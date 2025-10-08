Secondo l’oroscopo del weekend 11-12 ottobre 2025, il Toro potrebbe insistere troppo con la dolce metà, i Gemelli si sentiranno tristi, il Leone sarà penalizzato e l’Acquario potrà ottenere successo in campo professionale.

Di seguito, l’approfondimento segno per segno.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la sfera sentimentale potrà vivere un fine settimana davvero positivo. Per i single è un periodo ricco di incontri positivi. Il piano finanziario ha bisogno di attenzione e soprattutto determinazione.

Toro: chi fa parte di una coppia è un po' troppo insistente con il partner.

I cuori solitari sono testardi e questo può innervosire la famiglia. Chi lavora in proprio può vivere un weekend davvero ottimo.

Gemelli: nel fine settimana è possibile essere particolarmente tristi. Chi cerca l'amore può vivere un periodo di profonda insicurezza. Finalmente sull'ambito lavorativo è possibile raggiungere un buon successo.

Cancro: per la sfera sentimentale è un periodo più pesante del previsto. Un piccolo imprevisto potrebbe causare un momento di malinconia. Potrebbero manifestarsi lievi fastidi stagionali, facilmente gestibili.

Leone: la vita dei single è penalizzata a causa di alcune questioni. Chi fa parte di una coppia potrebbe mostrare insofferenza verso alcune dinamiche del rapporto.

Una brutta notizia può arrivare dal campo professionale.

Vergine: è possibile essere più saggi del passato. Un confronto con la persona amata va rimandato a tempi migliori. Delle nuove opportunità di lavoro possono regalare molte soddisfazioni.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: per la relazione sentimentale è un periodo fortunato. I single potrebbero sentirsi meno ottimisti nei confronti del futuro sentimentale. Un breve viaggio lavorativo può essere molto soddisfacente.

Scorpione: per il fronte amoroso è un periodo favorevole. I cuori solitari sono imbarazzati a causa per i discorsi di alcuni amici. Il campo lavorativo può affrontare un momento difficile.

Sagittario: è probabile vivere un weekend particolarmente confuso.

Per un chiarimento con il partner è il momento più adatto. Una trattativa di lavoro va affrontata con molta concentrazione.

Capricorno: i single quando decidono di parlare non li ferma proprio nessuno. Chi ha una relazione di vecchia data è particolarmente fragile. Lo stress può creare dei piccoli malesseri.

Acquario: il weekend può risultare più intrigante del previsto. Finalmente un affare lavorativo può portare un buon successo personale. In questo momento, l'umore è davvero molto allegro.

Pesci: la sensibilità è più accentuata del solito. Delle discussioni spiacevoli sono probabili con la famiglia. Chi lavora in proprio potrebbe sentirsi affaticato e bisognoso di una pausa.