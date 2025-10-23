L'oroscopo del fine settimana del 25 e 26 ottobre 2025 arriva in un momento astrologicamente significativo: la Luna transita passa in Sagittario, portando un mix tra introspezione e bisogno di leggerezza. Sabato sarà ideale per riflettere, chiudere cicli emotivi o dedicarsi alla propria interiorità. Domenica, invece, invita a guardare avanti con più ottimismo e apertura.

Dopo una settimana intensa per molti, questi due giorni possono rappresentare un'occasione per riequilibrare mente, corpo e cuore. Le stelle parlano di relazioni da chiarire, decisioni da non rimandare e intuizioni da seguire.

Previsioni oroscopo weekend 25-26 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: nell'ultimo weekend del mese la Luna avrà un bell'aspetto secondo l'oroscopo, nonostante Venere si trovi in opposizione. Evitando gli scontri, mantenendo buon senso e comprensione, potreste vivere un fine settimana tutto sommato tranquillo. In ambito professionale attenzione a non correre troppi rischi. Potrete raggiungere il successo soltanto se v'impegnerete a sufficienza. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo sereno sopra di voi. In amore sarete maturi e comprensivi nei confronti del partner, ma non aspettatevi momenti intensi di emozioni. In quanto al lavoro sarà importante evitare lo stress. Con Marte e Mercurio contro, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare.

Voto - 7️⃣

Gemelli: fine settimana di ottobre altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno del Sagittario, a volte il nervosismo potrebbe prendere il sopravvento. In ambito professionale l'intuito sarà di grande aiuto per svolgere correttamente le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale complessa in questo periodo. Parlare chiaramente e mostrare le vostre emozioni potrebbe aiutare molto per migliorare il vostro legame con il partner. Nel lavoro state ottenendo tanto dai vostri progetti. Con il sostegno di stelle amiche come Giove, Marte e Mercurio, potrete arrivare lontano, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Leone: ottimo fine settimana in ambito amoroso. Con il sostegno della Luna e di Venere, potreste costruire un rapporto romantico ed equilibrato. Se siete single potreste trovare il modo per fare leva sui sentimenti della vostra fiamma. In ambito professionale non lavorate troppo su questioni pesanti al momento. Con Marte e Mercurio contro, potreste rischiare di commettere troppi errori. Voto - 7️⃣

Vergine: vi attende un fine settimana tutto sommato discreto secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione potrebbe sollevare qualche incomprensione, ma con il giusto atteggiamento, potreste risolvere tutto. Nel lavoro siete in un periodo proficuo e stimolante, che può darvi veramente tante soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Bilancia: in questo weekend di ottobre le emozioni non mancheranno per voi nativi del segno. Le stelle spingono alla concretezza, e voi farete qualcosa di concreto per essere felici insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo. Potrebbe essere necessario un pò di tempo, ma riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Scorpione: riuscirete a mettere a frutto le vostre idee in questo periodo secondo l'oroscopo. Marte e Mercurio vi guideranno verso progetti di successo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore avrete il sostegno del partner. Voto - 9️⃣

Sagittario: il vostro modo di amare si farà maturo, dolce e delicato in questo fine settimana di ottobre, grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere.

Single oppure no, avrete buone opportunità per conquistare il cuore della persona che amate. Nel lavoro le cose andranno abbastanza bene, ma non sarà questo il momento di pensare in grande. Voto - 8️⃣

Capricorno: le emozioni non saranno così forti in questo periodo per voi nativi del segno. Venere in quadratura potrebbe portare piccole incomprensioni difficili da gestire. Attenzione a quello che potreste dire o fare. In quanto al lavoro, sarete sulla strada giusta per centrare discreti successi, grazie al sostegno di Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Acquario: dimostrerete grande sensibilità in questo periodo secondo l'oroscopo. Vi sentirete bene con il partner, godendo di un weekend romantico fin da subito.

In quanto al lavoro cercate di gestire bene le spese. Alcune vostre idee potrebbero rivelarsi troppo costose per essere sviluppate. Voto - 7️⃣

Pesci: non sarà il fine settimana ideale per toccare argomenti delicati con la vostra anima gemella. La Luna in quadratura potrebbe aprire qualche incomprensione. Bene il settore professionale. Sarà un ottimo periodo per ideare progetti di successo, grazie al sostegno di Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣