L'oroscopo del fine settimana 25 e 26 ottobre 2025 è guidato dalla Luna in Sagittario che regala massimo supporto ai Pesci. Quest'ultimi si ritrovano con 6 punteggi in classifica, assaporando un weekend colmo di sensibilità e romanticismo. Per lo Scorpione, invece, solo 2 trifogli portafortuna. Approfondiamo.

Previsioni dell'oroscopo del weekend 25-26 ottobre 2025: Scorpione 2 punteggi in classifica

☘️☘️ Scorpione: vi sentirete un po’ più inclini al raccoglimento e al bisogno di quiete. Il desiderio di stare in casa sarà forte, e avrete voglia di circondarvi di calore, silenzio e piccole attenzioni che rigenerano.

Sarà un momento perfetto per dedicarvi alla cura personale, per concedervi un bagno rilassante, una buona lettura o un po’ di tempo per riflettere. In famiglia cercherete armonia, ma potreste sentirvi facilmente irritabili se qualcuno rompe la vostra pace. Se avete un partner, la complicità sarà tenera ma pacata; se siete soli, non avrete grande voglia di aprirvi a nuove conoscenze, preferendo la sicurezza dei vostri affetti più vicini.

☘️☘️☘️Ariete: vi sentirete in equilibrio con voi stessi, anche se avrete bisogno di dosare le energie per non disperderle. Il vostro carisma naturale vi renderà protagonisti in ogni contesto sociale, e riuscirete a trasmettere entusiasmo e buonumore. Potrebbero arrivare occasioni piacevoli per divertirvi e per conoscere nuove persone, magari in una festa o in un incontro informale.

In famiglia sarete il centro della complicità e dell’allegria, capaci di far sorridere anche chi ha l’umore altalenante. Se avete dei figli, li coinvolgerete con creatività e spirito di gioco. In amore, lasciatevi andare con spontaneità, ma evitate di essere troppo impulsivi.

☘️☘️☘️Vergine: vi distinguerete per organizzazione e senso pratico, con la voglia di migliorare il vostro benessere e di prendervi cura del corpo e della mente. Potreste dedicarvi ad attività come yoga, meditazione o una semplice passeggiata rigenerante. La voglia di ordine sarà forte anche in casa, dove cercherete di sistemare o rinnovare ciò che non vi convince più. In famiglia sarete un punto di riferimento, sempre pronti ad aiutare chi ne ha bisogno con discrezione e gentilezza.

Se avete un partner, la sintonia crescerà nella quotidianità condivisa; se siete soli, potreste attrarre qualcuno colpito proprio dalla vostra sobria eleganza.

☘️☘️☘️Toro: vi troverete in una fase di introspezione, ma anche di grande intensità emotiva. Potreste sentirvi spinti ad approfondire un argomento che vi affascina o a chiarire un mistero del cuore. La vostra sensibilità sarà amplificata, così come il bisogno di capire fino in fondo ciò che vi accade dentro. In famiglia tenderete a proteggere chi amate, anche con un pizzico di possessività. Se avete un partner, la passione sarà travolgente e piena di complicità; se siete single, un incontro magnetico potrebbe lasciarvi senza parole.

☘️☘️☘️☘️Bilancia: avrete bisogno di bellezza, armonia e momenti di leggerezza.

Potrebbe venirvi voglia di dedicare del tempo a qualcosa che vi gratifica esteticamente, come visitare un museo, ascoltare musica o fare un piccolo acquisto per sentirvi meglio. In famiglia saprete riportare equilibrio anche in situazioni tese, grazie al vostro modo gentile e diplomatico di comunicare. Se avete un partner, vivrete momenti di dolce intimità; se siete soli, una conoscenza raffinata potrebbe incuriosirvi e farvi sognare.

☘️☘️☘️☘️Acquario: il fine settimana vi vedrà dinamici e fantasiosi. Sarete attratti da attività originali o legate alla tecnologia e alla creatività, e potreste sorprendere gli altri con idee fuori dagli schemi. La voglia di libertà sarà forte, ma non mancherà il piacere di condividere esperienze stimolanti con amici e familiari.

In famiglia sarete allegri e aperti, capaci di far nascere conversazioni interessanti e fuori dal comune. Se siete single, un incontro inaspettato potrebbe accendere la vostra curiosità.

☘️☘️☘️☘️Cancro: sentirete un bisogno profondo di comunicare ciò che provate, di aprirvi con sincerità a qualcuno che sappia ascoltarvi. Potreste scrivere, raccontarvi o confidare un pensiero che vi pesa, trovando sollievo nelle parole. In famiglia sarete molto affettuosi e protettivi, attenti ai bisogni degli altri e pronti ad aiutare chi vi circonda. Se avete un partner, la connessione emotiva sarà intensa e autentica; se siete soli, potreste avvicinarvi a qualcuno che vi farà sentire finalmente compresi.

☘️☘️☘️☘️Leone: la vostra energia sarà forte e il desiderio di protagonismo vi spingerà a mettervi in gioco.

Vi piacerà affrontare nuove sfide o partecipare ad attività che vi permettano di mostrare la vostra grinta. In famiglia sarete generosi e pronti a difendere chi amate, ma fate attenzione a non voler sempre avere l’ultima parola. Se siete single, il vostro fascino non passerà inosservato; se avete un partner, ritroverete una complicità vivace e giocosa.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli: vi sentirete vivaci, curiosi e pronti a fare nuove esperienze. Il vostro desiderio di scoperta vi porterà a spostarvi, visitare luoghi nuovi o semplicemente conversare con persone stimolanti. In famiglia sarete di buonumore e trascinerete tutti con la vostra simpatia e le vostre idee brillanti. Se siete single, un incontro casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più interessante di quanto immaginate.

☘️☘️☘️☘️☘️Capricorno: la vostra determinazione sarà la vostra forza. Sentirete il bisogno di concretizzare obiettivi e di mettere ordine nei vostri progetti. Anche se tenderete a essere molto concentrati sulle responsabilità, troverete il modo di dedicare tempo alla famiglia, dimostrando con gesti concreti quanto tenete ai vostri cari. Se avete un partner, la relazione si rafforzerà su basi solide e reali; se siete single, potreste incontrare qualcuno che apprezza la vostra affidabilità e il vostro equilibrio.

☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario: vi troverete in una fase positiva, ricca di entusiasmo e voglia di libertà. Sarete animati da spirito d’avventura e da un desiderio sincero di conoscere persone nuove o di vivere esperienze che vi arricchiscano.

In famiglia porterete una ventata di buonumore, trasmettendo a tutti la vostra energia positiva. Se siete single, l’amore potrebbe sorprendervi quando meno ve lo aspettate, durante un viaggio o una semplice uscita tra amici.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci: vi attende un fine settimana pieno di sensibilità e romanticismo. Vi lascerete guidare dal cuore, cercando connessioni profonde e sincere con chi vi circonda. Potreste dedicarvi ad attività creative o benefiche, che vi faranno sentire utili e in sintonia con gli altri. In famiglia sarete dolci e accoglienti, capaci di ascoltare e consolare chi ne ha bisogno. Se avete un partner, vivrete momenti intensi e teneri; se siete soli, potreste essere attratti da qualcuno che tocca le corde più intime del vostro animo.