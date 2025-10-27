Nell'oroscopo del giorno di martedì 28 ottobre, i pianeti assumeranno una posizione luminosa per il segno dei Pesci, mentre al Cancro non mancherà una certa perspicacia, soprattutto al lavoro. Il Leone dovrà aspettare il momento giusto per farsi avanti in amore, mentre la Luna porta razionalità e dolcezza nei nativi Capricorno.

Previsioni oroscopo martedì 28 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: cercare di ravvivare la vostra relazione di coppia potrebbe non essere così semplice in questo periodo. La Luna e Venere vi tengono d'occhio, e v'impediscono di provare emozioni in maniera più profonda.

Nel lavoro è il momento di mettere in campo idee audaci, e dimostrare che potete gestire anche situazioni difficoltose. Voto - 6️⃣

Toro: ottima giornata da dedicare ai sentimenti. La Luna sarà vostra amica, e terrà viva la comunicazione tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single una conoscenza inaspettata può accendere la scintilla. In quanto al lavoro, se volete proporre qualcosa di nuovo, dovrete essere sicuri delle vostre azioni, in modo tale da evitare possibili imprevisti. Voto - 7️⃣

Gemelli: la vostra curiosità sarà stimolata dal pianeta Venere in trigono in questo martedì di ottobre. Sperimenterete nuove modalità di contatto e una maggiore apertura emotiva, soprattutto voi single in cerca di conquiste.

Sul posto di lavoro molto dipenderà dal modo in cui comunicherete. Il giusto metodo può fare la differenza. Voto - 8️⃣

Cancro: con Marte e Mercurio a favore, non vi mancherà una certa perspicacia in campo professionale. Le vostre idee troveranno terreno fertile, ottenendo risultati più che soddisfacenti. In campo amoroso attenzione a non chiedere troppo alla persona che amate in questo periodo. La posizione della Luna e di Venere potrebbe sollevare spesso questioni anche da poco, da risolvere il prima possibile. Voto - 7️⃣

Leone: il pianeta Venere sarà favorevole in questa giornata di martedì, ma dovrete aspettare il momento più opportuno per dichiarare i vostri sentimenti. Prendete tempo dunque, anche per conoscere meglio il vostro legame.

In ambito lavorativo l'impegno non mancherà nei vostri progetti, ma non sempre verrà ripagato per come vorreste. Voto - 7️⃣

Vergine: non ignorate l'intuito in questa giornata di martedì. Anche un'idea nata dal nulla può darvi interessanti spunti e soddisfazioni. In amore la Luna sarà dalla vostra parte. Godetevi un rapporto sensibile con la persona che amate, ma soprattutto, lasciatevi andare a gesti dolci e consolidanti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: le stelle di questo martedì non assumeranno una posizione del tutto favorevole. Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno a volte potrebbe esserci qualche piccola incomprensione.

Molto bene il settore professionale. Piccole conquiste saranno possibili se saprete gestire i vostri progetti con calma e razionalità. Voto - 7️⃣

Scorpione: saprete mettere ordine tra i vostri progetti in questa giornata di martedì. Marte, Mercurio e Giove saranno guide fondamentali per raggiungere il successo che meritate. Le basi che avete posato ora daranno risultati. In amore vivrete un rapporto chiaro e semplice, come la Luna in sestile che protegge il vostro legame. Se siete single proverete a stare più vicini a qualcuno che vi interessa. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di martedì appagante in amore grazie a Venere. Equilibrio e comprensione rafforzeranno il vostro legame. Se siete single, nuovi incontri potrebbero significare tanto per voi.

In ambito professionale le collaborazioni funzionano bene, ma dovrete fare la vostra parte per mantenere l'armonia di gruppo. Voto - 8️⃣

Capricorno: dolcezza e razionalità caratterizzeranno la vostra relazione di coppia in questo martedì di ottobre. Venere continua a essere contraria, ma con la Luna in congiunzione al vostro segno, farete qualcosa per scuotere positivamente il legame con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro la vostra determinazione paga, e il sostegno di Marte e Mercurio in sestile porterà a risultati degni di nota. Voto - 8️⃣

Acquario: l'emotività non vi mancherà in questo giorno di ottobre. Se siete single potrebbe esserci un'occasione da seguire. Con il partner, il supporto di Venere porterà creatività e romanticismo nel vostro legame.

In ambito professionale attenzione a non avere ambizioni troppo elevate per il momento. Senza i giusti mezzi, alcuni progetti non saranno possibili. Voto - 7️⃣

Pesci: le stelle di martedì assumeranno una posizione luminosa nei vostri confronti. In amore farete attenzione al vostro legame, curando il vostro rapporto, magari facendo qualcosa di appagante per la persona che amate. In ambito lavorativo saprete reinventarvi, e trovare nuove idee che vi portino al successo. Voto - 9️⃣