Nell'oroscopo di sabato 18 ottobre, le stelle saranno favorevoli alla Vergine, grazie alla congiunzione della Luna, mentre per la Bilancia sarà una giornata da vivere con leggerezza e serenità. Il segno del Cancro sarà particolarmente concentrato sul lavoro, mentre i nativi Gemelli dovranno evitare aspettative troppo elevate nei propri progetti.

Previsioni dell’oroscopo di sabato 18 ottobre 2025, segno per segno

Ariete: inizierà un weekend in salita per voi nativi del segno. La posizione di Venere non vi darà grandi opportunità romantiche. Anche nel caso di nuovi incontri, spesso potreste non essere in grado di attirare la giusta attenzione.

In ambito professionale qualche piccolo riconoscimento potrebbe arrivare, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali soddisfacenti in questa giornata di sabato. La Luna vi sorride dal segno della Vergine, mettendovi a vostro agio con la persona che amate. Se siete single non si esclude la possibilità di nuovi incontri. In ambito lavorativo le idee ci sono, ma le circostanze potrebbero richiedere molta cautela. Evitate di prendere decisioni affrettate. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione stellare che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione tra loro secondo l'oroscopo. La comunicazione non sarà sempre il vostro forte, ma sappiate che potreste risolvere facilmente molti problemi con le giuste parole.

Nel lavoro non dovrete avere pretese troppo elevate con i vostri progetti. Non potete ambire in alto senza i mezzi necessari. Voto - 7️⃣

Cancro: sarete piuttosto concentrati sulle vostre mansioni professionali in questo periodo, e con Marte e Mercurio a favore, il successo sarà a portata di mano. In amore un'eccessiva sensibilità potrebbe rivelarsi controproducente per la vostra relazione di coppia, che non sempre sarà così appagante. Se siete single imparate a conoscere bene una persona prima di lasciarvi andare. Voto - 7️⃣

Leone: le difficoltà non mancheranno in ambito professionale, neanche in questa giornata di sabato. Marte e Mercurio in quadratura non saranno vostri amici. Gli impegni da portare a termine saranno molti, e lo stress accumulato non vi farà bene.

In amore attenzione a non essere impulsivi nei confronti del partner. Potreste cadere in discussioni che sarebbe facile evitare. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione alimenterà il vostro entusiasmo durante questo giorno di ottobre. Inizierà molto bene il weekend per voi nativi del segno, con quella voglia di fare qualcosa di unico e piacevole insieme alla persona che amate, non importa dove e quando. Nel lavoro le stelle porteranno suggerimenti interessanti per i vostri progetti, da applicare al momento opportuno. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà bello per voi poter vivere le cose con leggerezza in questo periodo. I momenti di armonia e complicità non mancheranno tra voi e la persona che amate.

Se siete single potreste sviluppare attrazioni sottili, ma importanti. Nel lavoro serviranno precisione e metodo affinché possiate ricavare buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di sabato produttiva in campo professionale per voi nativi del segno. Svolgerete attività stimolanti in questo periodo, che vi permetteranno di portare a casa risultati non indifferenti. In amore la Luna vi sorride, ma attenzione a non esagerare. Vivete la relazione con maturità e consapevolezza. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo solamente discreto in amore secondo l'oroscopo. Con la Luna in cattivo aspetto, dovrete avere pazienza per il momento, e aspettare che alcune nubi passino del tutto prima di lasciarvi andare alle emozioni.

Per quanto riguarda il lavoro, i vostri progetti sono sulla strada giusta, ma state comunque all'erta. Potrebbero infatti emergere possibili ostacoli da superare. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in trigono dal segno amico della Vergine vi aiuterà a comprendere meglio cosa potete fare per migliorare il legame con la persona che amate. Per il momento però, non ci sarà un romanticismo sfrenato, considerato Venere in quadratura. Nel lavoro questo potrebbe essere un buon momento per pensare a qualche cambiamento. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale dolcissima in questo periodo secondo l'oroscopo. Il vostro spirito libero vi porterà a vivere il vostro rapporto con romanticismo e sensibilità. Se siete single sarete attratti da chi stimola in modo particolare la vostra mente.

In ambito professionale riflettete bene sul vostro modo di gestire i progetti. Con Marte e Mercurio contro, potrebbe esserci qualche imprevisto. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale tutto sommato equilibrata durante questa giornata di sabato. La sensibilità con il partner non vi manca, ma attenzione alla Luna in opposizione, fonte di possibili incomprensioni. Nel lavoro andrà tutto come previsto, con idee e progetti che vi regaleranno buonissime soddisfazioni. Voto - 8️⃣