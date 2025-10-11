L'oroscopo del giorno domenica 12 ottobre 2025 si apre con un cielo che invita a nuove prospettive: non è un giorno da “spegnere il pilota automatico”, ma da ascoltare il proprio cuore con chiarezza e lucidità. È il momento giusto per fare piccoli passi verso le cose che contano davvero.

Per il segno del Cancro l'amore avrà una nuova prospettiva grazie alla Luna in congiunzione, mentre l'Ariete si farà sentire in ambito professionale. Scorpione si lascerà andare alle emozioni, e godersi il meglio della vita, mentre la spinta emotiva dei nativi Leone potrebbe indebolirsi, soprattutto per una persona in particolare.

Previsioni oroscopo domenica 12 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: avrete modo di farvi sentire in ambito professionale durante questa domenica di ottobre. Saprete svolgere i vostri lavori meglio rispetto a prima, e avrete quella spinta necessaria per poter ambire più in alto, senza però strafare. In amore fate attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe aprire qualche incomprensione con il partner. Voto - 7️⃣

Toro: dovrete cercare di fare di meglio al lavoro per raggiungere obiettivi più ambiziosi. Non sarà il momento di avviare un progetto nuovo da zero, ma di perfezionare quelli in corso. Sul fronte amoroso godrete della posizione della Luna e di Venere per costruire un rapporto sincero e affiatato, soprattutto voi nati nella prima e seconda decade.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale, lasciando campo libero al pianeta Venere. Non sarà dunque una domenica clamorosa per la vostra storia d'amore, che richiederà maggiore attenzione per poter recuperare. Nel lavoro il periodo potrebbe essere un po’ impegnativo, ma i buoni risultati non tarderanno ad arrivare, soprattutto se non getterete la spugna. Voto - 6️⃣

Cancro: ottima giornata per voi nativi del segno. Questa domenica sarà segnata da stelle amiche e luminose, a partire dalla Luna e Venere, che in campo amoroso vi regaleranno dolci emozioni e la possibilità di vedere il vostro rapporto sotto una nuova prospettiva. In quanto al lavoro le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare, grazie al sostegno di Marte, Mercurio e Giove.

Voto - 9️⃣

Leone: la vostra spinta emotiva, soprattutto nei confronti di una persona speciale, potrebbe indebolirsi in questo periodo. Se la vostra fiamma non ricambia come volete, potrebbe essere un brutto colpo per voi, ma dovrete saper reagire di conseguenza. In quanto al lavoro potreste avere a che fare con incarichi poco piacevoli, ma sarà necessario darsi da fare per poter andare avanti. Voto - 6️⃣

Vergine: questa domenica di ottobre sarà ideale da dedicare ai sentimenti. La giornata porta equilibrio, chiarezza, ma soprattutto buone emozioni, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Nel lavoro potrebbe essere un buon momento per definire dettagli pratici e aggiustare percorsi dalle grandi potenzialità.

Voto - 8️⃣

Bilancia: piccoli imprevisti amorosi possono giungere in questo periodo. Non sottovalutate certi segnali che possono in qualche modo cambiare radicalmente il vostro rapporto. Sul posto di lavoro sarà una giornata stabile, con risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali che annunciano una vita amorosa da sogno. La Luna e Venere saranno favorevoli: le questioni di cuore saranno al centro, e non mancheranno momenti di tenerezza e intimità. In ambito professionale l'attenzione ai dettagli sarà ripagata. Voto - 9️⃣

Sagittario: il magnetismo non sarà così elevato in questa giornata di ottobre per voi nativi del segno. Essere autentici e sinceri nei confronti del partner potrebbe essere la chiave per sbloccare il vostro rapporto.

In ambito professionale stimoli creativi emergeranno, e potrebbero fare la differenza nei vostri progetti lavorativi. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di domenica un po’ incerta per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno del Cancro non sempre saprete quale sia la cosa giusta da fare per la vostra relazione amorosa. In ambito lavorativo sarete metodici come sempre. Non vi sfuggirà alcun dettaglio per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà sereno, ma mai eccessivamente romantico. Se siete single imparate a conoscere una persona speciale un po’ alla volta.

In ambito lavorativo potreste avere bisogno di idee migliori per i vostri progetti, che possono fare la differenza. Voto - 7️⃣

Pesci: vi attende una domenica migliore in amore. La Luna vi sorride dal segno amico del Cancro, portando soluzioni interessanti che potrebbero dare una svolta alla vostra storia d'amore. Nel lavoro sarete sulla strada giusta per raggiungere il successo che meritate, grazie a Marte e Mercurio in trigono. Voto - 7️⃣