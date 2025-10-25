L'oroscopo di domenica 26 ottobre è una giornata che invita a coccolarsi un po’ e a lasciarsi guidare dalle stelle: un mix perfetto tra riflessione e leggerezza. Gli astri consigliano di prestare attenzione all’amore, di muoversi con curiosità in ambito lavoro, di sintonizzarsi con la fortuna nelle piccole occasioni e di dedicare tempo alla propria salute. Per i nativi Ariete una piccola sorpresa può alzare il morale, mentre idee interessanti si faranno strada per il segno del Cancro. Il Leone dovrà essere più efficace nel proprio lavoro, mentre i Gemelli dovranno essere più rassicuranti in ambito amoroso.

Previsioni oroscopo domenica 26 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: nell'ultima domenica di ottobre la Luna sarà dalla vostra parte, aiutandovi a vivere bene il vostro rapporto di coppia. Il clima sarà più stabile con il partner, e una piccola sorpresa potrebbe alzare l'intesa con la persona che amate. In quanto al lavoro non aspettatevi colpi clamorosi, ma cercate comunque di fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di dolcezza in coppia per voi nativi del segno. Con il partner vi sentirete bene, e saranno sufficienti piccoli gesti per costruire un rapporto sincero e affettuoso. Nel lavoro ci sarà da rimettere le mani sopra tanti progetti, e provare a gestire tutto in modo differente per poter aspirare più in alto.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali discrete in questa giornata di domenica. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione il vostro rapporto potrebbe vacillare un po’. Cercate di essere più rassicuranti nei confronti del partner. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, anche se potrebbe mancarvi un po’ di entusiasmo. Voto - 7️⃣

Cancro: la sfera sentimentale avrà poco da offrirvi. Qualche gesto spontaneo potrebbe fare bene, ma servirà di più per vivere un rapporto migliore. Sul posto di lavoro state ottenendo tanto dai vostri progetti, e forse potrebbe essere il momento per fare un salto di qualità. Voto - 7️⃣

Leone: dovrete impegnarvi di più in campo professionale. Queste non vi aiuteranno a farvi strada nei vostri progetti: agite in modo differente, cercando di trovare alternative efficaci.

In amore godetevi la compagnia del partner, grazie alla Luna e Venere. La vostra anima gemella sarà di grande supporto per poter andare avanti. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una domenica non molto appagante in campo amoroso per voi nativi del segno. Il dialogo potrebbe fare bene alla vostra relazione di coppia, ma non dovrà mai essere troppo invasivo. In quanto al lavoro idee frizzanti saranno in arrivo. Con la giusta lucidità e fermezza, vi farete strada verso importanti successi. Voto - 7️⃣

Bilancia: questa domenica di ottobre sarà elettrizzante in amore per voi nativi del segno. Il vostro rapporto sarà intimo e intenso di emozioni grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, soprattutto per voi nati nella terza decade.

In quanto al lavoro riuscirete a cavarvela bene, con risultati da non sottovalutare per il futuro. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà una domenica piacevole da vivere in campo amoroso. Avrete modo di fare ciò che vi piace insieme al partner, stimolando il vostro legame. In quanto al lavoro state attraversando un'ottima fase. Con l'aiuto di Marte e Mercurio sarete capaci di mettere insieme risultati da primo della classe. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna e Venere vi permetteranno di trascorrere una giornata dolcissima in ambito amoroso. Sarà un momento favorevole per momenti d'intimità e condivisione con la persona che amate. In quanto al lavoro sfruttate questo momento per riorganizzarvi e pensare ai vostri progetti futuri, cercando di ambire più in alto.

Voto - 8️⃣

Capricorno: avrete voglia di essere al centro, soprattutto in ambito amoroso. Con Venere in quadratura però, potreste ottenere l'effetto contrario nel vostro rapporto, e causare spiacevoli incomprensioni o discussioni. Per quanto riguarda il lavoro l'energia sarà buona grazie a Marte, e con le giuste idee sarete in grado di andare lontano e raggiungere importanti successi. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà una giornata piacevole da vivere in campo amoroso. I gesti contano nel vostro rapporto, ma le parole e il dialogo saranno alla base di tutto. Per quanto riguarda il lavoro dovrete migliorare la vostra posizione. Qualche ostacolo può emergere con questo cielo, e il sostegno di un collega più esperto sarà sicuramente utile.

Voto - 7️⃣

Pesci: il lavoro sarà al centro in questo periodo. Se avete importanti progetti in mente, questo sarà il momento giusto per trasformarli in realtà. In amore fate attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare spiacevoli imprevisti tra voi e la persona che amate. Se siete single, aspettate il momento giusto prima di farvi avanti. Voto - 7️⃣