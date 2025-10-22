Nell'oroscopo del giorno giovedì 23 ottobre, il segno dello Scorpione potrà contare sul Sole in congiunzione, insieme a tante altre stelle in buon aspetto per vivere una giornata fantastica, mentre la diplomazia potrebbe premiare i nativi Vergine al lavoro.

Il segno del Sagittario sarà rassicurante in amore, forte della posizione favorevole dei pianeti, mentre il Leone dovrà puntare maggiormente sulla praticità che sull'innovazione al lavoro.

Previsioni oroscopo giovedì 23 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: atmosfera più tranquilla in questa giornata di giovedì, con solo il pianeta Venere in posizione scomoda per voi.

Potreste provare a cercare un nuovo equilibrio nel vostro rapporto, ma dovrete farlo con la dovuta calma e in modo graduale. In quanto al lavoro vi affiderete parecchio al vostro intuito, cercando di gestire i vostri progetti al meglio delle vostre possibilità. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che tende a complicarsi per voi nativi del segno. Troppe stelle si troveranno in opposizione in questo periodo, tra cui la Luna, Marte e Mercurio, mettendovi con le spalle al muro. Single oppure no, dovrete essere forti e fare qualcosa di valido per risalire la china, non solo nei vostri progetti professionali, ma anche nelle vostre relazioni sociali e sentimentali. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile e soddisfacente durante questa giornata di giovedì.

Il pianeta Venere sarà in trigono dal segno amico della Bilancia. Sarà un buon momento per lasciare emergere desiderio di autenticità e chiarezza nel vostro rapporto. In quanto al lavoro state attraversando una fase produttiva del vostro lavoro, ma dovrete tenere in considerazione eventuali ostacoli. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di giovedì ottima da un punto di vista professionale. Le energie e le idee sono buone per prendere l'iniziativa e mettere le mani su progetti proficui. In quanto ai sentimenti la Luna e il Sole verranno in vostro soccorso per cercare di fare chiarezza nel vostro rapporto, ma attenzione a Venere in cattivo aspetto, che potrebbe alterare il vostro umore. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali complicate in ambito professionale.

Marte e Mercurio continuano a rallentarvi. Provate a puntare maggiormente sulla praticità che sull'innovazione, nel tentativo di gestire meglio le vostre mansioni. In amore Venere vi rende romantici e attraenti, ma con la Luna in quadratura non sempre il vostro modo di amare sarà efficace. Voto - 7️⃣

Vergine: la diplomazia potrebbe aiutarvi parecchio in campo professionale durante questa giornata di giovedì. Alcuni progetti che avete messo da parte potrebbero riprendere forma, soprattutto se avete delle idee nuove da sviluppare. In ambito amoroso sarà una giornata vivace per voi, con momenti romantici e di intesa da vivere al meglio con la vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Bilancia: ottima giornata da dedicare ai sentimenti.

La comunicazione e i buoni sentimenti saranno al centro per voi e il partner, godendo un rapporto sincero e affiatato. Sul fronte lavorativo idee brillanti emergono spontaneamente: attenzione però a non essere precipitosi nello svilupparle. Voto - 8️⃣

Scorpione: queste stelle avranno occhi solo per voi in questo periodo. Il Sole arriverà nel vostro cielo, unendosi a stelle come la Luna, Marte, Mercurio e Giove. Sul fronte professionale sarete insuperabili, capaci di ottenere solamente il meglio dai vostri progetti. In amore le emozioni si faranno più intense, e potrebbero portare a qualcosa di più, soprattutto per voi single. Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà una giornata gradevole in ambito amoroso, forti della posizione di questi pianeti.

Sarete spesso rassicuranti nei confronti del partner, godendo di una relazione forte e stabile. Nel lavoro potrebbe essere un buon momento per portare nuove idee, ma non dovrete essere precipitosi. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna vi darà una mano con la vostra vita sentimentale, ma la presenza di Venere in quadratura sarà ancora ingombrante per la vostra relazione amorosa. Mostratevi per come siete davvero: la sincerità sarà sempre apprezzata. Nel lavoro vorreste farvi notare, e con Marte e Mercurio a favore, avrete le carte giuste per poterlo fare. Voto - 7️⃣

Acquario: il lavoro potrebbe rivelarsi complicato da gestire in questo periodo, soprattutto se non avete qualcuno che può darvi una mano.

Attenzione a non prendere decisioni azzardate. In ambito amoroso non ignorate alcuni segnali che potrebbero alterare la vostra relazione di coppia. Voto - 7️⃣

Pesci: settore professionale che andrà avanti a gonfie vele. La vostra precisione e attenzione ai dettagli verrà premiata, con risultati non indifferenti. In quanto ai sentimenti la Luna aggiungerà un tocco di maturità alla vostra relazione di coppia, utile per godere di un rapporto stabile e appagante. Voto - 8️⃣