Nell'oroscopo della giornata di giovedì 30 ottobre, i nati sotto il segno Sagittario potranno contare sull'arrivo di Mercurio nel segno, che aggiungerà un tocco di creatività e determinazione in più in campo professionale, mentre l'Acquario avrà slancio e generosità in campo sentimentale. Il segno del Cancro potrebbe essere un po’ nostalgico in amore, mentre il Leone potrebbe muovere importanti passi verso il successo.

Previsioni oroscopo giovedì 30 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: vita amorosa che continua a non concedervi grandissime emozioni in questo periodo.

Venere continua a essere contraria nei vostri confronti. Di contro, la Luna in sestile dal segno dell'Acquario potrebbe concedervi momenti di dialogo da non sottovalutare. Nel lavoro non avrete motivo di cercare il confronto con colleghi o superiori. Con il giusto impegno, sapete cosa fare per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Toro: questa nuova giornata di ottobre vi vedrà più lucidi in campo sentimentale. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di vivere un rapporto più aperto e sincero. In quanto al lavoro Mercurio smetterà di essere contrario nei vostri confronti, concedendovi qualche piccola occasione in più per raggiungere il successo nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile in questa giornata di giovedì.

La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi regaleranno momenti tenerissimi da vivere insieme alla persona che amate, intensificando il vostro legame. Nel lavoro rimettere in ordine vi aiuterà a essere più efficienti nelle vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Cancro: un po’ di nostalgia potrebbe farsi sentire in amore in questa giornata, aprendo alla possibilità di voler ricominciare da capo con la vostra vita sentimentale. In quanto al lavoro perderete il sostegno di Mercurio a partire da questo giovedì, ma sarete ancora nelle condizioni di poter gestire progetti di più ampio respiro. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali in rialzo dal punto di vista professionale. Il pianeta Mercurio si metterà in trigono dal segno amico del Sagittario, e potrebbe aprire a nuove occasioni e possibilità per i vostri progetti.

In amore Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario, occorrerà cautela nel vostro modo di approcciarvi alla persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: l'arrivo del pianeta Mercurio nel segno del Sagittario potrebbe causare una battuta d'arresto nel vostro metodo lavorativo. Avrete bisogno di reinventarvi e trovare nuove soluzioni per gestire bene le vostre mansioni. In amore sarà un giovedì stabile per voi e il partner. Provate a fare qualcosa di diverso dal solito per ravvivare la vostra relazione. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà una giornata produttiva in ambito professionale. Mercurio si troverà in una posizione più comoda nei vostri confronti, portando occasioni interessanti per le vostre mansioni.

In amore la Luna e Venere vi sorrideranno. Saprete come stupire la persona che amate per godere di un rapporto speciale. Voto - 8️⃣

Scorpione: vita amorosa discreta durante questa giornata di giovedì. Attenzione a non mostrare eccessiva gelosia nei confronti del partner, considerato la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario. In quanto al lavoro Mercurio non sarà più dei vostri, ciò nonostante saprete ancora dove andare a mettere le mani sui vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: creatività e determinazione torneranno a essere al centro in campo professionale. Con Mercurio che arriverà nel vostro cielo, le cose miglioreranno nei vostri progetti. Riuscirete a prendervi qualche soddisfazione.

In amore questa giornata vi regalerà emozioni intense insieme alla vostra anima gemella. Con la Luna e Venere a favore, dimostrerete tutto il vostro amore nei confronti del partner. Voto - 9️⃣

Capricorno: previsioni astrali stabili in questa giornata di giovedì. Nel lavoro avrete la situazione sotto controllo. Anche se dovesse arrivare qualche imprevisto, vi sentirete abbastanza preparati da riuscire a gestirlo senza troppe difficoltà. In amore Venere continua a frenare il vostro entusiasmo nei confronti del partner. Prendetevi un po’ di tempo per provare a fare qualcosa che possa risollevare l'intesa. Voto - 7️⃣

Acquario: in arrivo una giornata di cambiamenti dal punto di vista professionale.

Con Mercurio che si sposterà in sestile dal segno del Sagittario, alcuni progetti potrebbero finalmente iniziare a funzionare come si deve. In amore potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto per costruire una relazione appagante insieme alla vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Pesci: troppe pretese potrebbero rischiare di causare qualche spiacevole momento tra voi e la persona che amate. Attenzione dunque a questo cielo. Nel lavoro Mercurio in quadratura potrebbe rallentarvi con qualche imprevisto di troppo. L'esperienza maturata nei vostri progetti potrebbe aiutare molto. Voto - 6️⃣