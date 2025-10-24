L'oroscopo del giorno di sabato 25 ottobre porta con sé un’atmosfera particolare: l’autunno si fa più intenso, ma dentro di noi pulsa il desiderio di rinnovamento. Le stelle suggeriscono di non accontentarsi delle routine e di accogliere piccoli stimoli: un incontro inatteso, un’idea che fa capolino, un segnale dal cuore. Nel momento in cui il mondo sembra rallentare un po’, è proprio lì che puoi fare la differenza.

Il Leone sentirà in modo forte e chiaro il bisogno di pensare in modo diverso, soprattutto nel lavoro, mentre i Pesci saranno piuttosto vivaci al lavoro.

Nei nativi Acquario prevale da dolcezza grazie alla Luna, mentre la pazienza sarà la virtù del Cancro.

Previsioni oroscopo sabato 25 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: inizierà con una dose di ottimismo il vostro weekend secondo l'oroscopo. Nei rapporti consolidati ci sarà spazio per il dialogo grazie alla Luna, nel tentativo di chiarire cosa non va nella vostra relazione. In quanto al lavoro una lentezza eccessiva nei vostri progetti potrebbe penalizzarvi. Attenzione. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno. Non ci saranno particolari novità nel vostro rapporto, ma con queste stelle, sarà possibile vivere momenti di piacevole complicità. In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi.

La posizione di Mercurio e Marte potrebbe compromettere lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: le collaborazioni funzionano in questo periodo dove non siete al massimo. Ciò nonostante non dovrete essere troppo rigidi nei confronti dei vostri colleghi per evitare instabilità. In amore la Luna in opposizione potrebbe generare incomprensioni. Venere sarà favorevole: sfruttatela per non causare discussioni con il partner. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali sottotono in campo amoroso. La vostra voglia di amare sarà viva, ma spesso la vostra attenzione nei confronti della persona che amate potrebbe vacillare. Nel lavoro la pazienza sarà vostra alleata, e vi aiuterà a trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti.

Con Marte e Mercurio a favore, il successo sarà a portata di mano. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di sabato migliore per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte e, single oppure no, è arrivato il momento di farsi avanti e vivere in modo differente una relazione. Nel lavoro sentirete la necessità di pensare le vostre mansioni in modo differente per poter massimizzare il risultato. Voto - 7️⃣

Vergine: l'arrivo della Luna nel segno del Sagittario potrebbe sconvolgere la vostra vita sentimentale in questo giorno di ottobre. Avrete una grande sensibilità ma potreste sfruttarla nel modo sbagliato per la vostra relazione di coppia. Nel lavoro sarà possibile emergere grazie a Marte e Mercurio.

Fatevi notare per le vostre capacità e la vostra audacia. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno una bella Luna dalla vostra parte, oltre a Venere. Il vostro magnetismo sarà evidente, e sarete capaci di prendervi cura della vostra storia d'amore. In quanto al lavoro presterete attenzione ai dettagli, soprattutto quelli che possono fare la differenza nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: anche se la Luna non sarà più dei vostri, questo sabato di ottobre vi darà comunque intense soddisfazioni. Tra voi e il partner ci sarà una bella intesa: potrebbe essere un buon momento per parlare di progetti futuri da realizzare insieme. Nel lavoro avrete tutto sotto controllo, dimostrando di avere le capacità giuste per poter gestire al meglio anche progetti più ambiziosi.

Voto - 9️⃣

Sagittario: armonia e desiderio di equilibrio caratterizzeranno questa giornata secondo l'oroscopo. In coppia, un abbraccio o un gesto sincero rafforzerà il vostro legame. Fatevi aiutare da Venere per essere più romantici. Sul fronte lavorativo alcuni progetti possono raggiungere risultati migliori soltanto con le giuste collaborazioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: essere superficiali nei confronti del partner non farà bene al vostro rapporto. Venere continua ad agire contro di voi, e le occasioni romantiche potrebbero non essere molte a disposizione. Nel lavoro le stelle vi sorridono, ma cercate di gestire bene la tensione. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno un cielo sereno per voi nativi del segno.

Con la Luna e Venere in buon aspetto non mancherete di dolcezza nei confronti del partner. Attenzione invece alle decisioni che prenderete in campo professionale. Se avete un progetto da rilanciare, pensate bene come gestire la situazione. Voto - 7️⃣

Pesci: vi dimostrerete particolarmente vivaci in campo professionale durante questa giornata di sabato. Inizierà molto bene il weekend per voi, con idee e progetti che possono fare la differenza. Sul fronte amoroso mantenete la calma, e cercate di non essere impulsivi nei confronti del partner. Voto - 7️⃣