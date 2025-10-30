Benvenuti nell’oroscopo del giorno di venerdì 31 ottobre 2025, una data speciale avvolta dal fascino e dal mistero di Halloween. Le stelle oggi si vestono di magia e segreti, portando con sé energie intense che influenzeranno amore, lavoro, fortuna e salute di ogni segno zodiacale.

La Luna in buon aspetto porteranno momenti di grande intensità amorosa per il segno dei Gemelli, mentre i Pesci dovranno fare attenzione a non correre troppo al lavoro. Il Sagittario si dimostrerà intrigante e misterioso in amore, mentre il Capricorno dovrà utilizzare bene le parole per una relazione stabile.

Previsioni oroscopo venerdì 31 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: nella notte di Halloween l'atmosfera con il partner sarà favorita dalla Luna in sestile. Venere continua a mettervi in difficoltà, ma in questa giornata cercherete di vivere il vostro rapporto in modo più leggero. Nel lavoro sarete abili in quel che fate grazie a Mercurio. Sarà più facile per voi ottenere discreti successi. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali migliori in ambito professionale. La vostra situazione sta migliorando, e potrebbe portare a risultati più interessanti nel prossimo periodo. In amore cercate di vivere il vostro rapporto con maggior responsabilità. Con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, a volte potreste non essere sulla stessa lunghezza d'onda.

Voto - 7️⃣

Gemelli: vi attende una notte paurosa e passionale in campo amoroso in questo giorno di Halloween. La Luna e Venere trasformeranno questa giornata in qualcosa di magico, da vivere in ogni attimo con la persona che amate. Nel lavoro prendete le vostre decisioni con cautela. Marte sarà favorevole, ma l'imprudenza di Mercurio potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale sottotono in questo periodo secondo l'oroscopo. Vi piacerebbe molto poter vivere un rapporto aperto e sincero, ma dovrete prima fare pace con voi stessi. In quanto al lavoro riuscirete a cavarvela abbastanza bene, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. L'audacia e la forza di Marte e Giove vi aiuteranno molto.

Voto - 7️⃣

Leone: un'idea audace che tenete nel cassetto da tempo potrebbe finalmente trovare il suo posto in ambito professionale. Il sostegno di Mercurio si rivelerà molto efficace in questo periodo, soprattutto per voi nati nella prima decade. In amore state vivendo una fase un po’ delicata. Soprattutto se siete single, dovrete giocare bene le vostre carte per riuscire a fare colpo. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di venerdì piacevole da vivere in amore secondo l'oroscopo. Considerato che è Halloween, provate a fare qualcosa di diverso insieme alla persona che amate, stimolando il vostro legame. In ambito professionale meglio essere prudenti. Il pianeta Mercurio in quadratura potrebbe causare qualche piccolo imprevisto di troppo.

Voto - 7️⃣

Bilancia: ottima giornata dal punto di vista sentimentale. State vivendo una fase di rinnovamento del vostro rapporto, e sarà fantastico scoprire tutte le novità del vostro rapporto una per una. In quanto al lavoro potrete contare su Mercurio in sestile per trovare idee efficaci per i vostri progetti e raggiungere nuovi obiettivi. Voto - 9️⃣

Scorpione: il vostro desiderio d'amare sarà forte, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, questa giornata potrebbe giocarvi qualche scherzetto. Single oppure no, bilanciate bene parole e sentimenti. In ambito professionale la vostra produttività sarà molto buona, con risultati sempre soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: in questa giornata di Halloween riuscirete a essere intriganti e misteriosi dal punto di vista sentimentale.

Con questo atteggiamento, e il sostegno delle stelle, sarà possibile costruire un buon legame con la vostra fiamma. In ambito professionale la creatività di Mercurio vi porterà lontano, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di venerdì poco attraente dal punto di vista sentimentale. Venere continua a mettere in difficoltà il vostro legame con il partner. Avrete bisogno di mettere in chiaro alcune cose per poter stare bene insieme. Nel lavoro ci saranno alcune occasioni da non perdere per consolidare la vostra posizione professionale. Voto - 6️⃣

Acquario: venerdì di Halloween perfetto da dedicare ai sentimenti, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, che aumenteranno il desiderio di passione e stabilità tra voi e la persona che amate.

In ambito professionale rivaluterete meglio alcuni progetti. Grazie a Mercurio, avrete un grande potenziale da gestire. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale stabile in campo amoroso per voi nativi del segno. Piccole sorprese romantiche faranno bene al vostro rapporto, soprattutto in questa giornata paurosa e festosa. Nel lavoro attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe causare qualche imprevisto nelle vostre mansioni. Attenzione a non avere fretta. Voto - 7️⃣