Secondo l'oroscopo di novembre 2025, il Toro potrà ottenere soddisfazioni, i Gemelli si sentiranno disorientati e il Sagittario sarà più silenzioso.

Di seguito approfondiamo nel dettaglio tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in questo mese, i single avranno piacere a iniziare nuove amicizie. La relazione con il partner è più libera del previsto. Gli studenti universitari possono vivere un momento complicato.

Toro: con un po' di pazienza è possibile ottenere dei buoni risultati. Chi è solo da tempo saprà difendersi dalle critiche degli invidiosi.

Finalmente per i disoccupati sono in arrivo molte soddisfazioni.

Gemelli: chi cerca l’amore potrebbe restare confuso dai comportamenti di una vecchia conoscenza. I single potrebbero sentirsi meno concentrati o desiderosi di pausa. Il campo professionale va affrontato con attenzione.

Cancro: i cuori solitari potranno riflettere su alcuni aspetti nascosti del proprio carattere. Una trattativa di lavoro può essere soddisfacente. In questo periodo è utile concedersi momenti di riposo e benessere.

Leone: la mente dei single può correre molto veloce. Chi fa parte di una coppia può diventare nervoso. Chi lavora in proprio è più dinamico del solito.

Vergine: è possibile programmare il futuro con tranquillità.

Chi ha iniziato un flirt è davvero molto felice. Sulla sfera professionale si possono affrontare diversi imprevisti.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è solo da tempo può diventare improvvisamente disinvolto. Chi ha una relazione è più affettuoso e premuroso con la dolce metà. Finalmente è presente un buon benessere psicofisico.

Scorpione: una nuova amicizia può trasformarsi velocemente in una grande storia d'amore. Attenzione: alcune persone potrebbero creare ostacoli. Per chi ha un'attività in proprio ci sono delle buone prospettive per l'immediato futuro.

Sagittario: potreste essere più riservati, ma anche tanto sinceri. In questo mese è necessario comunicare con molta più calma. Le energie sono molto buone e l'umore abbastanza felice.

Capricorno: è possibile trascorrere dei momenti particolarmente piacevoli con dei vecchi amici d'infanzia. In questo momento, la sfera sentimentale è davvero molto affiatata. Dall'ambito lavorativo possono arrivare degli ottimi guadagni.

Acquario: con astuzia si può affrontare il lavoro. Chi fa parte di una coppia deve cercare di essere sincero con il partner. Per stare bene sarà utile mantenere equilibrio e uno stile di vita attivo.

Pesci: sul lavoro è possibile superare la fase complicata. Chi ha una relazione è particolarmente sensibile con la persona amata. Potreste avvertire un po’ di stanchezza e alcuni appuntamenti di lavoro possono saltare.