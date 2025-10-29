L'oroscopo del mese di novembre porta con sé un’energia più riflessiva rispetto ai mesi estivi: è il tempo dei bilanci, delle svolte e dei gesti concreti, in vista della fine dell'anno. Le stelle suggeriscono di guardarsi dentro, chiudere capitoli inutili e costruire solide fondamenta per il futuro.

Il pianeta Urano tornerà nel segno del Toro, così come Mercurio sarà retrogrado in Scorpione, aumentando la creatività del segno d'acqua. Il segno del Sagittario avrà importanti energie da investire, mentre il Leone potrà gettare le basi per progetti nuovi.

Previsioni oroscopo del mese di novembre 2025 segno per segno

Ariete: il penultimo mese dell'anno vi vedrà più reattivi secondo l'oroscopo. L'inizio forse non sarà dei migliori in amore, ma avrete idee che sentimenti che possono stravolgere la vostra storia d'amore in meglio. Dovrete solo crederci e avere fiducia nella persona che amate. In quanto al lavoro Marte e Mercurio vi daranno sostegno nei vostri progetti, permettendovi di ideare iniziative dal grande potenziale. Voto - 8️⃣

Toro: Urano tornerà nel vostro segno zodiacale a partire da questo mese di novembre. I progetti a lungo termine saranno favoriti, soprattutto se già avrete idee interessanti da sfruttare. Approfittate del periodo di Mercurio favorevole per spingere sull'acceleratore con le vostre iniziative.

In quanto ai sentimenti, la presenza di Venere in Scorpione potrebbe spingervi a riflettere su ciò che potete fare per migliorare il legame con la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Gemelli: l'autunno risveglierà in voi il senso di caloria e amore nei confronti del partner, complice anche la posizione favorevole di queste stelle. Le sinergie di coppia saranno rinnovate, portando a sentimenti nuovi da vivere. In quanto al lavoro prendete i vostri progetti con la dovuta cautela, senza strafare. Voto - 7️⃣

Cancro: si apre per voi un mese pieno di tenerezza secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà regolato da una meravigliosa Venere in buon aspetto, che aggiungerà buone emozioni da vivere.

In quanto al lavoro i vostri progetti faranno buoni passi, ma dovrete dimostrare anche di saper gestire situazioni complesse in completa autonomia. Voto - 8️⃣

Leone: con Marte in trigono dal segno del Sagittario arriveranno nuove energie. Inoltre, posizione favorevole di Mercurio nella prima parte del mese, vi permetterà di gettare le basi per nuove iniziative. In amore non sarà un periodo particolarmente romantico. Sarà necessario non trascurare il vostro rapporto. Se siete single, approcciatevi con la dovuta calma e comprensione. Voto - 7️⃣

Vergine: le energie a vostra disposizione potrebbero calare nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Ottimizzate bene le risorse a vostra disposizione, evitando di commettere errori.

In amore Venere vi sorride dal segno dello Scorpione, aumentando non poco l'intesa con la persona che amate. Approfittatene per costruire momenti pieni di intesa. Voto - 7️⃣

Bilancia: meticolosità e spirito pratico saranno alla base del vostro impiego in questo periodo secondo l'oroscopo. Potrete riuscire a perfezionale alcune vostre iniziative e ottenere di più. In ambito amoroso sarà un mese di novembre stabile, con discrete opportunità per poter fare breccia nel cuore della persona che amate. Voto - 8️⃣

Scorpione: vi attende un mese di novembre equilibrato e piacevole da vivere secondo l'oroscopo. Vi sentirete bene con la persona che amate grazie al passaggio di Venere nel vostro cielo. Se siete single sarà più facile per voi condividere le vostre emozioni.

In ambito professionale perderete Mercurio solo per qualche giorno, mentre Marte lascerà il vostro segno. In ogni caso, avrete ancora occasioni importanti per potervi distinguere. Voto - 9️⃣

Sagittario: il pianeta Mercurio sarà dalla vostra parte in questa prima parte del mese. Insieme a Marte, arriveranno idee e risorse non indifferenti per riuscire a gestire in maniera ottimale le vostre mansioni. Per quanto riguarda i sentimenti sarà un novembre stabile per voi e il partner. Sfruttate questo periodo per solidificare il legame con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali che annunciano un cielo migliore dal punto di vista sentimentale. Il pianeta Venere si metterà dalla vostra parte, sorridendo ai sentimenti.

Potrebbe essere un buon momento per mettere in chiaro aspettative e desideri con la persona che amate. In quanto al lavoro potreste sentire quella spinta tanto cercata per ottenere di più dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale che cambierà volto durante questo mese di novembre. L'arrivo di Venere nel segno dello Scorpione potrebbe complicare le cose tra voi e il partner. Date maggiore spazio alle conversazioni, soprattutto quelle costruttive. In quanto al lavoro riuscirete a recuperare terreno grazie a Marte. Mercurio inoltre sarà favorevole nella prima parte del mese. Approfittatene per trovare soluzioni efficaci per le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: prima parte del mese che potrebbe richiedere un certo impegno in campo professionale.

Con Marte e Mercurio contro, non tutti i vostri progetti potrebbero funzionare. Recupererete terreno nella seconda parte di novembre, ma sarà necessario impegno per raggiungere i vostri obiettivi. In amore godrete della presenza di Venere in trigono per consolidare il vostro legame, o per stringerne di nuovi, soprattutto se siete single. Voto - 8️⃣