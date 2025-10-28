L'oroscopo del weekend 1-2 novembre preannuncia il livello della fortuna di ciascun segno dello zodiaco, premiando i Pesci grazie anche alla Luna prevalentemente nel loro domicilio. Per l'Ariete, invece, solo due trifogli portafortuna a causa di 48 ore piene di momenti a dir poco insoliti.

Previsioni astrologiche del weekend 1-2 novembre: Ariete 2 punti, 6 trifogli al Pesci

☘️☘️Ariete. Il weekend porterà momenti insoliti ma piacevoli, ideali per spezzare la monotonia. Anche se alcune attività saranno limitate, riuscirete comunque a organizzare qualcosa di divertente, come una maratona di film o una lunga cena in famiglia.

Avrete bisogno di leggerezza e di fantasia, quindi lasciatevi andare alla creatività e non abbattetevi per le piccole difficoltà. Anziché concentrarvi su ciò che non potete fare, valorizzate quello che avete. L’importante sarà circondarvi di persone positive e ritrovare il gusto di sorridere.

☘️☘️☘️Capricorno. Potrebbe esserci un pizzico di delusione per alcuni piani saltati, ma non lasciate che questo rovini le giornate. La settimana è stata impegnativa e ora serve solo un po’ di calma. Se vi sentite stanchi, prendetevi del tempo per voi, dedicatevi a qualcosa di rilassante o a una passeggiata rigenerante. Chi ha famiglia troverà conforto tra i propri cari, specialmente con i bambini o i nipoti, che sapranno strapparvi un sorriso.

Con un po’ di pazienza, ritroverete equilibrio e serenità.

☘️☘️☘️Gemelli. Non avrete molta voglia di festeggiamenti o di serate rumorose: preferirete trascorrere un fine settimana più tranquillo, dedicandovi al relax. Una serie tv, un buon libro o una chiacchierata leggera saranno più che sufficienti per farvi stare bene. Qualcuno potrebbe cercarvi, portandovi una notizia curiosa o un invito inaspettato. Approfittate di queste 48 ore per ricaricare mente e corpo e per staccare da tutto ciò che vi appesantisce. La leggerezza sarà la migliore medicina.

☘️☘️☘️Leone. Il weekend inizierà con qualche momento di tensione ma si concluderà con una bella ventata di divertimento. Dopo una settimana altalenante, sentirete il bisogno di svagarvi e di concedervi qualche ora di libertà.

Qualcuno organizzerà un piccolo ritrovo casalingo o una serata rilassante davanti alla tv. Attenzione solo agli eccessi: anche il troppo divertimento può lasciarvi spossati. La domenica sarà dedicata al recupero delle energie e a una riflessione più profonda su ciò che volete davvero nei prossimi giorni.

☘️☘️☘️☘️Cancro. Dopo una settimana carica di impegni, finalmente potrete respirare un po’ di pace. Anche se non tutti riusciranno a riposare, i pomeriggi saranno più leggeri e rilassanti. L’affetto della persona amata o della famiglia vi riempirà il cuore, restituendovi calore e motivazione. Se amate cucinare, vi divertirete a provare nuove ricette o a preparare qualcosa di speciale per chi vi sta accanto.

In queste ore ritroverete la serenità che vi mancava e un senso di equilibrio che vi accompagnerà nei giorni successivi. E coloro che hanno lasciato andare una persona amata, dovranno darsi tempo per ritornare ad essere come un tempo.

☘️☘️☘️☘️Vergine. Fine settimana intenso e rivelatore. Potreste trovarvi a dover prendere una decisione importante, forse legata alla famiglia, alla persona che vi ha conquistati o al lavoro. Dopo giorni di riflessione, sentirete che è arrivato il momento di agire. Le 48 ore saranno ideali per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso o per partire verso un luogo che vi fa stare bene. Non esitate. La vita è troppo breve per fare rinunce e sacrifici. Possibili riunioni familiari o momenti di condivisione affettiva.

Mantenete la calma e affrontate tutto con lucidità: ogni scelta fatta con il cuore porterà buoni frutti.

☘️☘️☘️☘️Bilancia. Questo weekend vi offrirà un’occasione per fermarvi e riflettere. Sentirete il bisogno di fare chiarezza dentro di voi, soprattutto su questioni emotive o relazionali. Le 48 ore saranno tranquille, scandite da momenti di introspezione e da dolci attenzioni del partner o di chi vi vuole bene. Anche chi è solo potrà vivere un momento di serenità, magari attraverso un contatto online o un messaggio che riaccende un’emozione. Rilassatevi e godetevi le piccole gioie quotidiane, che spesso sono le più vere.

☘️☘️☘️☘️Scorpione. Dopo una settimana densa di emozioni, avrete finalmente modo di tirare il fiato.

Potreste sentirvi un po’ scarichi, ma domenica tornerà l’energia e con essa la voglia di fare. In famiglia e in amore tutto scorrerà in modo armonioso e potreste ricevere una sorpresa da chi vi è vicino. Anche se non potrete uscire molto, la compagnia giusta, anche virtuale, basterà a farvi sorridere. È un buon momento per chiudere un capitolo e prepararvi a nuove opportunità.

☘️☘️☘️☘️☘️Toro. La Luna nel segno accenderà fantasia, passione e un pizzico di desiderio di trasgressione. Con il partner vivrete momenti intensi, mentre chi è single troverà piacere nella compagnia di amici o in attività piacevoli. Vi sentirete più creativi e propensi al buonumore. Domenica il risveglio sarà tardivo, ma la giornata proseguirà con armonia tra fornelli, chiacchiere e risate.

Il weekend si chiuderà con la sensazione di aver ritrovato leggerezza e gusto per le piccole cose.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. Le giornate scorrono serene, ma non mancheranno riflessioni importanti. È il momento di mettere ordine nelle priorità e di chiudere ciò che vi pesa. Avrete modo di sistemare questioni familiari o pratiche che richiedono attenzione. Le relazioni saranno al centro: chi è in coppia troverà stabilità, chi è solo potrà riscoprire il piacere di sentirsi libero e autentico. Chi lavora nel weekend dovrà gestire un po’ di stress, ma il risultato sarà soddisfacente.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Weekend tranquillo e introspettivo. Sentirete il bisogno di restare lontani dal caos, preferendo la quiete della casa o la compagnia di poche persone fidate.

Vi dedicherete a letture, film o semplicemente al relax. Le relazioni saranno dolci e sincere, perfette per ritrovare sintonia con chi amate. Se durante la settimana vi siete sentiti distanti da qualcuno, ora avrete l’occasione di riavvicinarvi. Domenica dedicate qualche ora alla pianificazione dei vostri impegni: iniziare la nuova settimana con ordine sarà un grande vantaggio.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario. Weekend pieno di energia e spirito d’iniziativa. Anche se non ci saranno grandi eventi, saprete trasformare ogni momento in qualcosa di speciale. La creatività sarà protagonista e vi permetterà di rendere piacevoli anche le situazioni più semplici. Chi lavora potrà ricevere buone notizie o chiamate interessanti. Domenica si prospetta più dinamica, con piccoli impegni e la voglia di stare all’aperto. Un fine settimana vivace che vi restituirà entusiasmo e fiducia.