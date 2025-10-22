Secondo l’oroscopo del weekend 25-26 ottobre 2025, il Toro è pronto a sognare, il Leone è passionale e lo Scorpione molto spiritoso con il partner.

Di seguito, l’analisi segno per segno.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: molti contrasti sono possibili con il partner. I cuori solitari possono vivere un fine settimana davvero spensierato. Chi lavora in proprio può seguire i consigli di una persona esperta.

Toro: una persona conosciuta di recente è davvero irritante. Questo è il periodo più adatto per sognare liberamente e magari fare progetti per il futuro.

Sul lavoro è necessario essere prudenti e soprattutto attenti.

Gemelli: i single sono più ambiziosi del solito. Nel weekend, chi ha una relazione può fare tutto quello che desidera insieme alla dolce metà. Per i disoccupati sono in arrivo delle opportunità interessanti.

Cancro: chi è solo da tempo può perdere improvvisamente la testa per una persona. Con buona volontà è possibile terminare un progetto di lavoro. Un piccolo malessere può rovinare il fine settimana.

Leone: chi cerca l'amore è molto più discreto del previsto. Il weekend con il partner può risultare davvero passionale. Sul campo lavorativo è opportuno essere più intraprendenti.

Vergine: il rapporto con la dolce metà è più intenso del solito.

I cuori solitari sono molto più furbi del passato. Per la sfera professionale è un weekend splendido in tutti i sensi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: con il partner è in corso un bel miglioramento. Chi è solo da troppo tempo può avere un chiarimento con alcuni amici. Chi lavora in proprio è in competizione con varie persone.

Scorpione: è possibile essere molto spiritosi con la persona amata. Finalmente i single sono attivi e pronti a iniziare nuove avventure insieme agli amici di vecchia data. Con una buona dose di concentrazione si può affrontare l'ambito lavorativo.

Sagittario: degli sviluppi interessanti possono arrivare dalla sfera sentimentale. La vitalità può accompagnare tutto il fine settimana.

Il fisico richiede molte più attenzioni del solito.

Capricorno: i cuori solitari possono cercare il dialogo con la famiglia. In questo weekend, l'atmosfera è abbastanza rilassata. Le attività manuali e creative sono molto favorite.

Acquario: una questione può complicare il rapporto con la dolce metà. I progetti creativi possono ottenere delle soddisfazioni. Le spese inutili vanno assolutamente evitate.

Pesci: nel weekend, la sensibilità può aumentare notevolmente. Chi è solo da tempo può finalmente concretizzare i propri desideri. Con un po' di riposo è possibile ritrovare l'energia.