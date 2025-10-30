L'oroscopo del weekend dell’1 e 2 novembre 2025 cade sotto influenze astrologiche che favoriscono introspezione, ricarica e scelte più consapevoli. Un fine settimana in cui le energie lunari invitano alla riflessione, al recupero e alla riorganizzazione emotiva. Ottimo momento per chiudere cerchi e aprirsi al nuovo.

Il segno dei Pesci mostrerà maggiore comprensione nei confronti del partner grazie alla Luna, mentre il Sagittario potrebbe sentire il bisogno di conferme in amore. Lo stress non deve consumare i nativi Gemelli, mentre il Cancro sarà abbastanza soddisfatto dei propri risultati al lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 1-2 novembre 2025 segno per segno

Ariete: primo weekend del mese che non sarà così eclatante in campo amoroso a causa di Venere in opposizione. Aspettate a prendere decisioni: dovete farlo con lo stato d’animo adatto e per ora siete in bilico tra nervosismo ed euforia. In ambito professionale nuove idee potrebbero arrivare grazie a Mercurio in trigono, con grande potenziale. Voto - 7️⃣

Toro: la vostra sensibilità potrebbe rappresentare un vantaggio in questo periodo in amore. Con la Luna in sestile dal segno dei Pesci, sarà più facile per voi entrare in empatia con la persona che amate. In quanto al lavoro sarete più rilassati con le vostre iniziative, ma soprattutto più convinti delle vostre capacità.

Voto - 8️⃣

Gemelli: attenzione allo stress che potreste accumulare a causa di Mercurio in opposizione. Dedicare un po’ di tempo in più a ciò che amate potrebbe farvi bene. A proposito di amore, il rapporto con il partner sarà tutto sommato discreto. Lasciatevi aiutare dalla persona che amate per ritrovare il vostro equilibrio interiore. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali soddisfacenti per quanto riguarda il lavoro. Marte e Giove vi permetteranno di ricavare belle soddisfazioni dalla vostra vita amorosa, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto ai sentimenti invece, potreste non essere pienamente soddisfatti della vostra relazione di coppia. Anche se la Luna sarà favorevole, attenzione a Venere in cattivo aspetto.

Voto - 7️⃣

Leone: voi nati sotto questo segno sarete abbastanza comprensivi e romantici nei confronti del partner grazie a Venere. Se siete single buone conversazioni potrebbero stimolare intimità. Sul posto di lavoro Mercurio vi aiuterà a recuperare terreno, ma serviranno anche buone energie per poter andare avanti. Voto - 8️⃣

Vergine: la posizione di Mercurio in quadratura potrebbe aprire qualche imprevisto in campo professionale. Non tutte le vostre idee potrebbero funzionare, quindi riflettete bene prima di agire. Per quanto riguarda i sentimenti attenzione a non chiedere troppo in questo fine settimana. La Luna in opposizione infatti potrebbe aprire qualche discussione. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un weekend favoloso dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Venere vi darà quello slancio di cui avrete bisogno per essere felici insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito professionale le idee non mancheranno, ma per questa volta, tenderete a rallentare un po’ e recuperare energie preziose. Voto - 8️⃣

Scorpione: ottimo fine settimana per voi secondo l'oroscopo. L'atmosfera si farà più romantica e matura tra voi e il partner. Sarà un bel periodo per coccole, intimità e buone conversazioni. Sul fronte lavorativo sarete in grado di metterci la giusta creatività nei vostri progetti. Marte e Giove in buon aspetto faranno il resto. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che annuncia voglia di leggerezza nella vostra relazione sentimentale, soprattutto se nell'ultimo periodo avete passato momenti di burrasca.

La necessità di conferme tra voi e il partner potrebbe farsi sentire. Nel lavoro sarà un bel periodo per programmare nuove mansioni, che possano elevare la vostra posizione e portarvi a raggiungere grandi risultati. Voto - 9️⃣

Capricorno: le energie non mancheranno in questo periodo, e con le giuste intuizioni potreste andare lontano. Fidatevi del vostro istinto. In quanto ai sentimenti sarete in cerca di calma nel vostro rapporto, di mettere in chiaro certe cose ed evitare di cadere in discussioni complicate con la vostra anima gemella. Voto - 6️⃣

Acquario: desiderio e sensualità saranno al top in questo weekend grazie a Venere in trigono. Potreste scoprire lati del vostro rapporto completamente nuovi, che rinnoveranno il vostro legame.

In quanto al lavoro Mercurio sarà rigenerante nei vostri confronti, ma attenzione a non correre troppo con i vostri progetti per il momento. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di essere più comprensivi nei confronti del partner, e riparare il vostro legame. Se siete single ritroverete voglia di socializzare. Sul posto di lavoro sarete attenti e con tanta voglia di fare, ma serviranno anche idee valide da applicare ai vostri progetti. Voto - 7️⃣