L'oroscopo del weekend di sabato 25 e domenica 26 ottobre si preannuncia particolarmente intenso e ricco di spunti interessanti, soprattutto per i nati sotto i segni del Toro, del Sagittario e dell'Acquario: per i nati Toro si prospetta un fine settimana davvero interessante con sorprese in vista; buone notizie in arrivo anche per il Sagittario mentre la fortuna sarà dalla parte dell'Acquario.

L'oroscopo del weekend 25-26 ottobre: ottimismo per l'Ariete, divertimento per lo Scorpione

ARIETE (21 marzo - 19 aprile): parola chiave: ottimismo.

Sarà un fine settimana nel quale sprizzerete energia e positività da tutti i pori.

Non vi lascerete abbattere dalle piccole sfide e, grazie a questo contagioso ottimismo, supererete ogni ostacolo con un sorriso. Coinvolgerete anche le persone intorno a voi in questo clima di benessere. Le stelle vi vedranno protagonisti di momenti spensierati e leggeri.

TORO (20 aprile - 20 maggio): parola chiave: sorprese e incontri fortunati.

Preparatevi a un weekend davvero imprevedibile. Riceverete delle piacevoli sorprese che renderanno i vostri giorni liberi entusiasmanti. Non chiudetevi in casa: potreste fare degli incontri fortunati, sia in ambito amicale che, per i single, in quello sentimentale. Sarete particolarmente aperti e ricettivi, pronti a cogliere al volo le opportunità che si presenteranno.

GEMELLI (21 maggio - 20 giugno): parola chiave: indaffarati.

Non aspetterete il lunedì per sentirvi pieni di impegni. Sarete indaffarati tra mille cose da fare, ma non vi peserà. Organizzare e gestire, infatti, vi darà grande soddisfazione. Cercate, però, di ritagliare qualche piccolo momento di pausa per non arrivare a sera troppo stanchi. Forse vi dedicherete anche a qualche attività creativa o a un progetto personale.

CANCRO (21 giugno - 22 luglio): parola chiave: sensibilità e dolcezza.

La Luna influenzerà positivamente la vostra sfera emotiva, rendendovi particolarmente sensibili e inclini alla dolcezza. Vi prenderete cura delle persone che amate, dedicando loro tempo e attenzioni sincere.

Sarete un punto di riferimento affettuoso per la vostra famiglia e il partner. Le emozioni saranno intense, vivrete momenti di profonda connessione.

LEONE (23 luglio - 22 agosto): parola chiave: stress e incomprensioni.

Purtroppo, non sarà un fine settimana all'insegna della serenità assoluta. Potreste sentire un po' di stress accumulato e questo vi renderà meno tolleranti. Fate attenzione alle incomprensioni, soprattutto in famiglia o con la persona amata. Cercate di contare fino a dieci prima di rispondere e prendetevi un momento per riflettere e rilassarvi prima di affrontare discussioni.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre): parola chiave: pazienza e diplomazia.

Questo weekend richiederà da parte vostra una buona dose di pazienza e l'uso sapiente della diplomazia.

Vi troverete a mediare tra persone o situazioni complesse. La vostra capacità di analisi e il vostro tatto vi aiuteranno a risolvere ogni problema con eleganza, evitando inutili frizioni. Sarete i pacificatori del fine settimana.

La seconda sestina zodiacale

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre): parola chiave: dialogo con il partner.

Se siete in coppia, questo è il momento ideale per affrontare con il vostro partner argomenti importanti o semplicemente per rafforzare il vostro legame attraverso un dialogo aperto e sincero. Parlerete molto e con chiarezza, risolvendo vecchi malintesi e progettando il futuro insieme. Per i single, la comunicazione sarà la chiave per nuovi incontri interessanti.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre): parola chiave: voglia di divertimento.

Vi sentirete pieni di energia e avrete una gran voglia di uscire e divertirvi. Non resisterete alla tentazione di partecipare a eventi, feste o semplicemente passare serate allegre in compagnia degli amici. Sarete magnetici e affascinanti, attirando l'attenzione di chi vi sta intorno. Approfittatene per ricaricare le batterie con risate e spensieratezza.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre): parola chiave: relax e buone notizie in arrivo.

Finalmente potrete godervi un meritato relax. Il weekend vi vedrà rallentare i ritmi e dedicarvi alle attività che più vi rilassano, magari un buon libro o una gita in natura. Inoltre, potreste ricevere delle buone notizie, forse inaspettate, che vi riempiranno il cuore di gioia e vi daranno una carica di entusiasmo per la settimana a venire.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio): parola chiave: stanchezza e nervosismo.

Sentirete la fatica accumulata durante la settimana e potreste essere più inclini al nervosismo. Non forzatevi a fare cose che non vi va di fare. Prendetevi il vostro tempo per riposare e staccare la spina. Evitate le discussioni inutili e dedicatevi ad attività solitarie o rilassanti per ritrovare la calma interiore. Il riposo vi sarà rigenerante.

ACQUARIO (20 gennaio - 18 febbraio): parola chiave: fortuna e idee geniali.

La fortuna sarà dalla vostra parte in questo fine settimana. Sarete ispirati e le vostre menti saranno attraversate da idee geniali e innovative. Potreste trovare soluzioni creative a vecchi problemi o dare il via a nuovi progetti stimolanti.

Non abbiate paura di osare e di seguire la vostra intuizione: sarete illuminati.

PESCI (19 febbraio - 20 marzo): parola chiave: egoismo e sogni rocamboleschi.

Potreste sentire il bisogno di concentrarvi un po' di più su voi stessi, forse manifestando una punta di sano egoismo. Non preoccupatevi, a volte è necessario. Inoltre, le vostre notti saranno popolate da sogni particolarmente vividi e rocamboleschi: prestate attenzione ai messaggi che l'inconscio cercherà di inviarvi. Sarà un weekend introspettivo e sognante.