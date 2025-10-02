L'oroscopo della fortuna dal 6 al 12 ottobre 2025 assegna cinque quadrifogli al Cancro, segno che godrà di protezione, mentre tre quadrifogli ai Gemelli, con idee fortunate non sempre stabili, e al Sagittario, con una sorte intermittente.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: all’inizio la settimana scorrerà meglio, ma dal 6 con Mercurio in Scorpione le vostre parole potrebbero risultare più impegnative e meno leggere. La fortuna si manifesterà solo se eviterete scontri e canalizzerete l’energia in progetti concreti. (3/5)

Leone: il Sole in Bilancia vi proteggerà e renderà i rapporti sociali un buon terreno di crescita.

Non sarà una settimana di colpi di scena, ma di alleanze utili. Fortuna moderata, più legata alle persone che al caso. (3/5)

Sagittario: Urano vi offrirà lampi di ispirazione e incontri curiosi. Potrà arrivare una piccola occasione da cogliere al volo, ma servirà concretezza per non sprecarla. Fortuna intermittente. (3/5)

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: Giove in Cancro porterà protezione e buone aperture. Possibili sviluppi favorevoli sul lavoro o nei rapporti, anche se Marte e Mercurio in Scorpione renderanno i contatti più impegnativi. (4/5)

Vergine: con Venere nel segno fino al 13 sarete tra i più fortunati: attirerete situazioni positive e persone disponibili. È la settimana giusta per ricevere piccoli doni o conferme che aspettavate.

(5/5)

Capricorno: fortuna silenziosa ma costante: Saturno e Nettuno vi renderanno solidi e lungimiranti. Non ci saranno colpi eclatanti, ma avanzamenti graduali che si riveleranno preziosi. (4/5)

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: Urano nel vostro segno vi regalerà sorprese e idee fortunate, ma non sempre stabili. Potreste vivere un’occasione positiva, ma attenzione a non consumarla troppo velocemente. (3/5)

Bilancia: con il Sole nel segno sarete tra i favoriti. Fortuna alta, soprattutto fino al 6 con Mercurio che amplificherà i contatti e la comunicazione. Dopo, tutto resterà positivo, anche se più intenso. (4/5)

Acquario: Plutone vi presenterà nuove sfide da gestire con calma e la fortuna arriverà in modo meno evidente.

Le opportunità ci saranno, ma richiederanno flessibilità e pazienza. (3/5)

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: sarete i più fortunati della settimana: Giove nel segno amplificherà protezione e sostegno. Occasioni fortunate arriveranno sia in campo lavorativo che nelle relazioni. Una vera spinta cosmica. (5/5)

Scorpione: dal 6 con Mercurio e Marte nel segno la vostra fortuna crescerà: magnetismo, lucidità e capacità di azione vi renderanno molto favoriti. Questa energia andrà canalizzata con equilibrio. (4/5)

Pesci: fortuna calma e costante: Saturno e Nettuno vi doneranno stabilità. Sarà una settimana più favorevole alla costruzione che agli eventi inattesi. (4/5)