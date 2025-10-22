La ruota del destino gira ancora e, in questa settimana astrologica dal 27 ottobre al 2 novembre, la fortuna cambia volto e direzione. Capricorno e Leone si muovono con sicurezza tra occasioni fortunate e colpi di scena che lasceranno il segno. Ariete, Vergine e Sagittario si difendono bene con una fortuna stabile, mentre Gemelli e Cancro dovranno fare attenzione a non lasciarsi scoraggiare da qualche piccolo ostacolo.

Previsioni astrologiche della fortuna dal 27 ottobre al 2 novembre: Capricorno e Leone guidano la classifica della settimana

1° Capricorno: settimana fortunata, densa di conferme e coincidenze positive.

Il vostro impegno e la costanza vengono premiati da eventi che sembrano fatti su misura per farvi sorridere. Sul piano economico e pratico, una proposta o un contatto si rivelerà più utile del previsto. Anche un’intuizione di metà settimana potrà trasformarsi in un piccolo colpo di fortuna.

2° Leone: siete luminosi e magnetici, e la sorte risponde al vostro carisma. Vi bastano poche mosse per attrarre le persone e le occasioni giuste. Le stelle favoriscono chi osa, soprattutto tra giovedì e sabato: potreste ricevere una chiamata o un invito che si rivelerà decisivo. Attenzione solo a non sprecare energia in discussioni futili.

3° Ariete: la vostra audacia vi conduce verso esiti favorevoli. Un progetto o un’idea che avevate accantonato può finalmente riprendere vita grazie a un evento inatteso.

La fortuna non vi regala nulla, ma vi sostiene se saprete muovervi con prontezza e ottimismo.

4° Vergine: una settimana di discreta fortuna, anche se con qualche piccola fluttuazione. Il caso vi aiuterà soprattutto nelle questioni pratiche o di organizzazione, magari grazie a un consiglio ricevuto al momento giusto. A fine settimana arriva un segnale che vi infonde fiducia per novembre.

5° Sagittario: siete accompagnati da un’energia favorevole, anche se non costante. La buona sorte si manifesta soprattutto nei rapporti con gli altri e negli incontri casuali. Tuttavia, evitate azzardi economici: la vostra fortuna questa settimana è più umana che materiale.

6° Toro: la fortuna vi segue in modo discreto, ma efficace.

Potreste ottenere piccoli vantaggi da situazioni che sembravano bloccate. Non tutto sarà immediato, ma la sensazione di essere sulla strada giusta crescerà giorno dopo giorno. Ottima settimana per pianificare il futuro.

7° Bilancia: la fortuna si muove a fasi alterne, ma vi lascia spazi di respiro. Potreste ricevere un piccolo aiuto o un riconoscimento inaspettato, ma sarà fondamentale non pretendere troppo dagli altri. Le decisioni prese con calma saranno premiate entro domenica.

8° Pesci: la vostra sensibilità vi permette di percepire quando il destino gira a vostro favore. Tuttavia, questa settimana richiede equilibrio: potreste essere fortunati in un ambito e meno in un altro. Seguite l’istinto e non lasciate che i dubbi vi frenino.

9° Acquario: la fortuna vi osserva da lontano, lasciando che siate voi a costruire il vostro percorso. Non mancheranno coincidenze curiose, ma l’effetto non sarà immediato. Concentratevi su ciò che potete controllare: la buona sorte tornerà a premiarvi già dalla prossima settimana.

10° Scorpione: periodo di transizione, in cui la fortuna appare timida. Ci sono ancora questioni da chiudere o situazioni da chiarire, e questo rallenta l’arrivo delle opportunità. Tuttavia, un gesto gentile o un incontro fortuito potrebbe risollevarvi il morale.

11° Gemelli: la Dea Bendata non sembra guardarvi con troppa simpatia in questi giorni. Attenzione a errori di valutazione o promesse non mantenute. Meglio evitare scelte rischiose e concentrarsi sul presente.

La seconda parte della settimana porterà un piccolo segnale di ripresa.

12° Cancro: la fortuna si nasconde, lasciandovi il compito di contare solo sulle vostre forze. Non disperate, però: ogni esperienza vi renderà più consapevoli. Meglio rimandare decisioni importanti e non lasciarsi trascinare da emozioni negative.