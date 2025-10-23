L'oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 prospetta un cielo movimentato, in cui il passaggio della Luna in un segno d’Acqua accende emozioni e decisioni improvvise. Tra i protagonisti assoluti emergono i Pesci, baciati da una combinazione di sensibilità e fortuna che renderà ogni obiettivo più raggiungibile. Nella zona mediana si colloca l’Acquario, lucido e intraprendente, ma talvolta distratto da pensieri contrastanti. In fondo alla classifica, il Sagittario, alle prese con un Mercurio vivace ma destabilizzante, dovrà imparare a rallentare e a distinguere ciò che conta davvero.

Una settimana di cambiamenti intensi, capace di rimettere in gioco energie dimenticate e rivelare, giorno dopo giorno, nuovi orizzonti interiori.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8. Il cielo vi chiederà di rallentare, non per ostacolarvi ma per farvi osservare ciò che vi sfugge nei momenti di corsa. Le prime giornate saranno produttive, specie lunedì e giovedì, quando intuizione e costanza si alleeranno, permettendovi di risolvere questioni pratiche rimaste in sospeso. Tuttavia, l’umore potrebbe calare verso metà settimana, quando la stanchezza mentale prenderà il sopravvento. In amore, una certa rigidità rischia di rendere tutto prevedibile: provate a sorprendere chi vi è accanto, anche solo con un gesto inaspettato.

Nel lavoro, conviene non insistere su ciò che non funziona: lasciate sedimentare. Sabato e domenica richiederanno pazienza — le parole dette di fretta potrebbero avere un peso inatteso. Vi aiuterà la concretezza: tornate alle vostre radici, e ritroverete equilibrio.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

domenica 2 novembre (Luna in Ariete); ★★★★★ martedì 28, venerdì 31 e sabato 1;

★★★★ mercoledì 29 e giovedì 30;

★★★ lunedì 27 ottobre.

♉ Toro: voto 6. .

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 27 e giovedì 30;

★★★★ martedì 28, mercoledì 29 e domenica 2;

★★★ venerdì 31 ottobre;

★★ sabato 1° novembre.

♊ Gemelli: voto 6. Settimana altalenante, piena di scatti d’ingegno ma anche di momenti di distrazione.

Vi muoverete tra entusiasmi improvvisi e piccole frenate dovute a una concentrazione ballerina. Lunedì e domenica offriranno i momenti più stimolanti, mentre giovedì rappresenterà l’unico vero ostacolo. In campo professionale, si percepisce la voglia di cambiamento, ma sarà meglio non stravolgere nulla prima di avere un piano concreto. In amore, una parola fuori posto potrebbe scatenare tensioni: meglio alleggerire l’atmosfera con ironia. Se vi sentirete divisi tra razionalità e impulso, ascoltate la parte più curiosa di voi stessi: porterà nuove idee e contatti inaspettati. Il fine settimana andrà dedicato al riposo, anche se la mente continuerà a correre più veloce del corpo. Ciò che oggi appare confuso diverrà presto un’ispirazione.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 27 e domenica 2;

★★★★ martedì 28, venerdì 31 e sabato 1;

★★★ mercoledì 29 ottobre;

★★ giovedì 30 ottobre.

♋ Cancro: voto 9. Un clima luminoso e costruttivo vi accompagnerà lungo l’intera settimana. Le emozioni troveranno un ritmo armonioso, mentre la Luna amica di metà periodo amplificherà sensibilità e intuito. Sarà un momento ideale per riconciliarvi con qualcuno o riprendere un progetto che credevate perduto. In ambito lavorativo, l’attenzione ai dettagli farà la differenza: ogni piccolo passo avrà il suo peso, e gli altri se ne accorgeranno. Nei sentimenti, l’intesa cresce, soprattutto se saprete parlare con dolcezza, senza chiudervi in difesa.

Giovedì e venerdì saranno le giornate più produttive, ma il vero trionfo arriverà domenica, con una chiusura radiosa. Vi sentirete forti e protetti, come se una mano invisibile vi guidasse lungo la strada giusta. Tutto ciò che nasce ora avrà radici profonde.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

martedì 28 ottobre; ★★★★★ mercoledì 29 e giovedì 30;

★★★★ lunedì 27, venerdì 31, sabato 1 e domenica 2.

♌ Leone: voto 7. Il fuoco interiore non mancherà, ma la gestione delle energie richiederà misura e discernimento. Giovedì e venerdì rappresenteranno il picco della settimana, con occasioni che valorizzeranno la vostra creatività. Tuttavia, martedì e mercoledì potrebbero portare momenti di frustrazione, specie se sentirete che qualcuno mette in discussione il vostro ruolo.

In campo affettivo, si annuncia una fase chiarificatrice: o si ritrova l’armonia, o si prende una direzione diversa. Sul lavoro, serve evitare scontri diretti: meglio convincere con risultati che con parole. Verso il weekend l’atmosfera migliorerà, e la passione tornerà a farsi sentire. Sarà una settimana utile per imparare a dosare la forza, a non sprecarla in battaglie di orgoglio. Le vittorie che arriveranno sabato avranno il sapore dell’equilibrio ritrovato.

La valutazione della settimana:

giovedì 30 ottobre; ★★★★★ venerdì 31 e sabato 1;

★★★★ mercoledì 29 e domenica 2;

★★★ lunedì 27 ottobre;

★★ martedì 28 ottobre.

♍ Vergine: voto 6. Il periodo non mancherà di stimoli, ma servirà metodo per non disperdere le energie.

Venerdì e domenica offriranno appoggi importanti, anche se la settimana inizierà con qualche scoglio emotivo. Nel lavoro, la precisione resterà la vostra arma vincente, ma attenzione a non trasformarla in rigidità: chi vi circonda potrebbe percepire il vostro perfezionismo come chiusura. In amore, servirà più leggerezza; chi vive un rapporto stabile dovrà riscoprire la curiosità del primo incontro, mentre chi è solo farà bene a non inseguire chi non ricambia. Le giornate centrali porteranno riflessioni profonde, forse un desiderio di cambiare direzione. Accoglietelo come un segnale, non come un problema. Domenica chiuderà il periodo con una nota di pace: avrete capito cosa vi serve davvero per sentirvi sereni.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ venerdì 31 e domenica 2;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30 e sabato 1;

★★★ martedì 28 ottobre;

★★ mercoledì 29 ottobre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. L'oroscopo della settimana prospetta un inizio all'insegna di una rinnovata voglia di equilibrio, ma basterà un piccolo imprevisto per mettere alla prova la vostra serenità. I primi giorni vi troveranno impegnati a gestire situazioni che richiedono tatto e mediazione, specie nei rapporti professionali. Una discussione potrà riemergere, ma la vostra diplomazia vi aiuterà a riportare tutto su binari più costruttivi. Nel campo affettivo tornerà un desiderio di leggerezza e complicità, ma solo se abbandonerete ogni aspettativa eccessiva.

Verso il weekend l’atmosfera migliorerà, offrendo una chiusura di settimana più distesa e armoniosa. Cercate di non rimandare decisioni legate alla casa o a un progetto personale, perché l’occasione giusta potrebbe sfuggirvi.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

lunedì 27 ottobre; ★★★★★ martedì 28 e domenica 2;

★★★★ mercoledì 29 e sabato 1;

★★★ giovedì 30 ottobre;

★★ venerdì 31 novembre.

♏ Scorpione: voto 7. Un cielo che invita a meditare su alcune situazioni vi accompagnerà lungo un percorso di chiarimenti e nuove scelte. La settimana si aprirà con la sensazione di essere a un bivio, ma presto tutto apparirà più limpido. Sul lavoro, una persona influente potrà offrirvi un aiuto concreto, purché sappiate accettarlo senza diffidenza.

Nei sentimenti si risveglieranno emozioni intense, capaci di scuotere abitudini ormai consolidate. Chi vive una relazione stabile sentirà il bisogno di rigenerare la complicità, mentre i single avranno voglia di lasciarsi sorprendere. Sabato e domenica porteranno un rinnovato senso di fiducia, con la Luna che illumina i vostri desideri più sinceri.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

sabato 1° novembre; ★★★★★ lunedì 27 e domenica 2;

★★★★ martedì 28 e venerdì 31;

★★★ mercoledì 29 ottobre;

★★ giovedì 30 ottobre.

♐ Sagittario: voto 5. Mercurio nel segno vi regalerà una mente brillante, ma anche un’irrequietezza difficile da gestire. Le idee non mancheranno, ma trasformarle in azioni concrete si rivelerà più complesso del previsto.

Alcuni contrasti sul lavoro potrebbero rallentare i vostri piani, soprattutto se mancherà la collaborazione di chi vi circonda. Nei sentimenti, l’impazienza sarà la vostra vera avversaria: cercate di non forzare gli eventi e di ascoltare di più l’altra parte. I giorni centrali saranno quelli più favorevoli alla comunicazione e alla progettualità, mentre il weekend vi spingerà a cercare rifugio nella tranquillità domestica. Concedetevi tempo per riflettere e non pretendete risultati immediati: la chiarezza arriverà a inizio novembre.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ mercoledì 29 ottobre (Mercurio in Sagittario);

★★★★ lunedì 27, martedì 28, giovedì 30 e venerdì 31;

★★★ sabato 1° novembre;

★★ domenica 2 novembre.

♑ Capricorno: voto 6.

Un avvio faticoso lascerà presto spazio a giornate più costruttive, in cui ritroverete concentrazione e disciplina. Le sfide professionali non mancheranno, ma saprete affrontarle con metodo e una buona dose di pazienza. Nei rapporti familiari si noterà un miglioramento, grazie a un dialogo più sereno che restituirà equilibrio all’ambiente domestico. Attenzione soltanto a non sovraccaricarvi di responsabilità, perché un eccesso di impegni potrebbe minare la vostra stabilità emotiva. Le giornate di metà settimana favoriranno decisioni importanti, mentre il fine settimana porterà un meritato recupero psicofisico. Una notizia in arrivo venerdì o sabato potrebbe aprire un nuovo percorso professionale o chiarire una vecchia situazione economica.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ mercoledì 29 e venerdì 31;

★★★★ giovedì 30, sabato 1 e domenica 2;

★★★ martedì 28 ottobre;

★★ lunedì 27 ottobre.

♒ Acquario: voto 8. La Luna nel segno accende la curiosità e la voglia di esplorare nuove strade, spingendovi verso progetti innovativi e contatti stimolanti. Le prime giornate saranno fruttuose per chi deve presentare un’idea o avviare un dialogo importante. In amore si respira un’aria leggera, ma anche più autentica: potreste scoprire un’intesa inaspettata con qualcuno che conoscete da tempo. Nei rapporti consolidati riemergerà il piacere di condividere obiettivi e sogni comuni. La fine della settimana sarà perfetta per attività creative o per ritagliarsi uno spazio personale in cui rigenerare la mente. Non lasciatevi frenare da dubbi o da opinioni altrui: la vostra originalità sarà la chiave del successo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

mercoledì 29 ottobre (Luna in Acquario); ★★★★★ martedì 28, giovedì 30;

★★★★ lunedì 27, venerdì 31 e sabato 1;

★★★ domenica 2 novembre.

♓ Pesci: voto 10. La settimana più radiosa del periodo autunnale è finalmente vostra. La Luna nel segno vi avvolge in un’aura magnetica, moltiplicando intuizione e sensibilità. Tutto ciò che toccate sembra trasformarsi in un’opportunità, e la fortuna accompagna ogni passo. Nei sentimenti tornerà una passione intensa, fatta di gesti sinceri e parole che emozionano. Chi è solo potrà vivere un incontro folgorante, mentre le coppie rafforzeranno la complicità. Anche sul lavoro, le intuizioni saranno vincenti e permetteranno di risolvere questioni rimaste in sospeso. Il fine settimana porterà conferme e serenità, regalandovi momenti di pura gratitudine. Un cielo così favorevole andrà vissuto senza esitazioni.

La graduatoria settimanale con le stelle: