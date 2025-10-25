Questa settimana entra nell'aria il sapore dell’autunno profondo: le energie planetarie invitano ad introspezione, ma anche ad azione ponderata. Secondo l'oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre, sarà importante bilanciare l’impulso con la riflessione, in ogni ambito della vita.

Alcune oscillazioni emotive potrebbero rallentare il Cancro in amore, mentre per i nativi Scorpione è tempo di consolidare i propri progetti professionali. Saturno aiuterà i Pesci nei progetti a lungo termine, mentre il Leone non dovrà trascurare segnali importanti in amore.

Previsioni oroscopo dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 segno per segno

Ariete: questa settimana tra ottobre e novembre non sarà il massimo in quanto ai sentimenti. Venere in opposizione potrebbe alimentare dubbi sul vostro rapporto. Attenzione anche alla Luna, che potrebbe generare incomprensioni. In ambito lavorativo il passaggio di Mercurio in trigono potrebbe aiutarvi a consolidare alcuni progetti in corso. Voto - 6️⃣

Toro: ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono. L'astro argenteo però potrebbe causare cambi repentini di umore. Attenzione dunque a come vi muoverete nei confronti del partner, soprattutto tra mercoledì e giovedì. Sul fronte professionale potrebbero arrivare interessanti opportunità di progresso, ma dovrete sfruttarle sapientemente.

Voto - 8️⃣

Gemelli: il lavoro potrebbe presentare degli ostacoli nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. In questa settimana il pianeta Mercurio non sarà più vostro amico. Potreste dover fare i conti con possibili imprevisti. In amore Venere illuminerà il vostro rapporto. Il sostegno del partner sarà prezioso per poter andare avanti, non solo con la vostra relazione. Voto - 7️⃣

Cancro: alcune oscillazioni emotive potrebbero mettere in crisi il vostro rapporto, complice il pianeta Venere in quadratura. Attenzione in particolare al vostro atteggiamento. Controllate bene le vostre emozioni. In ambito lavorativo avrete ancora buone possibilità di successo grazie a Marte e Giove. Buttate giù nuove idee, che possano portarvi al successo.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale gradevole durante questa settimana secondo l'oroscopo. Venere vi aiuterà a chiarire e rafforzare legami con la persona che amate. Anche voi single sarete più attivi e socievoli. In ambito professionale l'arrivo di Mercurio in trigono potrebbe portare opportunità che prima non erano possibili. Voto - 8️⃣

Vergine: profilo delle stelle stabile in questa settimana per voi nativi del segno. Gli incontri saranno stimolanti ma sarà comunque possibile qualche fraintendimento. Attenzione dunque al vostro modo di esprimervi. In quanto al lavoro Mercurio in quadratura potrebbe portare a una crisi di idee. Riflettete bene sulle vostre decisioni prima di agire. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'inizio di questa settimana potrebbe non essere il massimo a causa della Luna in quadratura.

Recupererete terreno a partire da mercoledì, quando la Luna sarà favorevole. Insieme a Venere in congiunzione, ritroverete desiderio di intimità e benessere insieme alla persona che amate. In quanto al lavoro le collaborazioni spiccano in questo periodo, e con Mercurio in sestile la creatività non mancherà. Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale durante questa settimana, ciò nonostante sarete ancora capaci di ottenere tanto dal vostro impiego. La forza di Marte e la fortuna di Giove vi daranno una mano a consolidare i vostri progetti. In amore la passionalità non manca con il partner, ma a volte potrebbe esserci qualche incomprensione da risolvere, soprattutto tra mercoledì e giovedì.

Voto - 7️⃣

Sagittario: ottima settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie a un cielo equilibrato e piacevole. In amore potrete contare sulla posizione di Venere per consolidare il vostro legame. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà contraria. In ambito professionale le energie non mancheranno, e l'arrivo di Mercurio nel vostro segno potrebbe darvi belle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna sarà vostra amica durante questa settimana tra ottobre e novembre. Il dialogo può diventare un ponte per il vostro rapporto, nel tentativo di risolvere eventuali incomprensioni. Sul posto di lavoro Marte porterà ancora sostegno, mentre Mercurio si metterà alle vostre spalle.

Per ottenere buoni risultati, potrebbe essere necessario impegnarsi un po’ di più. Voto - 7️⃣

Acquario: l'armonia di coppia sarà possibile in questo periodo secondo l'oroscopo. Non mancherà il desiderio di equilibrio e complicità tra voi e il partner, grazie a Venere in trigono e la Luna in buon aspetto. In ambito professionale le stelle vi guarderanno con maggiore benevolenza, in particolare Mercurio, che si metterà in sestile. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Saturno dalla vostra parte potrebbe rendere favorevoli i progetti a lungo termine. A tal proposito, potrebbe essere opportuno dedicare più tempo a quelle iniziative di maggior spessore. In amore questo cielo sarà più sereno nei vostri confronti, regalandovi momenti di piacevole intesa con la persona che amate. Voto - 8️⃣