L'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 ottobre 2025 regala ai nativi del Cancro massima intraprendenza e un fascino irresistibile, portandoli in cima alla classifica del periodo. Saranno giornate favorevoli anche per Pesci, Vergine e Leone, mentre i Capricorno dovranno affrontare alcune difficoltà in amore. Di seguito le previsioni astrologiche settimanali fino al 26 ottobre.

Classifica e oroscopo settimana 20-26/10

1° posto Cancro: intraprendenti e irresistibili. Settimana che vi vede protagonisti assoluti, soprattutto se siete single. La vostra capacità di attrarre e di farvi notare sarà al massimo: uno sguardo, un gesto o una parola basteranno per lasciare il segno.

L’intraprendenza che vi contraddistingue vi spingerà a uscire dalla vostra zona di comfort e a cercare nuove conoscenze con curiosità e coraggio. Chi vive già una relazione potrebbe sentire il bisogno di ravvivare il legame, introducendo novità che riaccendano la passione. In campo professionale, l’atteggiamento deciso e la sicurezza che trasmettete vi permetteranno di conquistare la fiducia di colleghi e superiori. È un periodo in cui tutto può succedere, purché restiate fedeli a voi stessi.

2° posto Pesci: determinati e concreti. Settimana di grande forza interiore. Da venerdì in poi dimostrerete una tenacia ammirevole, soprattutto nel lavoro, dove saprete reagire con fermezza a eventuali provocazioni o ingiustizie.

Anche se qualcuno tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote, avrete l’intelligenza e la freddezza necessarie per mantenere il controllo e portare avanti i vostri obiettivi. La vostra determinazione sarà contagiosa e potrebbe aprirvi la strada a riconoscimenti o nuove responsabilità. In amore, invece, predominerà il bisogno di stabilità e di sincerità: non vi accontenterete di mezze misure, ma cercherete un’intesa profonda, fatta di lealtà e presenza costante.

3° posto Vergine: trovate soluzioni brillanti. Nonostante alcuni piccoli intoppi, riuscirete a cavarvela alla grande. La vostra capacità di trasformare i problemi in opportunità sarà la chiave del vostro successo. Dove gli altri vedranno ostacoli, voi individuerete strade alternative, riuscendo a mantenere la calma e a mostrare la vostra naturale leadership.

Nella sfera affettiva, invece, il dialogo vi aiuterà a chiarire malintesi e a riportare armonia. Il vostro carisma vi permetterà di riconquistare terreno anche nelle situazioni più tese, e qualcuno potrebbe restare piacevolmente sorpreso dalla vostra maturità emotiva.

4° posto Leone: un inizio dolce e promettente. Le giornate centrali della settimana vi porteranno un’energia affettuosa e rassicurante. Vivrete un periodo di maggiore sintonia con il partner e di rinnovato romanticismo. I single, invece, potrebbero trovarsi di fronte a un incontro interessante, capace di smuovere emozioni sopite. Sarete empatici, concilianti e disposti a mettervi in gioco, caratteristiche che vi renderanno irresistibili.

Sul fronte lavorativo riuscirete a muovervi con calma e intuito, evitando conflitti e scegliendo con saggezza a chi dare fiducia. La vostra sensibilità sarà la vostra forza più grande.

5° posto Scorpione: mondani e affascinanti. Il desiderio di leggerezza vi guiderà verso un weekend più spensierato e brillante. Dopo giorni di impegni e riflessioni, sentirete il bisogno di staccare la spina e di circondarvi di persone piacevoli. Il vostro fascino sarà evidente e attirerà attenzioni sincere, sia in ambienti sociali che sul piano sentimentale. Avrete voglia di brillare, di cambiare look o di fare qualcosa che vi faccia sentire vivi. È un momento ideale per dedicarvi a voi stessi, concedendovi ciò che vi fa stare bene e vi restituisce autostima.

6° posto Acquario: nuove regole di comportamento. La settimana vi invita a un piccolo esercizio di adattamento. Vi troverete di fronte a situazioni che richiedono un cambio di atteggiamento, soprattutto nei rapporti interpersonali. Le vostre idee sono valide, ma servirà maggiore flessibilità per farle accettare e apprezzare dagli altri. Potreste trovarvi a riflettere su come comunicare in modo più efficace, sia al lavoro che nelle relazioni affettive. In coppia, cercate di ascoltare di più: l’empatia vi aiuterà a superare eventuali fraintendimenti. È una fase di crescita personale, utile per capire che anche il cambiamento può essere una forma di libertà.

7° posto Ariete: tempo di lasciar andare abitudini che non vi fanno stare bene.

Settimana perfetta per liberarvi di abitudini poco sane, sia economiche che emotive. Avete la lucidità necessaria per rendervi conto di ciò che vi appesantisce e rallenta il vostro progresso. Potreste decidere di rivedere le vostre spese, di mettere ordine nei conti, allontanatevi da ciò che vi appesantisce o vi crea tensione. È un atto di maturità e di amor proprio che vi porterà maggiore serenità. Nelle relazioni, cercate di non essere troppo critici: a volte la perfezione non è la meta, ma l’ostacolo.

8° posto Sagittario: è tempo di chiarimenti. Sarete più attenti ai dettagli e pronti a dire ciò che pensate, anche a costo di sembrare scomodi. Il bisogno di mettere i puntini sulle “i” vi spingerà a chiarire alcune questioni lasciate in sospeso, soprattutto in ambito affettivo o lavorativo.

È un atteggiamento utile, purché non sfoci nella polemica. Cercate di esprimervi con calma, ricordando che la chiarezza non deve mai diventare rigidità. Alla fine della settimana vi sentirete più leggeri, come se un peso fosse stato tolto dalle spalle.

9° posto Bilancia: tempo di bilanci. La settimana invita alla riflessione. È il momento giusto per fermarvi e fare un punto della situazione, capire se la direzione intrapresa vi soddisfa davvero e se le scelte recenti rispecchiano ciò che desiderate. Potreste rendervi conto che alcuni percorsi non sono più adatti a voi e che serve un cambiamento. In amore, il bisogno di equilibrio si farà sentire con forza: non volete più relazioni superficiali, ma rapporti autentici e sereni.

Prendetevi il tempo per ascoltarvi e ripartire con maggiore consapevolezza.

10° posto Toro: fatica professionale. Settimana un po’ faticosa, soprattutto sul lavoro. Gli sforzi sembreranno non essere ripagati, e i risultati arriveranno con lentezza. Potreste sentirvi frustrati, ma questo periodo vi insegnerà la virtù della pazienza. Cercate di non scoraggiarvi e di mantenere alta la concentrazione: la costanza sarà la chiave per superare questa fase. In amore, evitate di portare a casa le tensioni accumulate durante la giornata: concedetevi momenti di relax e lasciate che le emozioni ritrovino spazio e leggerezza.

11° posto Gemelli: sfide relazionali da affrontare. Settimana che richiederà una buona dose di diplomazia.

Potrebbero emergere tensioni o incomprensioni nei rapporti più stretti, e sarà necessario capire le reali motivazioni che si nascondono dietro i comportamenti altrui. Evitate di reagire con ostinazione o orgoglio: la calma e la capacità di mediare vi permetteranno di risolvere tutto senza strappi. Anche in amore, la pazienza sarà fondamentale. Solo affrontando i problemi con empatia riuscirete a trasformarli in occasioni di crescita reciproca.

12° posto Capricorno: amore in difficoltà. Il settore sentimentale appare delicato e instabile. Chi vive una relazione potrebbe dover gestire vecchie questioni rimaste in sospeso, mettendo alla prova la vostra capacità di comunicare. Attenzione a non farvi trascinare da discussioni inutili, l’unica via d’uscita è il dialogo sincero e la volontà di capire davvero l’altro.

I single, invece, potrebbero sentirsi disorientati, con il cuore diviso tra desiderio e incertezza. È il momento di fermarsi, ascoltare le proprie emozioni e decidere cosa si vuole davvero, senza paura di restare soli.