L'oroscopo dal 3 al 9 novembre fa il punto della situazione di questa prima settimana del penultimo mese dell'anno, che sembra promettere bene per alcuni segni zodiacali. Tra i migliori in classifica troviamo lo Scorpione, che ottiene le 6 spunte dalle stelle e si accinge a vivere una settimana scintillante. Male, invece, l'Ariete, alle prese con dei giorni turbolenti.

Classifica e oroscopo settimanale dal 3 al 9 novembre 2025

✅✅Ariete. Settimana piuttosto turbolenta, segnata da un senso di stanchezza e da un umore ballerino. Vi sveglierete spesso privi di entusiasmo e avrete la sensazione di non riuscire a gestire al meglio le giornate.

L’ansia e la distrazione potrebbero portarvi a rispondere male ad amici o familiari, creando momenti di tensione che, fortunatamente, tenderanno ad attenuarsi nel fine settimana. È importante mantenere il controllo, soprattutto nelle conversazioni delicate. Fate attenzione alla strada, ai vostri spostamenti e a dove mettete i piedi: la distrazione potrebbe costarvi cara. Potrebbe riaffiorare un vecchio dolore o un trauma del passato, ma questa sarà anche un’occasione per fare pace con ciò che è stato. Lasciate andare rabbia e malinconia, perché non portano nulla di buono. Concentratevi su piccoli obiettivi quotidiani e ricordate che ogni passo avanti, per quanto modesto, rappresenta una conquista.

Se avete subito una perdita o una delusione, fidatevi del tempo e della vostra capacità di rinascere. Stringete i pugni, ma non chiudete il cuore.

✅✅✅Toro. In questa settimana potreste sentirvi svuotati e poco motivati. La stagione autunnale tende a spegnere la vostra vitalità, ma avete ancora la possibilità di sfruttare le prossime settimane per realizzare qualcosa di concreto e gratificante. Chi lavora potrà ottenere risultati soddisfacenti, magari un riconoscimento o un ampliamento della clientela. Chi studia troverà nuovi stimoli e prospettive interessanti. Anche chi si dedica alla famiglia riceverà soddisfazioni inaspettate, purché sappia accogliere suggerimenti e critiche costruttive. Evitate di chiudervi o di sottovalutare i consigli di chi vi circonda, perché potrebbero nascondere un aiuto prezioso.

Entro la fine della settimana arriverà una notizia capace di riaccendere il vostro entusiasmo. Prendetevi cura di voi, magari con un piccolo gesto estetico o un taglio di capelli che vi faccia sentire rinnovati. Attenzione alle spese: evitate di acquistare oggetti inutili, soprattutto se avete già la casa piena di cose che non usate. Il vero lusso, per voi, sarà ritrovare ordine e serenità.

✅✅✅Gemelli. La settimana potrebbe iniziare con un po’ di confusione e qualche imprevisto sul lavoro o in famiglia. Vi troverete ad affrontare situazioni che metteranno alla prova la vostra pazienza e la vostra capacità di organizzazione. È importante pianificare con cura e non sovraccaricarvi di troppi impegni in un solo giorno.

Stabilite delle priorità e seguitele passo dopo passo. Evitate di aspettarvi troppo dagli altri: la vostra forza è nella vostra autonomia. Credete in voi stessi e non lasciate che piccoli ostacoli vi scoraggino. Anche la salute richiede attenzione: proteggetevi dal freddo e cercate di evitare ambienti affollati. Verso il fine settimana, l’atmosfera si farà più distesa e ritroverete equilibrio e serenità. Potrebbe riaffiorare un ricordo o la nostalgia di una persona cara, ma vi aiuterà a comprendere meglio il vostro presente e ad andare avanti con maggiore consapevolezza.

✅✅✅Vergine. Vi attende una settimana di riflessione e di introspezione. Potreste sentirvi malinconici o avere la sensazione di non aver raggiunto quanto desideravate.

Attenzione però a non lasciarvi sopraffare dal pessimismo: il tempo che scorre non va visto come un nemico, ma come un alleato. Sul lavoro vi sarà richiesto impegno e costanza, anche se la voglia di agire sarà scarsa. Cercate di non rinunciare agli impegni presi, ma distribuite le energie in modo equilibrato. In famiglia qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro sostegno o di un consiglio: siate presenti e comprensivi. Verso il weekend il clima migliorerà notevolmente e vi sentirete più leggeri. Un momento di relax o una breve gita vi permetteranno di recuperare energie e serenità. Non isolatevi: la socialità, anche moderata, sarà la chiave per ritrovare equilibrio.

✅✅✅✅Leone. Settimana movimentata, ma non priva di soddisfazioni.

Avrete molte questioni da affrontare, ma sarete determinati e pieni di energia. In amore potrebbero esserci momenti intensi e chiarificatori: le coppie più stabili riusciranno a risolvere vecchie tensioni, mentre quelle in crisi potrebbero prendere decisioni importanti. Sul lavoro, se vi sentite insoddisfatti, sarà il momento di chiudere un ciclo e iniziarne uno nuovo. La creatività sarà alle stelle e vi permetterà di dare una svolta anche in ambito domestico, con qualche cambiamento d’arredo o un progetto personale. Fate attenzione all’alimentazione: evitate cibi pesanti e prediligete quelli di stagione. Bevete di più e riposate a sufficienza. Tra le vostre conoscenze c’è qualcuno che potrebbe mostrarvi un interesse particolare: lasciatevi corteggiare, ma senza perdere la testa.

✅✅✅✅Cancro. Vi attende una settimana profonda e carica di emozioni. Avete un cuore grande e sensibile, ma spesso vi lasciate trascinare dai ricordi, soprattutto se riguardano persone che non ci sono più. È giusto ricordare, ma evitate di restare ancorati al passato. Riscoprirete la vostra forza interiore e la capacità di trasformare il dolore in ispirazione. La vostra intraprendenza sarà notevole e vi spingerà a riprendere in mano progetti lasciati in sospeso. Potreste ricevere notizie inaspettate o scoprire qualcosa di interessante riguardo una persona vicina. In famiglia l’atmosfera sarà più serena, mentre nel lavoro riuscirete a gestire meglio gli impegni. Se desiderate allargare la famiglia o avviare un nuovo percorso personale, il periodo è propizio.

Lasciatevi guidare dal cuore, ma con equilibrio.

✅✅✅✅Acquario. Settimana di conquiste e di piccole soddisfazioni. Raccoglierete i frutti di ciò che avete seminato negli ultimi tempi e vi sentirete finalmente apprezzati. L’amore tornerà protagonista, con possibilità di incontri interessanti per chi è single e momenti intensi per chi è in coppia. Potrebbero riaffiorare questioni familiari o vecchie incomprensioni, ma le affronterete con maturità. Fate attenzione al riposo: la qualità del sonno sarà fondamentale per mantenere lucidità e buon umore. Evitate cibi pesanti o elaborati, dedicatevi a un po’ di movimento e ascoltate il vostro corpo. Se di recente avete vissuto una delusione, non lasciate che vi abbatta: state per imparare una lezione importante che vi renderà più forti.

Ogni passo avanti, anche minimo, sarà un progresso reale.

✅✅✅✅Sagittario. Settimana vivace e ricca di impegni. Il vostro impegno sarà finalmente ripagato e una notizia vi farà vedere le cose con occhi nuovi. Sul lavoro arriveranno opportunità di crescita, ma servirà ancora costanza. In famiglia piccoli screzi, ma risolvibili con diplomazia. Se siete in coppia, evitate le tentazioni; se siete single, non chiudetevi all’amore. Weekend ideale per ritrovare la passione.

✅✅✅✅✅Capricorno. La settimana porterà con sé riflessione e guarigione. Se avete chiuso una storia o attraversato un periodo difficile, è tempo di voltare pagina. Il dolore ha bisogno di essere ascoltato, ma non lasciate che vi paralizzi.

Il fine settimana porterà già i primi segnali di rinascita e serenità. Chi è in coppia potrà ricevere una proposta importante, mentre chi vive un amore stabile potrà fare progetti di lungo periodo. Novità anche in ambito economico: fate attenzione alle offerte troppo allettanti o agli investimenti rischiosi. Dal punto di vista fisico potreste avvertire qualche fastidio gastrico o articolare, ma con uno stile di vita più regolare tutto tornerà in equilibrio. Date spazio alle emozioni positive e non dimenticate di concedervi un momento di leggerezza.

✅✅✅✅✅Pesci. Settimana intensa e piuttosto impegnativa. Vi troverete a dover gestire numerosi compiti accumulati nel tempo e questo vi causerà un po’ di stress.

Cercate di affrontare le cose con calma, una alla volta, senza farvi sopraffare. Avrete molto da imparare e potreste scoprire nuovi interessi o affezionarvi a qualcuno in modo inaspettato. Se vi sentite troppo carichi emotivamente, trovate un modo per sfogarvi: la rabbia repressa rischia di trasformarsi in stanchezza cronica. Attenzione alla salute e alla cura personale: una passeggiata quotidiana o un piccolo cambiamento nella dieta vi farà sentire subito meglio. Evitate di rimandare controlli medici e date priorità al vostro benessere fisico e mentale. Il fine settimana porterà maggiore calma e forse anche un sorriso in più.

✅✅✅✅✅Bilancia. Periodo molto favorevole per i sentimenti e per la crescita personale.

L’amore sarà dolce e armonioso, sia per le coppie consolidate sia per chi è alla ricerca di una relazione. Vi sentirete pronti a lasciarvi andare, a viaggiare e a guardare al futuro con fiducia. Sarà una settimana di bilanci: vi renderete conto di aver trascurato alcuni obiettivi e vi verrà voglia di rimettervi in carreggiata. Concentratevi su ciò che conta davvero e non disperdete energie in troppe direzioni. Nel lavoro, se desiderate un cambiamento o un riconoscimento, chiedetevi se state davvero dando il massimo. Studiare, aggiornarsi o ampliare le proprie competenze sarà la chiave del vostro successo. Non smettete mai di credere in voi stessi: la vostra determinazione vi condurrà lontano.

✅✅✅✅✅✅Scorpione. Settimana scintillante. L’amore sarà protagonista: vi sentirete affascinanti e pronti a conquistare o a ravvivare la passione nella coppia. Sul lavoro, invece, incontrerete qualche ostacolo o momento di confusione. Evitate di pretendere troppo da voi stessi e di perdervi in sogni irrealistici. In famiglia potrebbe esserci qualche incomprensione, ma con il dialogo e la pazienza tutto tornerà in armonia. Se lavorate lontano da casa, la fatica si farà sentire, ma la vostra tenacia sarà premiata. Cercate di mantenere uno stile di vita equilibrato: alimentazione sana e movimento costante vi aiuteranno a rimanere energici. Il weekend si preannuncia meraviglioso, ideale per rilassarvi e ritrovare entusiasmo.