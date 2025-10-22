L'oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025 evidenzia che il Cancro, con voto 10, sarà a massima positività e fortuna. Il predetto simbolo astrale di Acqua si riprende la scena con intuizioni forti, opportunità in arrivo e una fiducia che finalmente ripaga. A metà classifica, il Capricorno naviga sereno tra piccoli successi e relazioni rasserenate. In coda, invece, il Leone deve affrontare rallentamenti e tensioni emotive, imparando che a volte la vera forza è sapersi fermare.

Oroscopo e pagelle della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Ariete – Voto: 6. Settimana intensa, con l’energia che sale e scende come un’altalena. Vi sentite pronti a fare mille cose, ma gli imprevisti potrebbero rallentarvi, costringendovi a rivedere priorità e tempi. Non è il momento ideale per forzare situazioni, soprattutto nei rapporti personali: se qualcosa non va, affrontatelo con calma, senza alzare la voce. Sul lavoro ci sono sviluppi interessanti, ma dovrete armarvi di pazienza: certe conferme tardano ad arrivare. Una persona vicina potrebbe chiedervi supporto o comprensione, ma occhio a non caricarvi troppo dei problemi altrui. Il weekend si preannuncia più sereno, con la possibilità di staccare la spina e recuperare energie.

Cercate di non prendere tutto sul personale: non è sempre colpa vostra se qualcosa va storto. Respirate, riflettete e rimandate le decisioni importanti alla prossima settimana.

Toro – Voto: 7. Il cielo vi guarda con discreta simpatia, ma vi chiede anche un certo equilibrio. È una settimana di consolidamento: le cose si muovono, ma senza salti in avanti. Buone notizie in arrivo sul piano lavorativo, soprattutto se negli ultimi tempi avete seminato con serietà. Un piccolo riconoscimento potrebbe sorprendervi in positivo. In amore, le emozioni sono più stabili: se siete in coppia, sentirete il bisogno di rafforzare l’intimità e di chiarire alcuni punti rimasti in sospeso. Chi è solo potrebbe ritrovarsi a parlare con una persona del passato, ma è bene capire se vale la pena riaprire quella porta.

Qualche tensione familiare può emergere tra mercoledì e giovedì: mantenete il sangue freddo. Verso il fine settimana, ritrovate serenità e voglia di condividere. Piccoli passi, ma ben saldi.

Gemelli – Voto: 6. C’è qualcosa che vi sfugge o che avete lasciato in sospeso troppo a lungo. Questa settimana vi invita a rimettere ordine, sia nella mente che nei rapporti personali. La vostra curiosità vi porta lontano, ma rischiate di disperdere energie in mille direzioni. Cercate di definire le priorità, soprattutto sul lavoro: potreste ricevere una proposta interessante, ma poco chiara nei dettagli. Meglio fare domande che restare con dubbi. In amore, l’aria è leggera ma un po’ instabile: evitate giochi mentali o silenzi troppo lunghi.

Chi ha discusso di recente dovrà fare il primo passo per ricucire. Possibili ritardi o malintesi legati a un viaggio o a una comunicazione importante: non fate drammi, tutto si risolve. Domenica sarà la giornata migliore per recuperare serenità e sorridere un po’ di più.

Cancro – Voto: 10. Finalmente una settimana che vi mette al centro, con stelle pronte a sostenervi su più fronti. Le vostre intuizioni si rivelano vincenti: ciò che percepite “a pelle” trova conferme nella realtà. Sul lavoro potete fare un salto di qualità, ricevere una notizia tanto attesa o concludere una trattativa favorevole. È il momento di osare, ma con la grazia che vi contraddistingue. Anche l’amore vibra su toni più dolci: se siete in coppia, ritrovate complicità; chi è solo può incontrare una persona che risveglia emozioni profonde.

Rapporti con colleghi e amici si rinsaldano, e persino in famiglia torna il sereno dopo possibili tensioni passate. Vi sentite finalmente riconosciuti, ascoltati, rispettati. Il weekend sarà il vostro vero tocco magico: tutto ciò che parte ora, ha basi solide. Splendidi.

Leone – Voto: 5. Settimana complicata, con rallentamenti, malumori e situazioni che sembrano remare contro. Vi sentite frustrati perché ciò che di solito funziona ora sembra incepparsi. Occhio a non scaricare il nervosismo sugli altri: in amore rischiate di alzare muri invece di costruire ponti. Anche sul lavoro conviene mantenere la calma e non reagire impulsivamente: le stelle vi provocano, ma non è il caso di buttare tutto all’aria.

Un progetto rallenta o richiede modifiche: non intestarditevi. Il consiglio è di non prendere decisioni definitive questa settimana. Meglio ascoltare, osservare e prepararsi al rilancio tra pochi giorni. Attenzione a spese fuori controllo e a tensioni in famiglia, specie tra martedì e giovedì. Sabato migliora leggermente l’umore, ma serve introspezione. Questa è una fase di passaggio, non una punizione: usatela per capire dove volete davvero andare.

Vergine – Voto: 7. Una settimana che vi aiuta a ritrovare il vostro passo, con giornate produttive e buoni segnali nei rapporti personali. Avete voglia di concretezza e di chiarezza, e finalmente le stelle vi permettono di ottenere entrambe. Sul lavoro si sblocca una situazione che sembrava ferma, ma serve attenzione ai dettagli e ai tempi: chi agisce con metodo avrà risultati tangibili.

In amore torna il dialogo, ma non date nulla per scontato: un gesto affettuoso può fare molto più di mille parole. Qualche pensiero legato alla casa o a una questione familiare va gestito con lucidità. Giovedì e venerdì sono i giorni migliori per chiarire, decidere o avanzare richieste. Weekend utile per ricaricare le pile, anche dedicandovi a qualcosa di creativo o rilassante. Un piccolo viaggio potrebbe aprire nuove prospettive. In crescita.

Bilancia – Voto: 6. Settimana che richiede ordine mentale e chiarezza di intenti. Le stelle non vi ostacolano, ma vi chiedono di essere più selettivi: troppe energie disperse, troppi pensieri rivolti al passato rischiano di distrarvi. È tempo di fare pulizia nelle relazioni e nelle abitudini, anche se comporta qualche scelta scomoda.

Sul lavoro un dialogo va condotto con maggiore fermezza: non è il caso di rimandare. In amore serve sincerità: chi gioca a nascondersi rischia di complicare ciò che potrebbe invece funzionare. Attenzione al fisico: il corpo vi manda segnali che non vanno ignorati. Un piccolo calo energetico tra mercoledì e venerdì può essere compensato da una buona alimentazione e da riposo adeguato. Domenica più leggera, con possibili sorprese positive. È il momento giusto per chiedervi cosa vi rende davvero sereni.

Scorpione – Voto: 9. Settimana a massima fortuna, una tra le migliori dell’autunno: energia alta, lucidità mentale e ottime occasioni in arrivo. Siete tra i segni protagonisti, e chi vi circonda lo percepisce chiaramente.

Le stelle vi danno carisma, visione strategica e capacità di ottenere risultati concreti, soprattutto in ambito professionale. Un’idea che avevate da tempo può finalmente essere realizzata o condivisa con chi può davvero supportarvi. L’amore è in fermento: chi è in coppia vive momenti di forte passione e comprensione; chi è solo può attrarre una persona intensa e magnetica. Bene anche le collaborazioni: se dovete firmare, proporre, avanzare richieste, agite entro venerdì. Il weekend sarà più tranquillo, ma perfetto per vivere il lato più dolce della vostra personalità. Approfittatene per rafforzare i legami autentici. Non avete bisogno di forzare nulla: le cose giuste vi cercano.

Sagittario – Voto: 6.

Settimana di assestamento, in cui non tutto gira come vorreste, ma non mancano spunti per migliorare. La sensazione di lentezza o di ostacoli potrebbe pesare all’inizio, ma già da giovedì qualcosa cambia. È fondamentale non agire d’istinto, specie nelle discussioni o quando vi sentite messi sotto pressione. L’ambito lavorativo richiede organizzazione e pazienza: evitate scontri diretti e concentratevi su ciò che potete effettivamente controllare. In amore meglio non drammatizzare: un piccolo malinteso può ingigantirsi se affrontato con tono aggressivo. Più ascolto, meno giudizio. Se siete in attesa di una risposta o di un chiarimento, abbiate ancora un po’ di pazienza. Il weekend si presenta più disteso: potreste ricevere un invito interessante o vivere un momento speciale con qualcuno che non vedevate da tempo.

Calma e sangue freddo.

Capricorno – Voto: 7. Settimana solida, in cui raccogliete i frutti di ciò che avete saputo costruire nei mesi scorsi. Le giornate scorrono con ordine, e sebbene non ci siano grandi colpi di scena, non mancano le soddisfazioni. Il lavoro vi offre stabilità e forse anche un piccolo bonus inaspettato. In amore si apre uno spazio di maggiore complicità, specie per chi ha vissuto un periodo di distanza emotiva. La comunicazione migliora e anche le relazioni familiari diventano più fluide. Tra martedì e giovedì possibile una telefonata o una proposta che vi costringe a rivedere una posizione, ma in senso positivo. La vostra forza questa settimana è la costanza: niente vi scompone, tutto viene valutato con razionalità.

Il weekend sarà utile per ricaricare o sistemare qualcosa in casa. Un contatto dal passato può sorprendervi.

Acquario – Voto: 6. Settimana dai toni variabili, con momenti di entusiasmo alternati a cali d’umore o di motivazione. Avete tante idee in testa, ma vi manca la chiarezza per metterle a terra. Questo è il momento di rallentare e osservare, più che agire. Le stelle vi invitano a tornare al presente: le distrazioni esterne e le preoccupazioni astratte stanno consumando troppe energie. In amore potreste sentirvi lontani emotivamente dal partner: cercate di capire se è solo stanchezza o qualcosa di più profondo. Il lavoro scorre senza scosse, ma richiede attenzione ai dettagli: un errore di superficialità potrebbe costare caro.

Giovedì e venerdì i giorni migliori per recuperare lucidità. Il weekend può portare un confronto importante o un chiarimento con una persona cara. Non isolatevi: condividere alleggerisce. Serve più fiducia in voi stessi.

Pesci – Voto: 8. Settimana stimolante sul piano interiore e creativo, anche se con un pizzico di malinconia. L'oroscopo settimanale vi anticipa che (forse) potreste sentirvi un po' più sensibili del solito, ma proprio da questa sensibilità nascono intuizioni forti e idee ispirate. In ambito professionale, chi lavora in settori artistici, educativi o assistenziali può ricevere una proposta interessante. In amore, chi ha voglia di apertura e autenticità trova terreno fertile: meno difese, più emozioni sincere. Attenzione solo a non idealizzare troppo le persone: guardate le situazioni per ciò che sono. Sul piano fisico, potreste sentirvi più stanchi: ascoltate il corpo e rallentate se necessario. Il weekend è ottimo per recuperare energia emotiva, magari in un luogo tranquillo o a contatto con la natura. Una parola gentile ricevuta o detta può fare la differenza. Seguite il cuore, ma senza dimenticare la realtà.