Nell'oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre, i cambiamenti astrali annunciano buone notizie per i nativi Scorpione, che saranno più creativi e attivi al lavoro, mentre il segno della Bilancia sarà più amichevole e romantico. La Luna porterà fortuna ai nativi Toro, mentre il segno dei Gemelli potrebbe mostrarsi più comprensivo in amore.

Previsioni oroscopo dal 6 al 12 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: ottobre entra nel vivo e il settore professionale richiederà più impegno nel prossimo periodo, soprattutto se avrete a che fare con progetti piuttosto importanti.

Per quanto riguarda i sentimenti sarete spesso di buon umore, ma non andranno ignorati alcuni problemi che potrebbero complicare le cose con il partner. Un rapporto equilibrato sarà alla base di tutto per voi. Voto - 7️⃣

Toro: arriveranno buone opportunità per stringere nuovi legami in questa settimana di ottobre. Venere continua a darvi manforte, promettendo momenti di pura allegria, soprattutto con chi vi fa stare bene. In quanto al lavoro a volte le energie potrebbero non essere molte, ma per fortuna avrete un quadro chiaro della situazione, e potrete ottimizzare bene il carico di lavoro. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno ancora incertezze in ambito amoroso, complice il pianeta Venere in quadratura.

L'astro argenteo vi darà una mano, ma affinché la vostra vita sentimentale possa migliorare, dovrete fare un passo indietro e ammettere le vostre responsabilità, ed essere più comprensivi. Nel lavoro gli impegni non mancheranno, e voi non vedrete l'ora di poter portare a termine i vostri obiettivi con successo. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una settimana intensa in amore per voi nativi del segno. L'amicizia con il partner sarà di grande importanza per voi. Avrete bisogno di sfruttare appieno la bontà di Venere per costruire una relazione forte. Se siete single non fatevi scoraggiare dalle apparenze e provate ad approfondire un legame in modo sincero. Nel lavoro alcuni progetti richiederanno tempo e analisi.

Cercate di dare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Leone: alcune intuizioni potrebbero rivelarsi utili per voi nativi del segno, ma non saranno così semplici da realizzare. Marte in quadratura infatti potrebbe rallentarvi, e richiedere risorse in più. In amore avrete cura del vostro rapporto, ma rete soprattutto voi single che dovrete impegnarvi di più per fare breccia nel cuore della persona che vi piace. Voto - 7️⃣

Vergine: la settimana potrebbe non iniziare benissimo per voi, considerato la Luna in opposizione. L'ottimismo però non vi mancherà grazie a Venere, che vi spingerà a dare il meglio di voi per una vita amorosa stabile, anche quando tutto sembra che non funzioni. Sul fronte professionale Marte in sestile richiederà concretezza, e voi avrete le energie giuste per dimostrarlo.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sarete più amichevoli verso gli altri durante questa settimana. Vi preparerete ad accogliere il pianeta Venere nel vostro cielo, e per farlo al meglio, sarà importante cercare di ripristinare alcuni legami affettivi. Riguardo al lavoro, potrebbe essere un buon momento per sistemare alcune faccende arretrate e rimettervi al passo. Voto - 8️⃣

Scorpione: creatività ed energie non mancheranno in campo professionale in questo periodo. Vi sentirete in buona forma, rivedete progetti e strategie, cercando di ottimizzare al meglio e ottenere il massimo, grazie anche all'arrivo di Mercurio nel vostro cielo. In amore la stabilità di coppia sarà importante in questo periodo, soprattutto se non avrete tantissimo tempo per potervi vedere con il partner.

Voto - 8️⃣

Sagittario: questa settimana di ottobre vi vedrà ancora un po’ agitati in campo amoroso a causa di Venere in quadratura. Questo quadro astrale però non durerà ancora a lungo. Cercate di avere pazienza, ma soprattutto di riparare eventuali torti. In ambito professionale farete buoni progressi. Presto potrete ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vi vedrà più attivi in ambito professionale grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto. Alcuni progetti potrebbero finalmente prendere la giusta direzione, e spingervi ad ambire più in alto. In ambito amoroso il desiderio di essere amati sarà ancora forte. Sarete ancora in tempo per fare audaci conquiste e sentirvi in sintonia con la persona che amate.

Voto - 8️⃣

Acquario: potreste essere alla ricerca di gesti e conferme in ambito sentimentale. Attenderete con impazienza il passaggio di Venere in trigono, ma nel frattempo, potreste provare a lavorare di più sulla vostra immagine. In ambito professionale meglio non correre troppi rischi per il momento, ora che Marte e Mercurio si trovano in quadratura. Voto - 7️⃣

Pesci: settore professionale in crescita in questo periodo per voi nativi del segno. Avrete buone prospettive per i vostri progetti, nel tentativo di migliorare la vostra posizione e ottenere di più dal vostro impiego. In amore sarete a un passo dall'entrata di Venere in Bilancia. Potreste dunque recuperare un po’ di romanticismo, ma dovrete dimostrare i vostri sentimenti in maniera concreta. Voto - 7️⃣