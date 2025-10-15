L'oroscopo dell'amore di giovedì 16 ottobre 2025 riserva emozioni e sorprese per diversi segni dello zodiaco. Il Capricorno grazie al supporto della Luna ritrova massima intesa con l'anima gemella. Lo Scorpione sarà aperto al dialogo. Di seguito le previsioni zodiacali segno per segno incentrate sui sentimenti.

L'oroscopo dell'amore del 16/10: previsioni per i dodici segni dello zodiaco

Ariete - Il quadro astrale vi riserva nuove emozioni tutte da vivere. Con l'anima gemella prenderete decisioni importanti che potrebbero consolidare il rapporto.

Toro - In virtù dell'intesa che avete instaurato con il partner nel corso degli anni riuscirete a realizzare un sogno nel cassetto.

Gemelli - In questo periodo ricercherete serenità nel rapporto di coppia. Il vostro obiettivo sarà quello di assecondare il partner in ogni decisione. Per voi cuori solitari sono previsti nuovi incontri.

Cancro - Le stelle saranno dalla vostra parte. Con il partner sarete aperti al dialogo e allo stesso tempo comprensivi. In coppia avrete modo di vivere nuove emozioni.

Leone - Riuscirete a far breccia nel cuore del partner con il vostro sguardo. Il vostro animo sensibile catturerà l'attenzione della persona amata.

Vergine - Mercurio in aspetto dissonante potrebbe rendervi meno passionali del solito.

L'umore potrebbe non essere al top. Confrontarvi con la persona amata potrebbe esservi di aiuto.

Bilancia - Con l'anima gemella tornerete ad essere spensierati come non lo eravate da tempo. Nei dialoghi sarete profondi e allo stesso tempo molto romantici. Per voi single non sono previsti incontri, ma presto qualcosa potrebbe cambiare.

Scorpione - In coppia brillerete di luce, il vostro ottimismo non passerà inosservato agli occhi della persona amata. Per voi single potrebbero esserci nuovi incontri interessanti.

Sagittario - Con il vostro partner farete non poca fatica ad entrare in sintonia. In questa fase il dialogo sarà fondamentale.

Capricorno - La giornata di giovedì 16 ottobre si preannuncia rosea per voi nativi del segno.

Grazie al supporto della Luna, riuscirete ad esternare al partner il vostro affetto e supporto. In coppia sarete romantici e passionali.

Acquario - Tenderete a chiudervi in voi stessi, e questo finirà per generare dei problemi nelle relazioni a due. Il consiglio è quello di esternare il vostro malessere al partner, per cercare di trovare insieme una soluzione.

Pesci - Riuscirete ad attirare l'attenzione del partner con un gesto romantico. Il vostro fascino non passerà inosservato agli occhi della persona amata. Le stelle vi permetteranno di togliervi tante soddisfazioni sul piano sentimentale.