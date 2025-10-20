L'oroscopo dell'amore di martedì 21 ottobre 2025 riserva grandi emozioni. Il Sagittario ritroverà un'intesa speciale con l'anima gemella. La Bilancia avrà modo di chiarire col partner alcune incomprensioni del passato. I Gemelli saranno aperti al dialogo.

L'oroscopo dell'amore di martedì 21 ottobre: previsioni zodiacali da Ariete a Pesci

Ariete - In coppia, dopo un periodo di smarrimento, tornerete ad essere passionali. Il fascino, tuttavia, non basterà a consolidare un rapporto sentimentale. Voto: 6,5.

Toro - Il quadro astrale vi riserva una bella ventata di novità.

Avrete modo di sorprendere il partner con una proposta inaspettata. I single potrebbero incontrare una persona speciale. Voto: 7,5.

Gemelli - Le stelle saranno al vostro fianco. In coppia sarete aperti al dialogo. Con il partner avrete modo di vivere nuove piacevoli emozioni. I cuori solitari si prenderanno cura di sé stessi. Voto: 10.

Cancro - Urano è in aspetto dissonante, pertanto l'intesa di coppia potrebbe venire meno. In questa fase dovrete essere più comprensivi nei confronti dell'anima gemella. Voto: 5.

Leone - Riuscirete ad attirare l'attenzione del partner con un gesto romantico. I single avranno modo di esternare tutto il loro fascino. Voto 7,5.

Vergine - Il partner resterà affascinato dal vostro sguardo magnetico.

Non sono previsti nuovi incontri per i cuori solitari. Voto 8.

Bilancia - Con l'anima gemella avrete un dialogo pacifico. La vostra sensibilità e bontà d'animo non passerà inosservata agli occhi della persona amata. Voi single del segno potreste attirare l'attenzione di una persona che non vi è affatto indifferente. Voto 9.

Scorpione - Con la persona amata tornerete ad essere premurosi. In coppia affronterete discorsi molto romantici. Sarà una giornata colma di emozioni. Voto 9,5.

Sagittario - Grazie al supporto di Giove, con il partner ritroverete un feeling che mancava da tempo. I cuori solitari potrebbero imbattersi in una nuova piacevole conoscenza. Voto: 7.

Capricorno - Con il partner farete molta fatica ad essere empatici.

In questo momento il dialogo sarà l'unica chiave. Le stelle non vi riservano grandi emozioni. Voto 5,5.

Acquario - Sarete in grado di attirare l'attenzione dell'anima gemella con la vostra galanteria. La vostra bellezza interiore non passerà inosservata agli occhi di chi vi ama veramente. Le stelle vi permetteranno di vivere emozioni uniche dal punto di vista sentimentale. Voto 10.

Pesci - Vi chiuderete in voi stessi. Non sarà facile farvi comprendere dal partner. Si tratta di un periodo di transizione, presto tornerete ad essere romantici nelle relazioni a due. Voto 5.