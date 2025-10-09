L'oroscopo delle sorprese di venerdì 10 ottobre 2025 premia con un 'dieci' in pagella i nativi Pesci, determinati ad affrontare ogni tipo di imprevisto. All'Ariete va un meritato nove, per via dell'intraprendenza nel prendere decisioni importanti. Di seguito le previsioni dettagliate di ogni segno zodiacale.

L'oroscopo delle sorprese di venerdì 10 ottobre: previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - Affronterete al meglio ogni tipo di cambiamento. Accoglierete le novità con il sorriso, e questo giocherà a vostro favore. Voto: 9.

Toro - Una vostra vecchia conoscenza potrebbe bussare alla vostra porta: potrebbe trattarsi di un ex collega o di un amico di vecchia data.

Dall'anima gemella potreste ricevere un gradito regalo. Voto: 8,5.

Gemelli - Mercurio in aspetto dissonante vi destabilizzerà. Farete fatica ad apportare cambiamenti significativi alla vostra routine, tuttavia le novità non si faranno attendere. Voto: 5,5.

Cancro - Nell'intraprendere nuovi stimolanti progetti professionali potrete contare sulla vostra determinazione. Saprete cogliere al balzo ogni occasione. Voto: 8,5.

Leone - Per voi nativi del segno non sono previsti grandi cambiamenti sul fronte professionale. I single potrebbero finalmente trovare l'anima gemella che aspettavano da tempo. Voto: 7,5.

Vergine - Con il partner avrete modo di fare un passo importante nella vostra relazione. Nel lavoro alcuni imprevisti potrebbero rendervi la giornata più complicata del solito.

Voto: 6.

Bilancia - Mercurio è in aspetto dissonante. Un consiglio? Evitate di prendere decisioni affrettare. Non è il momento di valutare nuovi progetti professionali. Voto: 5,5.

Scorpione - Il vostro essere ottimisti vi darà la possibilità di poter superare al meglio qualsiasi cambiamento. In amore riuscirete ad esternare tutto il vostro romanticismo. Voto: 8.

Sagittario - I cambiamenti non vi destabilizzeranno. Resterete concentrati nel portare a termine con audacia i vostri obiettivi quotidiani. Voto: 7,5.

Capricorno - Sono previste alcune novità molto interessanti. Un vostro ex potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita, starà a voi accoglierlo oppure no. Voto: 6,5.

Acquario - Non vi farete prendere dal panico nel valutare nuove proposte, e questo è un punto a vostro vantaggio.

I single potrebbero fare nuovi incontri interessanti. La giornata per voi nativi del segno si preannuncia carica di emozioni. Voto: 8.

Pesci - Gli imprevisti non vi incuteranno timore. Saprete affrontare ogni sfida nel modo migliore. Il coraggio di certo non vi mancherà. In amore farete nuove conoscenze. Bene in ogni comparto. Voto: 10.