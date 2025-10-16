L'oroscopo delle sorprese di venerdì 17 ottobre 2025 annuncia nuovi interessanti incontri per l'Acquario. Lo Scorpione potrebbe ricevere una sorpresa inaspettata da un collega di lavoro, mentre la Vergine affronterà con coraggio qualsiasi novità.

L'oroscopo delle sorprese di venerdì 17 ottobre: previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - Le stelle vi riservano qualche cambiamento imprevisto. Dovrete essere bravi a mantenere una buona lucidità. Il supporto del partner sarà fondamentale in questa fase. Voto: 6.

Toro - Una vecchia conoscenza potrebbe contattarvi per trascorrere insieme a voi una giornata spensierata, potrebbe trattarsi un ex compagno/a oppure di un vostro ex collega di lavoro.

Voto: 7.

Gemelli - Potreste apportare alcune modifiche nella vostra relazione sentimentale. Con il partner potreste decidere di cambiare meta, questo è il momento giusto per cambiare abitazione e abitudini di vita. Voto: 9,5.

Cancro - Non tutto girerà per il verso giusto. Voi nativi del segno dovrete fare i conti con Urano in aspetto dissonante che potrebbe stravolgere i vostri piani quotidiani. Voto: 5,5.

Leone - Affronterete gli imprevisti facendo leva sulla vostra forza interiore. Nel lavoro supererete qualsiasi difficoltà, in amore trasmetterete affetto alla persona amata. Voto: 7.

Vergine - Dopo aver affrontato un momento piuttosto complicato, tornerete ad essere ambiziosi e ottimisti. Nel lavoro porterete a termine i vostri obiettivi con ambizione.

Voto 8.

Bilancia - Il vostro carisma potrebbe trasformarsi in presunzione nella giornata di venerdì. Il vostro compito sarà quello di dialogare, evitando così possibili contrasti. Voto: 5.

Scorpione - Nonostante la stanchezza, riuscirete a portare a termine i vostri impegni. Nel lavoro potrebbero esserci delle novità interessanti che sarà opportuno valutare attentamente. Voto: 7,5.

Sagittario - Sono previsti alcuni cambiamenti nella vostra routine. In ambito sentimentale potreste prendere una decisione particolarmente importante che potrebbe dare una svolta in positivo alla vostra relazione sentimentale. Voto: 9.

Capricorno - Il vostro partner potrebbe sorprendervi con una richiesta inaspettata: potrebbe trattarsi di una proposta di matrimonio o di una passeggiata romantica in riva al lago.

Starà a voi deciderete se accettare o meno tale proposta. Voto: 6,5.

Acquario - Per voi, single del segno, sono previsti nuovi incontri. In coppia sarete passionali e premurosi. Nel lavoro saprete cogliere al volo eventuali opportunità Voto: 10.

Pesci - In ambito professionale vi ritroverete a dover prendere una decisione importante per la vostra carriera. Sul fronte sentimentale, invece, non sono previsti cambiamenti. Voto: 6.