L'oroscopo delle sorprese di martedì 21 ottobre 2025 porta con sé diversi imprevisti e cambiamenti. Il Toro potrebbe ricevere la visita di una persona speciale che non vedeva da molto tempo. Il Capricorno invece sarà chiamato a valutare nuovi progetti professionali. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni zodiacali per tutti i segni.
L'oroscopo delle sorprese di martedì 21 ottobre: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci
Ariete - Vi lascerete trasportare dall'intuito. Gli imprevisti non si faranno attendere, soprattutto sul fronte professionale.
Il vostro carisma vi permetterà di affrontare con il sorriso qualsiasi difficoltà. Voto: 8.
Toro - Per voi nativi del segno sono previste nuove opportunità lavorative. Avvertirete il bisogno di mettervi in gioco. I cambiamenti non vi destabilizzeranno affatto. Bene in ogni ambito. Voto: 10.
Gemelli - Il vostro partner attirerà la vostra attenzione con una sorpresa che vi scalderà l'anima. Vi lascerete trasportare dalle emozioni, forti del sentimento che nutrite nei confronti della persona amata. I single del segno avranno occasione di fare nuove conoscenze. Voto: 9,5.
Cancro - Il cielo vi riserva delle novità non proprio piacevoli, in virtù di Mercurio in aspetto dissonante. Alcuni imprevisti giornalieri potrebbero mandarvi completamente in confusione.
Voto: 5,5.
Leone - Sarete capaci di affrontare ogni tipo di imprevisto, facendo leva sul vostro carisma. Nel lavoro un vostro collega potrebbe mettervi in difficoltà con una richiesta scomoda, l'ultima decisione spetterà solo ed esclusivamente a voi. Voto 6.
Vergine - Uscirete da un momento complicato. In occasione della giornata di martedì le stelle torneranno a sorridervi. Una regalo inaspettato da parte del partner o da un parete a voi caro vi riempirà di gioia. Voto 8,5.
Bilancia- Vi sentirete poco compresi. A causa del vostro malessere interiore potreste prendere una decisione affrettata. Un consiglio? Non perdetevi d'animo, presto nel vostro cielo tornerà il sereno. Voto 5.
Scorpione - Avrete modo di consolidare il rapporto sentimentale con il partner prendendo una decisione importante.
Nel lavoro avrete l'occasione di poter valutare nuove proposte. Voto: 9.
Sagittario - in questo periodo Giove vi metterà a dura prova. Alcuni imprevisti potrebbero portarvi fuori strada. Mantenere una buona concentrazione sarà fondamentale. Voto: 5.
Capricorno - Durante la giornata di martedì avrete modo di valutare nuove occasioni professionali. In ambito sentimentale riuscirete ad esternare al meglio tutte le vostre emozioni. Voto: 8,5.
Acquario - In coppia saprete essere passionali e premurosi. Sono previsti nuovi incontri per i single, poche novità invece sul fronte professionale. Voto: 9.
Pesci - Porterete a termine ogni obiettivo con disinvoltura. Un vostro amico di vecchia data potrebbe farvi visita. In coppia riuscirete ad esternare tutto il vostro fascino. Voto: 9,5.