L'oroscopo delle sorprese di giovedì 23 ottobre 2025 si porta dietro alcune novità interessanti. Il Cancro avrà grandi progetti lavorativi. Il Sagittario potrebbe ricevere una telefonata da una persona importante. I Gemelli saranno alle prese con una proposta romantica. Le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo delle sorprese di giovedì 23 ottobre: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete - Le novità non vi incuteranno alcun timore. Sarete in grado di superare qualsiasi difficoltà. Le sorprese riguarderanno il lato romantico: una proposta inaspettata da parte del partner potrebbe lasciarvi a bocca aperta.

Voto: 8,5.

Toro - Sono previsti diversi cambiamenti per voi nativi del segno. Le sorprese interesseranno la sfera professionale: il vostro datore di lavoro potrebbe lasciarvi spiazzati con una proposta inaspettata. Voto: 7.

Gemelli - Il vostro romanticismo attirerà l'attenzione del partner che potrebbe ricompensarvi con una sorpresa romantica: potrebbe trattarsi di un viaggio e di un regalo che tanto desideravate. Voto: 9,5.

Cancro - Dovrete affrontare una serie di cambiamenti lavorativi che potrebbero destabilizzarvi. La vostra anima gemella potrebbe strapparvi un sorriso con un gesto romantico. Voto: 6.

Leone - Sarete capaci di affrontare qualsiasi ostacolo. Le novità non si faranno attendere: un vostro collega potrebbe proporvi una collaborazione extra, starà a voi accettare o declinare la proposta.

Voto: 7.

Vergine - Sono previste molte novità, ma riguarderanno soprattutto il lato lavorativo. Un vostro ex collega vi informerà di un nuovo progetto lavorativo molto interessante. Voto: 8,5.

Bilancia - Non vi sentite capiti. Non sono previste novità interessanti, in questa fase sarà opportuno concedervi un po' di relax per ritrovare un briciolo di serenità interiore. Voto: 5,5.

Scorpione - In ambito sentimentale esternerete al partner tutte le vostre emozioni. Pianificherete una cena romantica in compagnia della persona amata. Poche novità sul fronte professionale. Voto: 9.

Sagittario - Potreste ricevere una telefonata importante. Alcuni imprevisti potrebbero mandarvi in confusione. Le novità del giorno non offrono nulla di buono.

Voto: 5.

Capricorno - Durante la giornata di giovedì avrete sicuramente l'opportunità di valutare nuove proposte di lavoro. In amore sarete in grado di tirare fuori le vostre emozioni. Voto: 8,5.

Acquario - Sono in serbo una ventata di novità positive. Intraprenderete nuovi progetti lavorativi che si riveleranno molto proficui. In ambito sentimentale l'intesa con il partner sarà al top. Voto: 10.

Pesci - Single, sono in arrivo nuovi incontri. In coppia sarete romantici e premurosi. Nel lavoro vi metterete in gioco con determinazione e ottimismo. Bene in ogni ambito. Voto: 9,5.