L'oroscopo delle sorprese di sabato 25 ottobre 2025 porta con sé diverse novità. Urano metterà in difficoltà il Leone alle prese con alcuni imprevisti. Il Capricorno si lascerà trasportare dalle emozioni, l'Ariete potrebbe ricevere una proposta davvero romantica.
L'oroscopo delle sorprese di sabato 25 ottobre: le previsioni zodiacali da Ariete a Pesci
Ariete - In questo periodo sarete piuttosto indaffarati sul fronte professionale. Una proposta romantica del partner potrebbe attirare la vostra attenzione. Le sorprese in ambito sentimentale non si faranno minimamente attendere.
Voto: 8.
Toro - Le sorprese riguarderanno la sfera professionale: con il vostro datore di lavoro avrete modo di mettere in cantiere un nuovo progetto. Il feeling con il partner in ambito sentimentale sarà ottimo. Voto: 7,5.
Gemelli - Vi ritroverete a dover affrontare una serie di cambiamenti. Nel lavoro potreste prendere in considerazione nuove proposte. In ambito sentimentale avrete modo di vivere nuove emozioni con la persona amata. Voto: 6,5.
Cancro - Il vostro essere romantici attirerà l'attenzione dell'anima gemella. Nel lavoro avrete modo di valutare nuove proposte: sarà questa la novità del giorno per voi nativi del segno. Voto: 9.
Leone - Urano in aspetto dissonante potrebbe riservarvi sorprese non proprio positive.
In questa fase dovrete essere bravi nel restare concentrati, onde evitare di commettere errori banali. Voto: 5.
Vergine - Sarete in grado di superare qualsiasi difficoltà. Sono in arrivo sorprese molto interessanti per voi nativi del segno. Il vostro partner potrebbe sorprendervi con una proposta davvero romantica. Bene anche il lavoro. Voto: 7,5.
Bilancia - In amore esternerete alla vostra anima gemella le vostre emozioni. Avrete modo di programmare una cena romantica da trascorrere in compagnia del partner. Un vostro ex collega potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita. Voto: 9,5.
Scorpione - Sono previste diverse novità per voi nativi del segno, alcune positive altre un po' meno. Con il partner realizzerete un vostro sogno nel cassetto.
Voto: 6.
Sagittario - Potreste ricevere una telefonata da una persona a voi molto cara. In questa fase metterete al primo posto i vostri sentimenti, trascurando un po' il lavoro. Voto: 6,5.
Capricorno - Grazie alla Luna in congiunzione, tornerete ad esternare al meglio le vostre emozioni nei rapporti di coppia. Vi lascerete trasportare dalle emozioni. Sfera professionale: avrete modo di valutare nuove proposte molto interessanti. Voto: 8.
Acquario - I single del segno potrebbero fare nuovi incontri. In amore sarete romantici e premurosi. In ambito professionale una proposta inaspettata potrebbe destabilizzarvi. Voto: 5,5.
Pesci - Per voi sono in arrivo alcune sorprese in grado di scaldarvi il cuore. Il partner potrebbe farvi un regalalo davvero romantico. Il vostro datore di lavoro potrebbe invece premiare la vostra determinazione. Voto: 10.