L'oroscopo delle sorprese di lunedì 27 ottobre 2025 vede protagonista il Toro chiamato a dover affrontare una serie di imprevisti. Il Capricorno, dal canto suo, potrebbe ricevere una proposta romantica. Per i Pesci sono previsti nuovi incontri.
L'oroscopo delle sorprese di lunedì 27 ottobre: le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci
Ariete - Le sorprese riguardano l'aspetto sentimentale. Il partner festeggerà con voi il raggiungimento di un progetto professionale molto importante. Il feeling con la vostra anima gemella sarà speciale. Voto: 8.
Toro - Vi ritroverete a dover affrontare alcuni imprevisti, molti dei quali totalmente inattesi.
Riuscirete a superare ogni tipo di ostacolo senza alcun problema. Sarà il vostro carisma a fare la differenza. Voto: 10.
Gemelli - Il vostro romanticismo attirerà l'attenzione del vostro partner che ricambierà le vostre attenzioni. In campo professionale avrete modo di valutare nuove opportunità. Voto: 9,5.
Cancro - Sarete in grado di affrontare ogni tipo di cambiamento. La carriera lavorativa subirà una svolta in positivo. Questo è il momento giusto per condividere con il partner i vostri successi professionali. Voto: 7.
Leone - Sono previste sorprese molto interessanti. Il partner avrà modo di farvi una sorpresa speciale. In campo professionale dovrete prendere alcune decisioni che potrebbero sancire una svolta dal punto di vista della carriera.
Voto: 7.
Vergine - Giove in aspetto dissonante potrebbe destabilizzarvi. Riceverete nuove proposte lavorative, ma non avrete voglia ne di valutarle e tantomeno di sforzarvi a riflettere. Voto: 5,5.
Bilancia - Vi lascerete trasportare dalle emozioni. Avrete l'opportunità di programmare una bellissima cena romantica. I single avranno occasione di fare nuovi incontri. Voto: 9.
Scorpione - Alcuni imprevisti del giorno potrebbero mandarvi in confusione. Un consiglio? Evitate di perdere la concentrazione. Con l'anima gemella sarete in grado di realizzare un sogno nel cassetto. Voto: 6,5.
Sagittario - Un vostro amico di vecchia data potrebbe rifarsi vivo. Avrete modo di parlare con lui e renderlo partecipe dei vostri progetti.
Trascorrerete una giornata piacevole, all'insegna del relax. Voto: 6.
Capricorno - Potreste ricevere una proposta romantica da partner del partner. In ambito sentimentale beneficerete della Luna in congiunzione. Vi lascerete trasportare dalle emozioni. Voto: 8,5.
Acquario - Gli imprevisti sono dietro l'angolo: dovrete essere bravi a valutare ogni decisione da prendere. Non agite di impulso, siate riflessivi. Voto: 6.
Pesci - Single, avrete modo di fare nuovi piacevoli incontri. Una persona che non vedevate da tempo potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita. Bene anche le relazioni di coppia. Voto: 10.