Secondo l'oroscopo delle sorprese di martedì 28 ottobre 2025 la Vergine metterà in cantiere nuovi progetti. Lo Scorpione, invece, potrebbe ricevere una proposta romantica. Per il Capricorno sono previsti nuovi incontri sul fronte sentimentale.

L'oroscopo delle sorprese di martedì 28 ottobre: le previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - Affronterete con coraggio gli imprevisti del giorno. Sarà il vostro carisma a fare la differenza. In coppia sarete romantici e premurosi. Voto: 8.

Toro - Le sorprese riguarderanno l'aspetto sentimentale. Un vostro ex potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita, per voi sarà un tuffo nel passato.

Il rapporto con la vostra anima gemella sarà molto bello. Voto: 8,5.

Gemelli - In campo professionale vi ritroverete a dover prendere decisioni importanti in vista del futuro. Il parere di un vostro collega potrebbe rivelarsi molto utile per voi. Poche novità sul fronte sentimentale. Voto: 7,5.

Cancro - Per voi nativi del segno non sono previsti grandi cambiamenti. Nel complesso la giornata di martedì si preannuncia tranquilla e poco caotica. L'umore sarà ottimo. Voto: 8.

Leone - Giove in aspetto dissonante potrebbe incidere in modo negativo sul vostro stato d'animo. Avrete difficoltà nel portare a termine gli obiettivi del giorno. Le novità al momento non riservano nulla di positivo: Voto: 5.

Vergine - Le novità non si faranno attendere e riguarderanno da vicino l'aspetto sentimentale. Il partner vi lascerà di stucco con una proposta romantica che farà breccia nel vostro cuore. In campo professionale prenderete decisioni importanti. Voto: 10.

Bilancia - Alcuni imprevisti giornalieri potrebbero farvi andare in confusione. In questa fase occorre restare lucidi e concentrati. In coppia, l'intesa con il partner sarà buona. Voto: 6,5.

Scorpione - Il partner sarà in grado di stupirvi con una sorpresa romantica. Vi lascerete guidare dalle emozioni. Sarà una giornata davvero positiva, anche sul fronte professionale dove riuscirete a portare a termine ogni obiettivo con successo. Voto: 9,5.

Sagittario - Metterete da partner il lavoro, per concentrarvi sul valore dei sentimenti. Avvertirete il bisogno di trascorrere del tempo con gli affetti più cari e concedervi un po' di meritato riposo. Voto: 6,5.

Capricorno - Farete nuovi incontri, sia al lavoro, che nella vostra routine. Avrete modo di fare nuove amicizie. I single potrebbero finalmente trovare l'anima gemella. Voto: 8.

Acquario - Un amico di vecchia data potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita. Nel lavoro avrete modo di mettere in pratica le vostre idee. In ambito sentimentale l'intesa con il partner sarà ottima. Voto: 8.

Pesci - Gli imprevisti saranno dietro la porta: dovrete essere in grado di valutare ogni decisione da prendere. Non agite di impulso, siete riflessivi. Voto: 6,5.