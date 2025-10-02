L'oroscopo delle sorprese di venerdì 3 ottobre 2025 assegna un 10 in pagella all'Ariete, capace di affrontare ogni tipo di cambiamento. Il Cancro, premiato con un bel 9, supererà ogni imprevisto con audacia. Le novità finiranno invece per destabilizzare il Toro, che non va oltre il 5 in pagella.
L'oroscopo delle sorprese di venerdì 3 ottobre: previsioni zodiacali da Ariete a Pesci
Ariete - Quella di venerdì per voi sarà una giornata particolarmente interessante. Le stelle vi sapranno guidare verso dei cambiamenti interessanti. Sarete curiosi di scoprire cosa vi riservano gli astri.
Voto: 10.
Toro - Per voi nativi del segno le sorprese potrebbero riservare degli imprevisti. Sarà importante non prendere decisioni assai frettolose. Voto 5.
Gemelli - Aspettatevi sorprese molto interessanti. Un ex potrebbe tornare a dedicarvi particolari attenzioni, starà a voi decidere se riaccoglierlo o meno nella vostra vita. Cambiamenti in vista anche sul fronte professionale. Voto: 6,5.
Cancro - Vi preparerete ad affrontare ogni tipo di imprevisto. Le novità non si faranno attendere. Per i single sono previsti nuovi incontri. Voto: 9.
Leone - Mercurio in aspetto dissonante finirà per destabilizzarvi e non poco. In questa fase non avrete voglia di apportare novità alla vostra routine. Voto: 5,5.
Vergine - Le novità non vi scombussoleranno più di tanto, riuscirete a mantenere la calma anche in situazione apparentemente complicate. Voto: 8.
Bilancia - Il vostro ottimismo vi sarà d'aiuto nel superare le difficoltà. Non avrete timore nel prendere iniziative importanti. Voto: 10.
Scorpione - Vivrete nuove piacevoli emozioni in ambito sentimentale. Il partner potrebbe farvi una sorpresa speciale. Bene anche il lavoro. Voto: 8,5.
Sagittario - In campo professionale sono previsti cambiamenti radicali. Riuscirete a restare concentrati portando a termine gli obiettivi. Voto: 9.
Capricorno - Per voi nativi del segno le sorprese potrebbero non essere positive. Valutate molto bene ogni tipo di decisione da prendere.
In questa fase occorre essere lucidi. Prima di prendere una decisione importante confrontatevi con chi ritenete importante nella vostra vita quotidiana. Voto: 5.
Acquario - Gli imprevisti potrebbero spingervi a dover fare delle scelte molto complicate. In ambito lavorativo farete un po' di fatica. In ambito sentimentale l'intesa con il partner sarà buona. Voto: 7.
Pesci - La giornata di venerdì per voi nativi del segno non si preannuncia particolarmente interessante. Mercurio in aspetto dissonante vi porterà ad essere poco lucidi nell'affrontare gli imprevisti. Voto: 5,5.