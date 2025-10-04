L'oroscopo delle sorprese di domenica 5 ottobre 2025 assegna un otto in pagella al Cancro, capace di affrontare qualsiasi cambiamento. Al Capricorno va un meritato nove e mezzo, i nativi del segno non si lasceranno influenzare dagli imprevisti e valuteranno nuove proposte professionali. Le sorprese finiranno invece per destabilizzare lo Scorpione che farà fatica a mettere ordine nelle proprie idee.

L'oroscopo delle sorprese di domenica 5 ottobre: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete - Mercurio sosterà nel vostro cielo generando confusione.

In ambito sentimentale farete fatica ad esternare le vostre emozioni. Alcuni imprevisti potrebbero mettervi in seria difficoltà. In questa fase occorre restare concentrati su ogni fronte. Voto: 5,5.

Toro - Il vostro carisma vi permetterà di raggiungere ottimi risultati e valutare nuovo opportunità, soprattutto in ambito professionale. Sono previste alcune novità molto interessanti, dovrete essere abili nel coglierle al volo. Voto: 7.

Gemelli - Vi preparerete ad ogni tipo di cambiamento. Le novità non tarderanno ad arrivare, ma voi non vi farete cogliere impreparati. Per i single del segno sono previsti nuovi incontri. Voto: 8.

Cancro - La determinazione vi permetterà di poter raggiungere grandi traguardi.

Affronterete ogni tipo di cambiamento con il sorriso. In ambito sentimentale sarete romantici e affettuosi. Voto: 10.

Leone - Per voi nativi del segno non sono previste grandi novità. Affronterete la giornata con spensieratezza, facendo leva sul vostro dinamismo. Voto: 7,5.

Vergine - Saturno in aspetto favorevole potrebbe riservarvi delle novità non proprio positive. Siate cauti, evitate di prendere decisioni affrettate. Voto: 5.

Bilancia - In ambito sentimentale avrete modo di vivere nuove piacevolissime emozioni. Il vostro partner potrebbe farvi una sorpresa particolarmente speciale. Nel lavoro l'ottimismo vi porterà a sognare in grande. Voto: 8.

Scorpione - Per voi le sorprese potrebbero non essere del tutto positive.

Valutate bene ogni vostra decisione. Nelle relazioni di coppia sarà fondamentale mantenere un buon dialogo. Voto: 5,5.

Sagittario - Il vostro essere ottimisti vi aiuterà a superare ogni tipo di difficoltà. Vi metterete in gioco su più fronti, consapevoli delle vostre capacità fisiche e mentali. Voto: 7,5.

Capricorno - Nel lavoro vi preparerete ad affrontare dei nuovi cambiamenti. Le novità in arrivo si preannunciano più che positive: sfruttate questo momento a vostro vantaggio. Sono previste nuove proposte lavorative. Voto: 9,5.

Acquario - La giornata di sabato per voi non sarà molto interessante. Marte in aspetto dissonante vi farà essere poco lucidi. Gli imprevisti potrebbero mandarvi in confusione. Voto: 5.

Pesci - Sono in arrivo una ventata di novità interessanti. Le nuove sfide non vi spaventeranno. Il coraggio per intraprendere nuove avventure professionali non vi manca. Voto: 7.