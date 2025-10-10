L'oroscopo di sabato 11 ottobre 2025 porta con se una bella ventata di novità. La Bilancia sarà ottimista, l'Acquario giù di corda, il Leone scaltro nel cogliere al volo eventuali opportunità. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni zodiacali del giorno.

L'oroscopo di sabato 11 ottobre: previsioni zodiacali da Ariete a Pesci

Ariete - Gli ultimi impegni professionali svolti vi hanno portato via diverse energie. Prendetevi del tempo solo per voi, vi sarà utile per recuperare le energie perse. Voto 7.

Toro - Urano in ottimo aspetto vi darà nuova linfa.

Nel lavoro vi farete valere mettendo in evidenza il vostro carisma, nelle relazioni di coppia esternerete al partner tutto il vostro romanticismo. Voto: 9.

Gemelli - Giove in aspetto dissonante vi metterà a dura prova. In coppia dovrete essere maggiormente aperti al dialogo. Il vostro obiettivo sarà quello di evitare le incomprensioni. Voto: 4,5.

Cancro - In campo professionale vi metterete in gioco con determinazione, portando a casa degli ottimi risultati. In coppia esternerete al meglio le vostre emozioni. Per i single sono previsti nuovi incontri. Voto: 8,5.

Leone - Nel cogliere al volo nuove opportunità sarete scaltri e determinati. L'ambizione di raggiungere ogni traguardo con successo vi renderà magnetici agli occhi del partner.

Voto: 9.

Vergine - L'umore non sarà quello dei giorni migliori. In questa fase dovrete cercare di restare lucidi e concentrati. Le energie potrebbero subire un brusco calo. Giornata sottotono. Voto: 5.

Bilancia - L'ottimismo vi renderà solari e romantici. Affronterete ogni obiettivo del giorno con il sorriso stampato sulle labbra. In ambito sentimentale vivrete emozioni uniche. Voto: 10.

Scorpione - Non tutto girerà per il verso giusto. Potreste rivalutare alcune scelte coraggiose prese in passato. Con i colleghi potrebbero nascere alcuni contrasti: evitate futili discussioni. Voto: 8.

Sagittario - Vi troverete di fronte a delle scelte. Il lavoro vi porterà via gran parte del tempo e il partner potrebbe farvelo notare.

In coppia occorre essere più presenti di quanto lo siate voi attualmente. Voto: 5.

Capricorno - Il vostro sesto senso vi guiderà sulla giusta retta. Nel lavoro avrete l'occasione di valutare nuove proposte interessanti. In amore sarete affettuosi e premurosi. Voto: 6.

Acquario - Per voi nativi del segno non sono previsti grandi stravolgimenti. Affronterete la giornata con disinvoltura. Voto: 7.

Pesci - Grazie a Saturno raggiungerete ottimi risultati. In ambito lavorativo sarete capaci di portare a termine i vostri progetti senza alcuno sforzo. In amore saprete essere romantici. Voto: 8.