L'oroscopo di lunedì 13 ottobre 2025 premia i Pesci, ambiziosi nel portare a compimento i propri obiettivi. Il Capricorno dovrà prendere delle decisioni molto importanti, mentre il Cancro sarà romantico nelle relazioni di coppia. Analizziamo nel dettaglio le previsioni zodiacali segno per segno.

L'oroscopo di lunedì 13 ottobre 2025: previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - Affronterete la giornata con il sorriso. Nel lavoro dinanzi ad una chiamata di un vostro collega risponderete presente. La determinazione di certo non vi manca. Voto: 6,5.

Toro - Affronterete ogni tipo di cambiamento senza alcun timore. L'ottimismo sarà la vostra forza. Nelle relazioni di coppia sarete romantici e allo stesso tempo premurosi Voto: 8,5.

Gemelli - Mercurio in aspetto dissonante potrebbe mandarvi in confusione. Rimandate a domani scelte importanti e concentratevi solo sul presente. Voto: 5.

Cancro - Il vostro romanticismo non passerà affatto inosservato agli occhi della persona amata. Vi farete amare più di ogni altra cosa al mondo. I single del segno potrebbero fare nuovi incontri. Voto: 9.

Leone - Avrete modo di portare a termine un obiettivo di vecchia data. Con i colleghi di lavoro valuterete nuovi progetti. L'ambizione di guardare al futuro con ottimismo vi darà nuova linfa.

Voto: 8,5.

Vergine - Per voi nativi del segno non sono previsti cambiamenti. Trascorrerete la giornata di lunedì in piena armonia in compagnia delle persone a voi care, la salute ne beneficerà. Voto: 7.

Bilancia - A causa dei tanti impegni di lavoro svolti nell'ultimo periodo vi sentirete scarichi, sia a livello fisico che a livello mentale. Prendetevi del tempo per recuperare le energie. Voto: 5.

Scorpione - Gli imprevisti non tarderanno ad arrivare. In questa fase occorre essere lucidi ed evitare distrazioni. Non sarà una giornata esaltante per voi nativi del segno. Voto: 5,5.

Sagittario - Non avrete alcun tipo di difficoltà nel valutare nuove opportunità lavorative. Vi metterete in gioco in ogni comparto con grande ambizione.

Voto: 8,5.

Capricorno - Mercurio in aspetto dissonante potrebbe incidere sul vostro umore. In questa fase dovrete prendere decisioni molto importanti in vista del futuro. Voto: 5.

Acquario - Rimanderete a domani qualsiasi tipo di decisione. In questa fase vi sentirete confusi e poco brillanti. Sarà meglio recuperare un po' di energie. Voto: 5,5.

Pesci - Per voi nativi del segno la giornata inizierà nel migliore dei modi. Nei rapporti di coppia sarete romantici e premurosi. L'umore sarà quello dei giorni migliori. Voto: 10.