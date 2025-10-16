Le stelle dell'oroscopo per la giornata di venerdì 17 ottobre 2025 prevedono cambiamenti radicali per Pesci. La Bilancia porterà a termine ogni obiettivo con determinazione, mentre la Vergine apparirà confusa nel prendere qualsiasi iniziativa. Approfondiamo le previsioni astrologiche dei dodici segni dello zodiaco.

Le previsioni dei primi sei segni

Ariete - Avvertirete il bisogno di mettere in stand-by il lavoro. Il vostro sesto senso vi guida a dare priorità all'anima gemella. Con il partner avrete modo di trascorrere una giornata romantica in un luogo magico.

Voto: 9,5.

Toro - Con i colleghi di lavoro potrebbe nascere una nuova collaborazione stimolante. Nonostante gli impegni professionali, riuscirete a trovare il tempo anche per concedervi un momento di svago in compagnia della persona amata. Voto: 10.

Gemelli - In coppia saprete essere passionali e romantici. L'anima gemella sarà attratta dal vostro fascino. Nel lavoro avrete idee brillanti che potrebbero catturare l'attenzione dei vostri colleghi. Voto: 9.

Cancro - Il vostro carisma vi permetterà di portare a termine qualsiasi obiettivo in campo professionale. Il rapporto tra colleghi potrebbe risultare un po' teso. Voto: 7,5.

Leone - La complicità con il partner sarà al top. Il vostro romanticismo sarà tale da rendervi magnetici agli occhi dell'anima gemella che tenderà a mettervi al primo posto.

Voto: 8.

Vergine - Dovrete essere abili nel gestire le energie. In questa fase la stanchezza accumulata potrebbe prendere il sopravvento su di voi. 5.

Ultimi sei segni dello zodiaco

Bilancia - L'ottimismo vi guiderà in ogni comparto. In ambito sentimentale manterrete un buon dialogo con l'anima gemella, nel lavoro vi darete da fare per raggiungere dei buoni risultati. Voto: 9.

Scorpione - Non osate nel prendere nuove iniziative. Urano potrebbe mandarvi in confusione: occorre valutare ogni iniziativa con la dovuta calma. Voto: 6.

Sagittario - Mercurio in aspetto dissonante potrebbe disorientarvi. Mantenere la concentrazione potrebbe non essere facile per voi nativi del segno. Voto 5.

Capricorno - L'ambizione vi porterà ad intraprendere nuovi progetti.

Sarete creativi e ambiziosi. Nel lavoro i risultati non tarderanno ad arrivare. Voto: 7.

Acquario - La volontà di esporvi vi porterà ad essere aperti al dialogo, sia in ambito sentimentale, sia in campo professionale. Il vostro rapporto con partner e colleghi sarà ottimo. 7,5.

Pesci - Avvertirete il bisogno di godervi una giornata all'aria aperta in compagnia del partner. Nel lavoro vi metterete alla prova, senza il timore di sentirvi giudicati. Voto: 9,5.