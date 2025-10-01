L'oroscopo di domani 2 ottobre 2025 rivela dei grandi cambiamenti. I Gemelli potranno beneficiare del supporto della Luna. L'acquario dovrà affrontare un periodo di grande difficoltà, mentre il Toro sarà ottimista e ambizioso.

Previsioni astrologiche di giovedì 2 ottobre da Ariete a Pesci

Ariete - L'oroscopo di giovedì 2 ottobre vi riserverà grandi cambiamenti, specialmente in amore. Con il vostro partner avrete modo di pianificare un viaggio in una meta esotica. In ambito lavorativo sarete chiamati a dover prendere decisioni molto importanti. Voto: 8,5.

Toro - Nel lavoro vi metterete in gioco con caparbietà. Con i colleghi instaurerete grande intesa, questo vi permetterà di mettere in cantiere nuovi progetti. In coppia potrete beneficiare del supporto di Urano. Voto: 9.

Gemelli - Sarete meno ambiziosi del solito complice Mercurio in aspetto dissonante. In questa fase dovrete essere bravi a gestire la tensione, evitando discussioni inutili sia in campo professionale sia in ambito sentimentale. Voto: 5.

Cancro - Guarderete al futuro con grande ottimismo. Con il vostro partner metterete in cantiere progetti romantici. Il lavoro vi porterà via molte energie, ma al tempo stesso vi darà enormi soddisfazioni. Voto: 8,5.

Leone - Riuscirete ad ottenere il massimo in ambito professionale, tutti gli sforzi fatti in precedenza vi ripagheranno a pieno.

I single potrebbero fare nuovi incontri. Voto: 7.

Vergine - Saturno vi darà la spinta necessaria per intraprendere nuovi progetti lavorativi. In ambito sentimentale l'intesa con il partner sarà perfetta. Voto: 10.

Bilancia - Tenderete ad isolarvi troppo. Il partner potrebbe avvertire il vostro malessere interiore, se c'è qualcosa che non va nella vostra routine parlatene con lui. Voto: 5,5.

Scorpione - Farete fatica a riordinare le idee. Non è il momento ideale per prendere nuove iniziative. Voto: 5,5.

Sagittario - In ambito sentimentale sarete romantici e premurosi. Con i colleghi di lavoro sarete aperti al dialogo. La giornata di giovedì per voi nativi del segno si preannuncia più che positiva.

Voto: 8.

Capricorno - Ogni vostra scelta vi porterà dei grandi benefici. Gli astri vi supporteranno e voi saprete beneficarne al meglio in ogni comparto. Voto: 10.

Acquario - Nel lavoro farete molta fatica ad emergere. La competitività con i vostri colleghi vi metterà in difficoltà. In ambito sentimentale farete fatica ad esternare al partner le vostre emozioni. 5,5.

Pesci - Sono previsti cambiamenti molto interessanti. Vi lascerete guidare dall'istinto nel prendere decisioni importanti, tuttavia sarà importante valutare attentamente ogni scelta. Voto: 6,5.