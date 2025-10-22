L’oroscopo di giovedì 23 ottobre 2025, la giornata si apre con un ribaltamento inatteso: in cima alla classifica si piazzano i Pesci, finalmente premiati da una serie di coincidenze favorevoli che sbloccano contatti, intuizioni e risposte attese da tempo. È un risveglio emotivo e pratico, che li rende protagonisti senza clamore. In fondo, invece, scivola la Vergine, frenata da dettagli che non tornano e da una comunicazione che si inceppa proprio quando servirebbe chiarezza. Il cielo non è ostile, ma chiede flessibilità e capacità di mollare il controllo.

Tra i due poli, si muovono segni che cercano conferme, ma troveranno sorprese. E ora, più che mai, la classifica non è un giudizio: è una mappa di tensioni e possibilità.

Oroscopo e pagelle di giovedì 23 ottobre 2025: al Leone un ottimo voto nove

Ariete Voto: 9. La Luna accende il desiderio di protagonismo. È una giornata che premia l’audacia e la spontaneità, ma non tutti sono pronti a gestire un’energia così travolgente. In ambito sentimentale, la comunicazione è schietta, forse troppo. Sul lavoro, si presenta un’opportunità non perfetta ma utile come trampolino. L’entusiasmo è contagioso, ma rischia di diventare invasivo se non calibrato. La serata si presta a iniziative creative o sociali.

L’ego può essere un alleato, purché non diventi tiranno. Ottimo momento per avviare un progetto personale. L’energia è alta, l’empatia media, la creatività alle stelle. Il consiglio è di scegliere con cura interlocutori e ambienti: non tutto ciò che brilla è oro, ma ciò che vibra può diventare luce.

Toro Voto: 7. Il Sole attivamente all’opposizione del segno invita a una metamorfosi. La stanchezza per i compromessi si fa sentire, ma il coraggio di romperli non è ancora maturo. In ambito affettivo, si percepisce una tensione sotterranea più che una vera passione. Sul lavoro, la precisione è impeccabile, ma la flessibilità manca. La Luna suggerisce audacia, ma prevale la preferenza per il noto.

Attenzione alle spese impulsive: il bisogno di gratificazione può offuscare la lucidità. La serata è utile per riflessioni silenziose, non per azioni decisive. Il corpo reclama riposo, la mente cerca chiarezza. Non è il momento di agire, ma di osservare. Energia bassa, empatia alta, creatività in pausa. Il giorno chiede pazienza e ascolto, non reazioni.

Gemelli Voto: 8. Mercurio presente in Scorpione dona profondità e trasforma la parola in strumento di indagine. Il bisogno di comprendere supera quello di raccontare. In ambito affettivo, il magnetismo è forte, ma si accompagna a una sottile diffidenza. Sul lavoro, una conversazione rivela un dettaglio cruciale. La Luna offre leggerezza, ma il cielo impone introspezione.

È una giornata di contrasti: tra il desiderio di brillare e quello di ritirarsi. Meglio evitare la ricerca di consenso e privilegiare interlocutori autentici. La serata si presta a scrittura, confronto o riflessione. Energia media, empatia alta, creatività profonda. Il consiglio è di non forzare il ritmo: ciò che deve emergere lo farà, ma solo se ascoltato con attenzione.

Cancro Voto: 6. Il Sole in Scorpione protegge, ma la Luna espone forse un po' troppo. La luce esterna disturba, mentre il bisogno interiore è quello di raccoglimento. In ambito affettivo, la vulnerabilità è accentuata: una parola può ferire, uno sguardo può guarire. Sul lavoro, si avverte una sottovalutazione che non trova ancora voce.

Meglio osservare che rivendicare. La sensibilità agisce come radar, cogliendo sfumature ignorate dagli altri. Attenzione però a non chiudersi in difesa: il mondo non è sempre ostile. La serata è adatta a rituali di cura, letture intime o dialoghi selettivi. Energia bassa, empatia altissima, creatività latente.

Leone Voto: 9. Una giornata che restituisce centralità e carisma. L’energia è alta, il magnetismo naturale si fa sentire in ogni interazione. In ambito affettivo, il fascino conquista senza sforzo, ma è la generosità a fare la differenza. Sul lavoro, arriva un riconoscimento atteso o un’occasione per mettersi in mostra. La sicurezza personale è contagiosa, ma attenzione a non trasformarla in arroganza.

Il bisogno di essere al centro può generare tensioni con chi cerca spazi propri. La serata è perfetta per eventi, incontri o performance: ogni gesto lascia il segno. Creatività in piena fioritura, energia solare, empatia selettiva. Il consiglio è di usare la visibilità per ispirare, non per dominare. Chi sa brillare senza accecare diventa guida. Ottimo momento per lanciare un’idea o difendere una posizione con stile.

Vergine Voto: 7. L'oroscopo prevede una giornata fatta di piccoli attriti e grandi riflessioni. L’ordine interiore vacilla sotto il peso di dettagli che sfuggono al controllo. In ambito affettivo, il bisogno di chiarezza si scontra con risposte evasive. Sul lavoro, la precisione è apprezzata, ma viene richiesta anche una dose di flessibilità.

La sensazione è quella di dover rimettere mano a ciò che sembrava già definito. Meglio evitare il perfezionismo esasperato: l’errore può essere un alleato, se accettato. La serata invita al silenzio, alla lettura o a un confronto sincero con chi sa ascoltare. Energia media, empatia alta, creatività metodica. Il consiglio è di non cercare risposte immediate: alcune soluzioni maturano solo nel tempo. La pazienza è più utile della logica.

Bilancia Voto: 6. Il giorno in arrivo segna un cambio di ritmo nella normalità della routine. L’attenzione si sposta dall’apparenza alla sostanza, e non è un passaggio indolore. In ambito affettivo, si avverte una distanza emotiva difficile da colmare. Sul lavoro, le dinamiche si fanno più tese: chi sembrava alleato ora appare distratto o competitivo.

Il bisogno di armonia si scontra con una realtà più ruvida. Meglio non forzare sorrisi: l’autenticità è più elegante della compiacenza. La serata è adatta a rimettere ordine nei pensieri, magari con una passeggiata o una conversazione franca. Energia bassa, empatia in calo, creatività in cerca di stimoli. Il consiglio è di non temere il disaccordo: anche il conflitto può essere elegante, se gestito con grazia.

Scorpione Voto: 10. Il Sole entra nel segno e inaugura un nuovo ciclo. È il momento di rinascere, con lucidità e determinazione. In ambito affettivo, il magnetismo è potente, ma non va usato come arma. Sul lavoro, si apre una fase di conquista: ciò che sembrava lontano ora è a portata di mano.

Le parole sono affilate, ma anche ispirate. Chi sa usarle con misura può ottenere molto. La giornata premia chi ha il coraggio di guardarsi dentro e agire di conseguenza. La serata è intensa, forse solitaria, ma rigenerante. Energia altissima, empatia selettiva, creatività profonda. Il consiglio è di non temere il cambiamento: è già in atto, e porta con sé una nuova autorità. Il potere non è dominio, ma consapevolezza.

Sagittario Voto: 8. La voglia di muoversi, esplorare, uscire dai confini mentali si fa sentire. È una giornata che invita a rompere la routine, anche solo con un gesto simbolico. In ambito affettivo, torna il desiderio di leggerezza, ma con una punta di nostalgia. Sul lavoro, si apre uno spiraglio interessante, ma richiede flessibilità e rapidità.

Le idee sono tante, ma serve una direzione. La Luna suggerisce entusiasmo, ma anche il rischio di dispersione. La serata è perfetta per un confronto stimolante o per pianificare un viaggio. Energia alta, empatia vivace, creatività espansiva. Il consiglio è di non cercare tutte le risposte: basta una buona domanda per cambiare prospettiva. Il futuro chiama, ma va ascoltato con attenzione.

Capricorno Voto: 8. Dopo giorni di tensione, torna una certa serenità. Le fondamenta reggono, anche se il terreno resta instabile. In ambito affettivo, si riscopre il valore della presenza silenziosa. Sul lavoro, una questione spinosa trova un primo punto di equilibrio. La fatica non manca, ma è ben distribuita.

Il bisogno di controllo si attenua, lasciando spazio a una fiducia più matura. La serata è adatta a riorganizzare, ma anche a concedersi una pausa meritata. Energia media, empatia concreta, creatività strutturata. Il consiglio è di non sottovalutare i piccoli successi: sono mattoni preziosi per costruire il futuro. Chi sa aspettare, presto raccoglie.

Acquario Voto: 9. Giornata brillante, fuori dagli schemi. L’originalità non è solo estetica, ma diventa strumento di relazione. In ambito affettivo, si apre uno spazio di dialogo sincero, dove anche le stranezze trovano accoglienza. Sul lavoro, una proposta insolita merita attenzione: non è convenzionale, ma funziona. La Luna in Leone crea tensione con chi cerca di incasellare, ma rafforza il bisogno di libertà.

La serata è perfetta per un esperimento creativo, una nuova connessione o un gesto simbolico. Energia alta, empatia selettiva, creatività esplosiva. Il consiglio è di non cercare conferme: ciò che è autentico non ha bisogno di approvazione. Chi osa, apre una porta che resterà aperta.

Pesci Voto: 7. La giornata si muove tra intuizioni e disorientamenti. Il mondo esterno appare troppo rumoroso, mentre quello interno è ricco di segnali. In ambito affettivo, si avverte un bisogno di protezione, ma anche il rischio di idealizzare. Sul lavoro, una questione pratica richiede concretezza, ma la mente vaga altrove. Meglio rimandare decisioni importanti. La Luna in Leone non aiuta: l’esposizione crea disagio.

La serata è adatta a rituali di cura, arte, musica o sogni lucidi. Energia bassa, empatia altissima, creatività onirica. Il consiglio è di non forzare la realtà: ciò che sembra confuso, ben presto sarà rivelazione. Il silenzio è fertile, se ascoltato con rispetto.