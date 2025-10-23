L'oroscopo di domani 24 ottobre 2025 mette in evidenza un quadro astrale poco piacevole per l'Ariete che dovrà affrontare una giostra di emozioni altalenanti. Il Toro sarà in splendida forma, il Leone affronterà le difficoltà che la giornata gli riserva con audacia.

L'oroscopo di venerdì 24 ottobre: previsioni astrali da Ariete a Pesci

Ariete - Le stelle non prevedono nulla di buono per voi nativi del segno. La voglia di comunicare sarà pari a zero e questo aumenterà i conflitti. Nel lavoro mantenere la concentrazione sarà impresa molto ardua. Voto: 5.

Toro - Le energie vi supportano in ogni ambito. Nel lavoro porterete a termine gli obiettivi con grinta e astuzia. Nelle relazioni di coppia sarete affettuosi e amorevoli. Voto: 8.

Gemelli - Avrete modo di consolidare la vostra relazione amorosa. In lambito lavorativo farete leva sul vostro carisma. Avrete tante energie da spendere. Voto: 7,5.

Cancro - I rapporti di coppia potranno contare sul sostegno della Luna. Il vostro essere romantici sarà una conquista. Nel lavoro farete valere il vostro innato carisma. Voto: 9.

Leone - Mercurio in aspetto dissonante potrebbe destabilizzarvi e non poco. L'energia potrebbe venire meno e con essa anche l'ambizione di portare a termine gli obiettivi. Voto: 7.

Vergine - Il vostro essere intraprendenti vi permetterà di raggiungere degli ottimi risultati in campo professionale. Con il partner ritroverete massima intesa. Voto: 7.

Bilancia - Sentirete la necessità di staccare momentaneamente la spina dalla solita routine. Con il partner avrete modo di valutare un weekend fuori porta. Nel complesso la giornata di venerdì per voi nativi del segno si preannuncia positiva. Voto: 8.

Scorpione - In amore, dopo un periodo di alti e bassi, ritroverete stabilità nei rapporti di coppia. La carriera lavorativa subirà un'evoluzione in positivo. Bene in ogni comparto. Voto: 8.

Sagittario - Nel lavoro cercherete di superare ogni ostacolo con il vostro carisma. L'ottimismo vi porterà a valutare nuove proposte professionali.

Il feeling con i colleghi sarà ottimo. Bene anche in ambito sentimentale. Voto: 6,5.

Capricorno - Con il partner potreste mettere in cantiere un viaggio romantico. I single avranno occasione di fare nuove conoscenze. Poche novità sul fronte professionale. Voto: 8,5.

Acquario - In coppia si riaccende la passione. Con l'anima gemella sarete aperti al dialogo e pronti ad ascoltare eventuali consigli. Nel lavoro la determinazione sarà un fattore chiave. Voto: 7.

Pesci - L'essere spontanei sarà la vostra forza. Prenderete ogni decisione con ottimismo. In ambito sentimentale avrete modo di vivere nuove piacevoli emozioni. Voto: 10.