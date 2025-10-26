L'oroscopo di lunedì 27 ottobre 2025 rivela alcuni inconvenienti per il Cancro che dovrà affrontare una serie di imprevisti. Il Sagittario sarà entusiasta e determinato, mentre la Bilancia sarà pronta ad affrontare le difficoltà con coraggio.

L'oroscopo di lunedì 27 ottobre: previsioni zodiacali da Ariete a Pesci

Ariete - Le energie per affrontare al meglio la giornata non vi mancheranno affatto. In ambito lavorativo porterete avanti i progetti con caparbietà. In amore sarete affettuosi e amorevoli. Giornata più che positiva. Voto: 9.

Toro - Le stelle vi supporteranno in ogni comparto.

In campo professionale sarete concentrati. I single potrebbero trovare l'anima gemella. Bene in ogni ambito: giornata positiva. Voto: 7.

Gemelli - In coppia potrete contare sul sostegno della Luna. In coppia riuscirete ad esternare al meglio le vostre emozioni. La carriera lavorativa potrebbe subire una piccola battura d'arresto. Voto: 6,5.

Cancro - Sarete chiamati a prendere delle decisioni importanti sia sul fronte professionale che sentimentale. Non sarà una giornata semplice da affrontare. Voto: 6.

Leone - La vostra intraprendenza gioverà un ruolo fondamentale. Nel lavoro affronterete ogni cambiamento con ottimismo. Con la vostra anima gemella ritroverete un feeling speciale. Voto: 7,5.

Vergine - Mercurio in aspetto dissonante potrebbe generare alcune incomprensioni, soprattutto in coppia.

Con il partner dovrete essere più comprensivi e meno puntigliosi. Voto: 5.

Bilancia - Nel lavoro metterete carisma. Il feeling con i colleghi sarà buono. Non sono previste grandi novità riguardo al fronte sentimentale. Voto: 8.

Scorpione - Avvertirete il bisogno di prendervi un po' di tempo per voi. Una passeggiata all'aria aperta in compagnia della persona amata si rivelerà un toccasana. Voto: 6,5.

Sagittario - Sarete carichi di energie. Avrete modo di valutare nuove occasioni professionali. In ambito sentimentale sarete passionali. Chance per i single di trovare l'amore. Voto: 9.

Capricorno - Nel lavoro mancherete di concentrazione. Portare a termine gli obiettivi si rivelerà impresa ardua.

La giornata per voi nativi del segno si preannuncia piuttosto complicata. Voto: 5.

Acquario - In coppia sarete spontanei, questo consoliderà le vostra relazione sentimentale. In campo professionale vi darete da fare. Le energie dovranno essere gestite al meglio. Voto: 9.

Pesci - In amore tornerete ad essere romantici e passionali. L'intesa con il partner sarà ottima. In campo professionale non è previsto alcun cambiamento. Nel complesso la giornata si preannuncia comunque positiva. Voto: 7,5.