L'oroscopo di sabato 4 ottobre 2025 rivela dei nuovi cambiamenti. Il Sagittario potrà beneficiare del supporto favorevole della Luna. L'Acquario sarà chiamato ad uscire da un periodo tutt'altro che sereno. Il Cancro affronterà le sfide quotidiane con caparbietà.
L'oroscopo di sabato 4 ottobre: previsioni astrologiche segno per segno
Ariete - In questo periodo sarete meno volenterosi del solito. Vi mancherà l'essere brillanti. Evitate di prendere decisioni affrettate, in questa fase occorre soltanto un po' di relax. Voto: 5,5.
Toro - Vi metterete in gioco con grande spirito d'iniziativa.
Urano in aspetto favorevole vi offrirà quella spinta in più per raggiungere al meglio ogni obiettivo professionale. In amore riuscirete ad esternare al partner tutto il vostro affetto. Voto: 9,5.
Gemelli - A causa dei tanti carichi di lavoro svolti nelle ultime settimane vi sentirete scarichi e privi di energie. Prendetevi del tempo per recuperare, il vostro fisico vi ringrazierà. Voto: 6.
Cancro - L'oroscopo di sabato 4 ottobre vi spinge nel prendere nuove iniziative. Il carisma per intraprendere nuove sfide di certo non vi mancherà. In ambito sentimentale sarete romantici e premurosi nei riguardi della persona amata. Voto: 8.
Leone - Saprete affrontare la giornata con il piede giusto. Riuscirete ad essere lucidi nelle scelte, e questo vi permetterà di pianificare i progetti futuri nel miglior modo possibile.
Voto: 10.
Vergine - In amore sarete silenziosi. Il partner potrebbe avvertire il vostro malessere interiore. In ambito professionale farete fatica ad emergere. Voto: 5.
Bilancia - Vi saprete mettere in gioco in ogni ambito con ottimismo. Nelle relazioni di coppia esternerete al meglio le vostre emozioni. Nel lavoro porterete a termine gli obiettivi con successo. Voto: 6,5.
Scorpione - Saturno vi incoraggia ad essere più decisi nel prendere iniziative, sia in ambito sentimentale che professionale, e voi ne approfitterete nel migliore dei modi. Voto: 10.
Sagittario - Ogni vostra scelta vi porterà dei benefici, merito della Luna in congiunzione. La giornata si prospetta decisamente produttiva per voi nativi del segno.
Nel lavoro saprete farvi valere. Voto: 9,5.
Capricorno - In campo professionale accuserete un po' di stanchezza. In ambito sentimentale tutto procederà per il meglio: l'intesa con il partner sarà molto buona. Voto: 7.
Acquario - Gli astri vi riservano poche novità. Nel complesso vivrete una giornata tranquilla, senza particolari scossoni. Voto: 6.
Pesci - La vostra determinazione non passerà inosservata. Potreste ricevere una proposta davvero interessante. I single potrebbero fare nuovi piacevoli incontri. Voto: 10.