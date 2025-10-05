L'oroscopo di lunedì 6 ottobre 2025 rivela interessanti novità per diversi segni dello zodiaco. L'Acquario potrà beneficiare della Luna per vivere nuove emozioni sul fronte sentimentale. I Pesci saranno chiamati a doversi assumere le proprie responsabilità. Il Toro, dal canto suo, dovrà affrontare nuove sfide con caparbietà e determinazione.
L'oroscopo di lunedì 6 ottobre: previsioni zodiacali da Ariete a Pesci
Ariete - Nel lavoro darete il massimo, l'energia vi supporterà a pieno. Sul fronte sentimentale non sono previsti cambiamenti, con il partner l'alchimia non mancherà.
Voto 8.
Toro - In questa fase sarete meno volenterosi del solito. Evitate di prendere delle decisioni affrettate. Un po' di riposo potrebbe farvi tornare il sorriso. Voto: 5.
Gemelli - Urano vi spinge ad intraprendere nuove sfide professionali. Di fronte a nuovi obiettivi vi farete trovare pronti. Con la vostra anima gemella saprete essere romantici e premurosi. Voto: 8,5.
Cancro - Il lavoro nell'ultima settimana si è rivelato stressante, è giunto il momento di ricaricare le energie. Prendetevi del tempo da poter trascorrere in compagnia degli affetti più cari, ne beneficerà l'umore. Voto: 5,5.
Leone - In ambito sentimentale sarete silenziosi. Il vostro malessere interiore non passerà inosservato al partner.
Nel lavoro potreste fare più fatica del solito nel raggiungere i vostri obiettivi. Voto: 5.
Vergine - Affronterete la giornata con il piede giusto. I risultati tanto sperati non si faranno attendere. Bene in ogni comparto. Voto 9.
Bilancia - Saturno vi guiderà verso nuove avventure. Valuterete nuove proposte professionali. Nelle relazioni di coppia vi mostrerete aperti al dialogo. Voto: 9.
Scorpione - Vi darete da fare ma la giornata vi riserva alcuni ostacoli che farete fatica a superare. Occorre restare concentrati ed evitare distrazioni. Voto: 6.
Sagittario - Mercurio in aspetto dissonante vi metterà alla prova, ma voi risponderete presente. Vi farete trovare pronti. Con i colleghi il feeling sarà ottimo.
Voto: 7,5.
Capricorno - Ogni scelta vi porterà dei benefici, merito della Luna in ottimo aspetto. I single del segno potrebbero finalmente trovare l'anima gemella. Voto: 9.
Acquario - La vostra determinazione non passerà in secondo piano. Potrebbe arrivare una proposta molto interessante. In ambito sentimentale, riuscirete ad esternare al partner tutte le vostre emozioni. Voto: 10.
Pesci - Gli astri non vi riservano grandi novità per la giornata di lunedì. Trascorrerete la giornata in modo tranquillo. Il feeling con il partner sarà buono. Voto: 6.