L'oroscopo di martedì 7 ottobre 2025 si preannuncia carico di emozioni per diversi segni dello zodiaco. Il Cancro potrà beneficiare della Luna per ritrovare una buona intesa con l'anima gemella. La Bilancia dovrà prendersi le proprie responsabilità, mentre i Pesci dovranno fare scelte molto importanti.

L'oroscopo di martedì 7 ottobre: previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - In questo momento vi sentirete meno volenterosi del solito. Non prendete delle decisioni affrettate, contate fino a dieci prima di prendere una nuova iniziativa. Voto: 5,5.

Toro - Nel lavoro darete il cento per cento, l'energia vi supporterà al meglio. Per quanto riguarda l'aspetto sentimentale non sono previsti cambiamenti. Con il partner ci sarà una buona intesa. Voto: 9.

Gemelli - Il fisico vi richiede calma. In questa fase sarà necessario non sprecare troppe energie e concedersi un po' di riposo. In coppia sarete più taciturni del solito, complice Mercurio in aspetto dissonante. Voto: 5.

Cancro - Voi nativi del segno sarete ottimisti e ambiziosi. Urano vi guiderà verso nuovi obiettivi e voi non vi farete cogliere impreparati. Con il partner sarete romantici e premurosi. Voto: 10.

Leone - Affronterete la giornata nel migliore dei modi. Nel lavoro vi metterete in gioco con ambizione.

I single del segno potrebbero trovare l'anima gemella. Voto: 9,5.

Vergine - In amore sarete silenziosi. Il partner potrebbe sentirsi messo da parte. Nel lavoro potrebbero nascere dei contrasti con il colleghi: mantenete la calma. Voto: 5.

Bilancia - Le energie potrebbero venire meno: dovrete essere bravi nel gestirle. La giornata di martedì potrebbe riservare qualche imprevisto. Voto: 6,5.

Scorpione - Saturno vi spingerà ad intraprendere nuove avventure professionali. Con il partner potreste realizzare un sogno nel cassetto. La giornata si prospetta positiva e proficua per voi nativi del segno. Voto: 9,5.

Sagittario - In questa fase potrete contare sul supporto della Luna. Nelle relazioni di coppia sarete aperti al dialogo.

Nel lavoro avrete occasione di mettere in mostra le vostre qualità. Voto: 8.

Capricorno - Mercurio in aspetto dissonante vi manderà un po' in confusione. Vi sentirete scarichi e poco entusiasti nel portare a termine gli obiettivi quotidiani. Voto 5,5.

Acquario - Il vostro sesto senso vi guida ad intraprendere nuovi progetti lavorativi. In ambito sentimentale riuscirete a trasmettere al partner tutto il vostro affetto. Voto: 10.

Pesci - Gli astri vi riservano poche novità. Tenderete ad essere più solitari e taciturni del solito. Con il partner l'intesa potrebbe venire meno. Voto: 6,5.