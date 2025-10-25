L'oroscopo di domani, domenica 26 ottobre, si preannuncia particolarmente vivace per alcuni segni zodiacali. Ci saranno influssi interessanti soprattutto per i Gemelli, che vivranno momenti di piacere e passione, per lo Scorpione, all'insegna dell'energia e del divertimento, e per i Pesci, che vedranno crescere la loro autostima.

Oroscopo di domenica 26 ottobre: benessere per l'Ariete, Capricorno nervoso

ARIETE ♈ (21 marzo - 19 aprile) parole chiave: benessere, positività. Domani, godrete di un profondo senso di benessere interiore ed esteriore. Le stelle favoriranno la vostra energia e sarete pervasi da un'ondata di positività che influenzaste beneficamente tutti i vostri incontri.

Trovaste il tempo per curare il vostro corpo e la vostra mente.

TORO ♉ (20 aprile - 20 maggio) parole chiave: aperti, ricettivi. Sarete particolarmente aperti alle novità e alle persone che incontrerete sul vostro cammino. Mostrerete una grande ricettività nei confronti delle emozioni e dei consigli altrui, e questo vi permetterà di imparare qualcosa di nuovo e arricchente. Non opponete resistenza al cambiamento.

GEMELLI ♊ (21 maggio - 20 giugno) parole chiave: tempo libero, momenti passionali con il partner. La giornata di domani sarà dedicata al tempo libero e al relax. Godrete di momenti spensierati e, se avete un partner, vivrete degli intensi momenti passionali. Dedicherete energie alla persona amata, e riscoprirete la gioia della complicità.

Approfittate di questo clima romantico.

CANCRO ♋ (21 giugno - 22 luglio) parole chiave: attenzioni, emozioni. Cercate e riceverete molte attenzioni dalle persone care. La vostra sensibilità sarà amplificata, e vivrete intensamente ogni singola emozione. Ascoltate il vostro cuore e non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità. Condividete i vostri sentimenti con fiducia.

LEONE ♌ (23 luglio - 22 agosto) parole chiave: tolleranza, perseveranza. Avrete bisogno di esercitare una maggiore tolleranza verso chi vi circonda. Ricordate che non tutti hanno la vostra stessa energia o punto di vista. La vostra perseveranza sarà messa alla prova, ma vi aiuterà a superare qualsiasi piccolo ostacolo.

Mantenete la calma e la determinazione.

VERGINE ♍ (23 agosto - 22 settembre) parole chiave: evitate discussioni, provocazioni. Per mantenere la serenità, evitate accuratamente discussioni inutili e provocazioni. Concentratevi sulle vostre attività e non presterete ascolto alle critiche sterili. Gestite le situazioni con calma e razionalità, e salvaguardate il vostro equilibrio interiore.

La seconda sestina zodiacale

BILANCIA ♎ (23 settembre - 22 ottobre) parole chiave: sincerità nei rapporti. La sincerità nei rapporti sarà il vostro faro guida domani. Esprimete le vostre opinioni con onestà, ma sempre con tatto. Costruirete legami più forti e autentici dimostrando trasparenza. Riflettete sull'importanza della verità nelle vostre interazioni.

SCORPIONE ♏ (23 ottobre - 21 novembre) parole chiave: energia, divertimento sfrenato. Sarete caricati di energia e pronti per il divertimento sfrenato. La giornata sarà l'ideale per staccare la spina e dedicarsi a passioni che vi entusiasmeranno. Seguite il vostro istinto e lasciatevi andare alla gioia del momento. Preparatevi a vivere un'avventura.

SAGITTARIO ♐ (22 novembre - 21 dicembre) parole chiave: ricaricate le batterie. Domani dovrete ricaricare le batterie. Prendete una pausa dagli impegni e dedicatevi al riposo e al relax. Sarete più produttivi se vi concederete il tempo di recuperare le forze. Organizzate una giornata all'insegna della tranquillità.

CAPRICORNO ♑ (22 dicembre - 19 gennaio) parole chiave: tenete a bada il nervosismo.

Cercate di tenere a bada il nervosismo che potrebbe emergere per piccole incomprensioni. Praticherete la pazienza e vi concentrerete su ciò che potete controllare. Non permettete a nulla di disturbare la vostra stabilità emotiva. Affrontate la giornata con calma zen.

ACQUARIO ♒ (20 gennaio - 18 febbraio) parole chiave: estroversi, intraprendenti. Sarete molto estroversi e intraprendenti. Sentirete il desiderio di connettervi con gli altri e di avviare nuovi progetti o conversazioni. Le vostre idee saranno accolte con interesse. Sfruttate questa onda di socialità per allargare le vostre conoscenze.

PESCI ♓ (19 febbraio - 20 marzo) parole chiave: cresce l'autostima. La vostra autostima crescerà notevolmente domani.

Vi sentirete più sicuri di voi stesse e delle capacità. Sfruttate questa ritrovata fiducia per affrontare sfide che prima vi sembravano insormontabili. Riceverete conferme positive sul vostro valore.