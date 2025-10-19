L’autunno è ormai entrato nel vivo: le giornate si accorciano e l’energia cambia. Con il Sole in Bilancia e la Luna crescente in Capricorno, l'oroscopo di lunedì 20 ottobre 2025 segna un momento ideale per ritrovare equilibrio, concretezza e pianificare con lucidità.

Che tu stia cercando risposte in amore, certezze nel lavoro o semplicemente un segnale dall’universo, le previsioni astrologiche di oggi possono offrirti la bussola giusta per affrontare la settimana.

Previsioni dell’oroscopo di lunedì 20 ottobre 2025 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale difficile all'inizio di questa nuova settimana.

Le stelle saranno contro di voi, e alcuni scontri verbali potrebbero complicare le cose tra voi e il partner. Nel lavoro potrete essere chiamati a prendere decisioni rapide. Siate pronti a tutto affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Toro: le relazioni potrebbero farsi più profonde soltanto se volete davvero. Single oppure no, anche se queste stelle non saranno particolarmente influenti, con la giusta creatività potreste dare vita a un rapporto molto interessante. In ambito lavorativo un approccio più conservativo sarà necessario in questo periodo per non avere problemi. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali soddisfacenti in questo periodo per voi nativi del segno. Sarete ottimisti, romantici e maturi al punto giusto nei confronti della persona che amate.

La passione si riaccende, e potrebbe portare a qualcosa di più questa volta. Nel lavoro sarà un buon periodo per consolidare dei progetti in corso, e fare dei passi avanti. Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà il periodo perfetto per parlare d'amore. Essere agli antipodi con la persona che amate potrebbe non fare bene al vostro rapporto, che richiederà più attenzione per poter funzionare davvero. Nel lavoro la vostra strategia sta funzionando, e potrebbe portare a risultati non indifferenti, da cogliere al volo e sfruttare al massimo. Voto - 7️⃣

Leone: la giusta comunicazione vi porterà a entrare in empatia più facilmente con la persona che amate. Sarà anche un buon momento per chiarire qualcosa con il partner o confessare un sentimento.

Nel lavoro non disperdete energie in progetti di dubbia qualità, e concentratevi su quei lavori che vi danno maggiori garanzie. Voto - 7️⃣

Vergine: la settimana inizierà in maniera abbastanza tranquilla per voi nativi del segno. Concentratevi su quelle cose che vi daranno maggiori soddisfazioni, soprattutto in amore, al fine di godere di un bel rapporto. In quanto al lavoro la vostra produttività sarà elevata, e potrete ambire a risultati davvero interessanti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: il fascino e la maturità non vi mancheranno in questo periodo secondo l'oroscopo. In questo modo, potreste costruire un rapporto molto forte, in grado di resistere a tutto. Nel lavoro stringere nuove collaborazioni e studiare bene le prossime mosse vi aiuterà a preparare il terreno in vista di progetti particolarmente audaci.

Voto - 8️⃣

Scorpione: le stelle favoriscono i rapporti stabili in questo periodo secondo l'oroscopo. La vostra relazione di coppia vivrà un periodo di concretezza. Anche nei piccoli gesti vi sentirete bene insieme alla persona che amate. Nel lavoro sono in arrivo risultati tangibili, che possono fare la differenza per il futuro. Nuovi contatti inoltre potrebbero stimolarvi ulteriormente. Voto - 9️⃣

Sagittario: giornata di lunedì ottima per quanto riguarda i sentimenti. Dolcezza, armonia e qualche sorpresa potrebbero caratterizzare il vostro rapporto, grazie anche agli influssi della Luna e di Venere. Nel lavoro la creatività sarà in crescita, ma attenzione a non essere precipitosi nelle vostre mansioni, nonostante le grandi potenzialità.

Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno un cielo grigio in ambito amoroso. Attenzione soprattutto alla gelosia, che potrebbe portare a spiacevoli discussioni con la persona che amate. Nel lavoro saprete agire molto bene, sfruttando la forza di Marte e l'ambizione di Mercurio, entrambi in sestile dal segno dello Scorpione. Voto - 6️⃣

Acquario: il lavoro potrebbe rivelarsi ostico in questo periodo secondo l'oroscopo. Gli impegni non mancheranno, ma voi potreste non sentirvi all'altezza della situazione, complice anche la posizione di Marte e Mercurio. In amore vi sentirete bene con il partner. Il sostegno della persona che amate sarà molto utile per riuscire ad andare avanti. Voto - 7️⃣

Pesci: dal vostro impiego potreste riuscire a ricavare tanto in queste giornate di ottobre, grazie alla posizione favorevole di stelle come Marte, Mercurio e Giove. In amore una persona lontana potrebbe avvicinarsi di nuovo. Valutate bene la situazione, senza lasciarvi influenzare troppo alle emozioni. Voto - 7️⃣