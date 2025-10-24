L'oroscopo del benessere di novembre preannuncia un periodo impegnativo per i nativi dell’Ariete e del Toro. Per chi è nato sotto il segno del Cancro, il mese offrirà un punto di svolta utile a risolvere situazioni complicate e disturbi fisici. Infine, gli Scorpione godranno di una notevole ripresa e di opportunità inaspettate per superare fastidi e malesseri

Il mese di novembre secondo gli astri: da Ariete a Cancro

Ariete – Il periodo di novembre sarà talmente impegnativo a livello energetico che rischierete di smarrire la vostra serenità interiore.

Perciò, l’oroscopo vi consiglia di essere prudenti e di affrontare le situazioni con lucidità. Aspettatevi alcune giornate particolarmente intense. Dovrete essere sempre attenti e presenti; gli impegni non mancheranno e, di conseguenza, alcuni fine settimana saranno vissuti con un po' di stanchezza. Sarebbe meglio non trascorrere le domeniche in modo troppo spericolato.

Toro – Si prospetta un periodo impegnativo a causa di impegni professionali e di alcune questioni economiche da definire. Potrebbero esserci dei dissidi o incomprensioni con i familiari. Nelle giornate più intense, avvertirete una forte stanchezza mentale al rientro a casa; prestate particolare attenzione al 12, 13, 19, 20, 27 e 28.

È essenziale non lasciarsi abbattere: gestite con lucidità le sfide o stimoli esterni per non perdere la calma.

Gemelli – Il cielo vi sarà più favorevole a partire dal giorno 10, poiché i primi giorni di novembre si riveleranno impegnativi. In questo periodo, potreste avvertire l'esigenza di sentirvi maggiormente protetti. Effettivamente, la spossatezza è notevole e la posizione ancora sfavorevole di Saturno potrebbe generare piccoli attriti verso il 17. È bene agire con prudenza, soprattutto se vecchie questioni tornano alla ribalta.

Cancro – Avete affrontato un periodo molto stressante, e questa tensione si fa sentire nella seconda metà del mese. Non temete, però: novembre si presenta come un punto di svolta.

L'influenza combinata di Giove, Saturno e Marte può aiutarvi a sciogliere quelle situazioni complicate che vi portate dietro da tempo. Se avete un problema fisico da risolvere, potrebbe arrivare l’occasione di confrontarvi con il professionista giusto che potrà orientarvi. Per molti di voi lo stomaco potrebbe rivelarsi un punto sensibile: è fondamentale che non saltiate i pasti e prestiate particolare attenzione a queste uniche giornate più impegnative: domenica 16, lunedì 17, domenica 23 e lunedì 24 novembre.

Oroscopo del benessere per il mese di novembre: da Leone a Scorpione

Leone – La dissonanza tra Marte e Mercurio potrebbe creare un po' di agitazione e qualche momento di smarrimento. È noto quanto vi appassionate nelle discussioni e con quale dedizione affrontate i vostri progetti.

L’oroscopo vi suggerisce di mantenere la calma, in particolare nei giorni vicini al 23 di novembre, e di prendervi cura del benessere fisico; la schiena potrebbe diventare un punto sensibile. Ritorna una certa insonnia, segno di un desiderio di autonomia che probabilmente non avete assecondato in modo sufficiente. Non stupitevi se in alcuni momenti sentirete il peso degli oneri che voi stessi avete scelto.

Vergine – Dal mese di giugno non avete avuto un attimo di respiro; è comprensibile che proviate un po' di subbuglio e nervosismo. Cercate di non creare attriti, in particolare nei giorni 4, 5, 10 e 11 novembre. Poiché la vostra mente è sempre in attività, è giusto che di tanto in tanto vi concediate una pausa.

Potrebbe esservi d'aiuto intraprendere un approccio olistico o magari iniziare un cammino di consapevolezza interiore. Molti nativi di questo segno riscopriranno la religiosità e il desiderio di credere in qualcosa di superiore, sentendosi molto ispirati. La sola logica non chiarisce tutti gli interrogativi dell'esistenza, specialmente nelle questioni di cuore.

Bilancia – Rispetto ai mesi che si sono conclusi, state recuperando una grande carica. Questo è significativo, dal momento che la spossatezza aveva contribuito ad alimentare un senso di stress. Il transito del Sole vi fornisce supporto, e Venere vi darà una spinta ulteriore dopo la metà di novembre. È un periodo favorevole per valutare terapie, cambiamenti nella dieta o – se indicato dagli specialisti – eventuali procedure chirurgiche.

Scorpione – Osservate questo cielo: vi promette un periodo di notevole ripresa sotto ogni aspetto. Novembre offre un clima favorevole ad affrontare fastidi o malesseri, con eventuali miglioramenti nel tempo. Non aspettatevi di dimenticare immediatamente problemi di vecchia data, ma è molto probabile che una soluzione inaspettata si presenti sulla vostra strada.

Il mese di novembre dal punto di vista del benessere: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo, non avete influssi planetari contrari, perciò un ciclo di trattamenti disintossicanti potrebbe contribuire al vostro benessere generale. L’oroscopo vi raccomanda di prestare attenzione a qualche possibile fastidio di natura articolare o muscolare, che potrebbe sopraggiungere in seguito a sbalzi di temperatura o movimenti bruschi, specialmente durante le giornate più sensibili: il 1, il 7 e l'8.

I trattamenti benefici sono favoriti, e la chiusura del mese vi offrirà un notevole recupero di vitalità.

Capricorno – L’oroscopo vi consiglia massima prudenza subito dopo il 10 novembre, a causa di alcune influenze planetarie sfavorevoli. Prestate particolare attenzione nelle giornate di domenica 16, lunedì 17 e martedì 18. Verso la fine del mese, potreste provare un'eccessiva agitazione o incorrere in qualche distrazione di troppo.

Acquario – Il mese di novembre vede Marte in una posizione difficile, che scatenerà episodi di nervosismo concentrati specialmente il 5, il 6, il 12, il 13, il 19 e il 20. La fatica tornerà, accompagnata da un’irritabilità che rischia di provocare scontri. Questa volta, le preoccupazioni maggiori potrebbero arrivare proprio dall'ambiente domestico e riguardano persone a voi care.

Evitate azzardi e potrebbe essere utile monitorare con maggiore attenzione alcuni aspetti.

Pesci – Vi aspetta un periodo più intenso sul fronte professionale: ci sono iniziative da lanciare o traguardi da raggiungere. Questo richiederà un notevole dispendio di energie e potrebbe far riemergere in voi un certo nervosismo che tenterete di nascondere, ma che sentirete crescere dentro di voi. Le giornate del 14, 15, 22 e 23 novembre saranno meno brillanti. Tuttavia, con Marte e Giove in buon aspetto, il periodo può favorire l’avvio di percorsi di cura già valutati; prendervi cura di voi stessi è fondamentale entro la fine del mese.