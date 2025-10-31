Con l’arrivo del mese di novembre, l’atmosfera cambia: i cieli riflettono l’autunno che avanza, e anche gli influssi planetari si fanno più visibili. Nell'oroscopo di sabato 1° novembre, è importante prestare attenzione dei pianeti che influenzano amore, lavoro, fortuna e salute.

I nativi Leone potranno contare su un nuovo inizio, sia in amore che nel lavoro, mentre la Luna in Pesci invita a non perdere di vista dettagli importanti in amore. Per l'Acquario sarà un buon momento per rinnovare l'intimità, mentre Scorpione dovrà sistemare alcune mansioni rimaste in sospeso.

Previsioni oroscopo del giorno sabato 1° novembre 2025 segno per segno

Ariete: vita amorosa che difficilmente tenderà a cambiare passo all'inizio di questo mese di novembre. La Luna sarà benevola nei vostri confronti, ma non sempre sarete in grado di stabilire una buona sintonia di coppia. In ambito professionale saprete gestire bene le tante mansioni da svolgere grazie a Mercurio, senza sacrificare il vostro tempo libero. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che annunciano un'atmosfera tranquilla e rilassante in campo amoroso durante questo sabato. Godetevi questo weekend in tutta tranquillità con la persona che amate, senza la necessità di fare sproloqui. In ambito lavorativo la giusta intuizione potrebbe fare la differenza nei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un sabato discreto in amore per voi nativi del segno. Venere illuminerà la vostra relazione di coppia, ma con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, a volte potreste non essere in perfetta sintonia con il partner. Nel lavoro attenzione agli imprevisti. Con Mercurio in opposizione, alcune idee potrebbero non essere sostenibili al momento. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci vi aiuterà a vedere il buono della vostra relazione sentimentale. Venere continua a mettervi i bastoni tra le ruote, ma in questo inizio di weekend, l'intesa di coppia sarà migliore. Nel lavoro le energie non vi mancano. Con le giuste idee, saprete mettere insieme buoni progetti.

Voto - 7️⃣

Leone: le stelle vi permetteranno di partire da un nuovo inizio. Con i vostri progetti, partire da un foglio bianco sarà utile per stabilire una direzione chiara e seguire più chiaramente i vostri obiettivi. In amore potreste mettervi alle spalle alcune questioni di coppia e ritrovare una buona intesa, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che annunciano un cielo un po’ complesso da gestire. In amore sarà importante mettersi alle spalle alcune incomprensioni. Se siete single le stelle suggeriscono delicatezza nel vostro modo di approcciarvi. Nel lavoro sarete attivi e determinati, ma dovrete avere un quadro chiaro della situazione prima di agire.

Voto - 7️⃣

Bilancia: le idee arrivano in massa in questo periodo, molte dalle grandi potenzialità. Con il sostegno di Mercurio, potreste mettere insieme progetti davvero ben fatti. In amore sarete protettivi nei confronti del partner, ed emotivi quando serve. Se siete single, la compagnia di una persona molto speciale sarà davvero appagante. Voto - 9️⃣

Scorpione: con la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci, sarete in grado di godervi questa giornata di sabato insieme alle persone che amate. Single oppure no, in questo periodo sarà importante avere al vostro fianco le persone giuste. In ambito lavorativo avrete buone potenzialità, ma dovrete gestirle al meglio per poter raggiungere il successo che meritate.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sarete incline all'analisi e alla riflessione in questo periodo. Con la Luna in quadratura, sarà meglio mettere un attimo da parte i sentimenti e cercare di capire cosa potete fare per migliorare il legame con il partner. Nel lavoro saprete organizzare bene il vostro lavoro, ma attenzione a non cercare la perfezione a tutti i costi. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vedrà la Luna favorevole in questo sabato di novembre. Nei rapporti, cercate di essere più spontanei, nel tentativo di venire incontro alle esigenze del partner. Nel lavoro la creatività non manca, e con il sostegno di Marte, avrete buone energie da investire. Voto - 7️⃣

Acquario: ottima giornata per parlare di sentimenti.

Cercherete armonia e bellezza nei rapporti grazie a Venere. Lasciate trasparire le emozioni. In ambito professionale saprete gestire bene i vostri progetti, con risultati spesso soddisfacenti, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione vi invita a non perdere di vista importanti dettagli in amore. L'equilibrio nel vostro rapporto sarà importante. In ambito lavorativo Marte vi aiuterà a reagire agli imprevisti. La perfezione non sarà possibile al momento, ma potrete cercare di raggiungere discreti risultati, nonostante Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣